Эксперты: Санкции стали драйвером импортозамещения в России

Доцент МГИМО Екатерина Арапова: Россия почти покрыла потребность в высокотехнологичных композитах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я прошла все стенды регионов на выставке «Россия» на ВДНХ, и больше всего приглянулся павильон Сахалинской области с их наработками в области водородной энергетики. Этот проект по водородным модулям ведется совместно с МФТИ. Обеспечение энергией труднодоступных районов – главный приоритет для нашей необъятной страны», – отметила Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики МГИМО.

«Сфер импортозамещения у нас очень много – это и композитные материалы, и достижения в области квантовой фотоники, агрокомплекс. Есть немало высокотехнологичных проектов, которые реализуются в разных сферах в регионах России. Мы близки к тому, чтобы полностью покрыть собственную потребность в высокотехнологичных композитах силами Елабужского завода, «Ростеха», композитного дивизиона «Росатома», других компаний», – добавила она.

«Нужно добавить, что специальные экономические зоны (СЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР) на полную катушку заработали в России с момента активизации санкционного давления. Получается, что рестрикции выступили драйвером нашего развития. Отрасли, регионы, компании это понимают. Весь наш инновационно-технологический потенциал начал внедряться в производство, трансформироваться в промышленные образцы, в готовую продукцию и выходить на рынок», – указала она.

«В финансовой сфере мы также сохранили устойчивость. За счет краткосрочного повышения процентных ставок удалось сохранить ресурсы внутри банковской системы. Благодаря введению валютного контроля мы зафиксировали равновесие на финансовых рынках. А мораторий на банкротство позволил предотвратить волну неплатежеспособности предприятий, на которую рассчитывал Запад», – детализировала аналитик.

«Я спросила у представителей стенда Калужской области, что у них сделано в России, на что получила ответ: «Нам нужно время, чтобы посчитать, всего более 200 проектов». А в павильоне Липецкой области заверили, что у них есть все: от картофеля фри до электрокара «Эволют», – рассказала Евгения Стулова, глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг».

«Хабаровский край рассказывает про «родину китов и самолетов». «Сухой-100» заявляется как импортозамещенный. Авиационным машиностроением занимаются также Ярославская, Нижегородская, Московская области. Хочу отметить еще сахалинский курорт «Горный воздух», который теперь россиянам заменяет Швейцарию. С этих гор открывается шикарный вид на Южно-Сахалинск. Там развитая инфраструктура и вкусная еда», – добавила она.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции подчеркнул: России надо развивать собственное самолетостроение. «Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году: это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями – ПД. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96–400», – сказал он.

Кроме того, по итогам российско-казахстанских переговоров Путин указывал: «Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России».

Россия на фоне санкций должна ориентироваться на отечественные разработки и переводить экономику в режим полного инновационного цикла в рамках импортозамещения, подтверждал секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, выпуск отечественной высококачественной продукции в рамках импортозамещения имеет преимущество благодаря собственным результатам фундаментальных научных исследований и разработок

Кроме того, секретарь Совбеза отмечал, что в такой работе необходимо также задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа. В частности, по его словам, необходимо «шире использовать потенциал территорий опережающего социально-экономического развития и предоставлять меры господдержки способствующим обеспечению технологического суверенитета проектам».