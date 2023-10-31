Патрушев: Нет обоснований для дальнейшего использования механизма параллельного импорта

Патрушев назвал параллельный импорт препятствием для внедрения отечественных разработок

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, нет обоснований для дальнейшего использования механизма параллельного импорта, он во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров, передает РИА «Новости». Также параллельный импорт не способствует «повышению инновационной активности в реальном секторе экономики».

Патрушев затронул ситуацию в Сибири. Он внимание на выполнение планов по импортозамещению, однако отметил, что пока удалось выполнить все задачи по достижению технологической независимости. «Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно всего на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно», – сказал он.

Все еще не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, критически необходимой для достижения технологического суверенитета. Патрушев пояснил, что российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых зарубежных продуктов, а не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок.

Также Патрушев заявил, что из-за нехватки средств российские ученые вынуждены искать иностранных спонсоров, что создает возможность утечки важной информации.