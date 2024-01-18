На выставке «Россия» назван срок выхода страны на самообеспечение по современным станкам

На выставке «Россия» рассказали о достижениях отечественного машиностроения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы достигли суверенитета в дизайне, разработке и производстве подвижного состава, а также в комплексном обслуживании и цифровых системах управления движением. Мы полностью сами делаем пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты. Все разработки, которые производят инженеры, технические решения, материалы и компоненты – наши. В принципе, такова была изначальная задача «Трансмашхолдинга»», – рассказал Александр Морозов, первый заместитель гендиректора АО «Трансмашхолдинг».

«Если же говорить о суверенитете в станкостроении, то это процесс долгий и сложный, освоить за два года производство каких-то технологичных компонентов очень сложно. Во-вторых, как правило, производители каких-либо отдельных узлов и компонентов работают на весь мир. Нет такого, чтобы страна поставляла все только на свой рынок», – пояснил Даниил Каштанов, начальник отдела развития систем автоматизированного проектирования холдинга «Стан».



«То есть встает вопрос рентабельности – в России можно создать самостоятельное производство всех нужных компонентов, но оно будет, скорее всего, заведомо убыточным из-за того, что на российском рынке спрос на станки не такой уж сильный, как хотелось бы. Никто из производителей не будет брать на себя такое финансовое бремя. Как быть? Поступать как наши коллеги из Китая: привлекать инвестиции в свою страну и создавать производственные предприятия, которые будут заниматься изготовлением комплектующих и экспортом их на другие рынки», – указал он.

«Соответственно, так мы будем покрывать свою потребность и зарабатывать на экспорте. У нас с Китаем, где очень мощная производственная база, очень хорошими темпами развивается именно такое партнерство. Я лично с коллегами объездил с аудитом немало китайских предприятий, которые занимаются изготовлением станков и отдельных комплектующих. И там уровень производства достаточно серьезный, есть даже чему поучиться. Поэтому сейчас между Россией и Китаем ведутся переговоры об организации в России совместных производств станков» – сообщил спикер.

«Так, к примеру, мы договариваемся о производстве линейных направляющих – это важная часть множества видов станков. В России есть производство шариковых направляющих, но в наших станках применяются роликовые направляющие, то есть – более высоко нагруженный вид компонента. Также с китайскими партнерами мы ведем переговоры по совместному производству шпинделей для токарных, фрезерных, сверлильных, расточных, шлифовальных и других станков», – добавил специалист.

«В общем, мы ждем, что в ближайшее время у нас появится собственный мотор шпинделя – основной узел станка. Он необходим для производства во многих сферах: машинстроение, обрабатывающая промышленность, а особенно для авиапромышленности. Авиапроизводители – это, можно сказать, сейчас основной наш заказчик», – подчеркнул собеседник.

«Говоря об основных вызовах для нашего станкостроения, могу сказать, что главный из них мы преодолели – перестали зависеть от поставок комплектующих из Европы и США, и переориентировались на Китай. Можно сказать, это произошло в рамках нашего глобального «разворота на Восток». Очень многое из того, что раньше использовалось в наших станках, было самыми технологичными комплектующими из Европы. И в последние два года нам пришлось очень быстро перестроиться и либо разработать аналоги собственными силами, либо обратиться на рынок Китая. И мы справились», – заметил эксперт.

«Сейчас же главный наш вызов – перекрытие потребности российского рынка по станкам. Мы наращиваем темпы и по предварительным планам к 2028 году должны выйти уже на мощности, которые позволят обеспечить российский рынок современными станками», – резюмировал Каштанов.

В четверг в рамках международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве прошли мероприятия в рамках деловой программы Дня машиностроения. Главным событием дня стала пленарная сессия «Промышленный суверенитет – основы экономики будущего», в которой приняли участие Василий Осьмаков, первый замминистра промышленности и торговли РФ, Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа» , Сергей Серебряков, гендиректор АО «Петербургский тракторный завод» и другие.

Участники сессии обсудили тренды развития машиностроительной отрасли: импортозамещение в машиностроении и критически важный импорт, трансформацию экспортной географии. Как было отмечено выступающими, санкции, объявленные России Западом, по задумке инициаторов должны были поставить нашу страну на колени в технологическом отношении. Самый сильный удар пришелся на наиболее современные отрасли: транспорт, станкостроение, электроника, нефтяной сектор. Целая группа ведущих мировых производителей – обладателей важнейших технологий и поставщиков комплектующих – покинула Россию.

В итоге, как писала газета ВЗГЛЯД, Россия за последние два года принципиально нарастила свои разработки и производство железнодорожного транспорта, автомобилей, авиационной техники. Санкции выступили драйвером импортозамещения, которое развивается во многих сферах – композитные материалы, квантовая фотоника, агрокомплекс, туризм, пищевая промышленность, поясняют эксперты. Россияне гордятся своей страной, потому что видят успехи государства в развитии науки, промышленности, инфраструктуры, реализации масштабных проектов, а также в освоении космоса, указывают аналитики ЭИСИ.

