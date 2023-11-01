Патрушев заявил о необходимости ориентироваться на отечественные разработки

Секретарь Совбеза Патрушев: Россия должна ориентироваться на отечественные разработки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, выпуск отечественной высококачественной продукции в рамках имопортозамещения имеет преимущество благодаря собственным результатам фундаментальных научных исследований и разработок, передает ТАСС.

Патрушев добавил, что «важно укреплять суверенитет страны, повышать устойчивость российской экономики к воздействию внешних и внутренних угроз, а также обеспечить экономическую безопасность».

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что в такой работе необходимо также задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа. В частности, необходимо «шире использовать потенциал территорий опережающего социально-экономического развития и предоставлять меры господдержки способствующим обеспечению технологического суверенитета проектам».

«Важно добиться концентрации ресурсов и усилий органов публичной власти, научного и бизнес-сообществ на создании базовых и критически важных отечественных производств, технологий и техники, необходимых для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России», – заметил он.

Патрушев рассказал о кардинально изменившейся ситуации, которая требует придания нового импульса работе по обеспечению технологической независимости в целях обороны и безопасности государства. При этом, по его мнению, эти нововведения должны опережать научно-технологическое развитие, чтобы повысить качество жизни россиян.

В этой связи секретарь Совбеза отметил, что Сибирский федеральный округ обладает не только значительными минерально-сырьевыми ресурсами, но и научно-технологическим и производственным потенциалом.

«Это создает возможности для формирования полного инновационного цикла в части создания критически важных технологий и продукции», – заключил он.

Ранее Патрушев выразил мнение, что параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на рынке в России, однако при этом он является помехой для развития и внедрения отечественных разработок.