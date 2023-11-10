Россия делает исторический рывок в промышленности

Tекст: Ольга Самофалова

Президент России отметил значимое изменение структуры российской экономики.

«Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России», – сказал Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.

В 1990 году доля перерабатывающей промышленности в ВВП России составляла 26,5%. Однако во время непростого десятилетия часть этих заводов была утеряна. Уже через пять лет доля этой промышленности в ВВП страны упала до 19,7%, потом немного выросла, но в 2002 году снова сократилась до 17,8%, а уже к 2010 году доля упала до 14,8%.

Неудивительно, что экономику России называли сырьевой. Такие цифры показывают, что это действительно было так: в стране производилось намного больше сырья, чем продуктов его переработки.

«В самом общем смысле под переработкой подразумевается деятельность, направленная на формирование добавленной стоимости путем трансформации сырья в промежуточный или конечный продукт. Речь идет о создании продукции высокого передела.

Каноническим примером может служить лесное хозяйство. Продажа кругляка, которая составляла основную долю экспортной выручки отрасли, безусловно гораздо менее рентабельна, чем продажа бруса, фанеры, не говоря уже о мебели»,

– говорит Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

Как говорил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в 2023 году доля перерабатывающих производств в структуре ВВП вырастет на 0,2% – до 13,8%, но это без учета нефтепереработки и пищепрома.

При этом первичная нефтепереработка по итогам 2023 года покажет производственный рост на 2% – почти до 277,5 млн тонн, отмечал недавно министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Обрабатывающие производства сумели преодолеть спад, вызванный введением санкций весной 2022 года, и заметно превысили предкризисный уровень производства уже к лету 2023 года.

В целом это удалось сделать всей промышленности России – восстановиться к докризисному уровню. Об этом говорится в очередном докладе «Индексы интенсивности промышленного производства», подготовленным отделом анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В частности, спад был преодолен в производстве пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды. В производстве кожи и изделий из кожи наблюдается заметное превышение докризисного уровня. А в обработке древесины и производстве изделий из дерева восстановление после глубокого спада наблюдается еще с февраля 2023 года.

Весной 2022 года в производстве кокса и нефтепродуктов наблюдался кратковременный спад, после чего докризисный уровень восстановился – и производство продолжает расти. Производство химических продуктов и химических веществ тоже начало интенсивное восстановление с февраля 2023 года, а к лету уже был достигнут докризисный уровень. Та же ситуация и с металлургическим производством, где докризисный уровень был достигнут уже к весне.

Отмечается также сильный подъем в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств. По легковым машинам выпуск начал расти, но пока пройдена лишь незначительная часть пути. По грузовым автомобилям кризисный спад изначально был менее глубоким, и он в значительной мере уже преодолен.

В производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава также наблюдается преодоление кризиса. Производители мебели и ювелирных изделий в целом только выиграли от ухода зарубежных конкурентов.

«В рамках программы модернизации отечественной экономики реализуется концепция максимальной переработки сырья в конечные продукты и, как следствие, аккумуляция добавленной стоимости внутри страны. Примером могут служить производства различного типа топлив и масел в нефтехимической промышленности, экспорт продовольствия высоких переделов, экспорт сельхозмашин, энергетического оборудования, трубопроката и так далее. Например, глубина переработки нефти по сравнению с 2018 годом выросла почти на 4%, что для столь важной в народном хозяйстве России отрасли является ясным маркером направления развития экономики РФ», – говорит Максим Максимов.

Рост доли перерабатывающей промышленности говорит о нескольких вещах. Во-первых, это говорит о высоком уровне развития страны, о возможности производить более маржинальную продукцию, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Заводы начинают больше зарабатывать и показывать более высокие финансовые результаты.

«Во-вторых, рост доли переработки говорит об освоении новых технологий в разных отраслях, что позволяет наладить выпуск тех товаров, которые раньше не производили в стране. В-третьих, это может говорить о том, что сократилось количество отходов при производстве, материалы и ресурсы используют бережливее, и они идут на изготовление продукции. В-четвертых, в стране происходит замена иностранной продукции отечественными товарами и растут объемы экспорта из России», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Рост переработки также приводит к увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, созданию новых рабочих мест, росту экспорта, добавляет эксперт.

«Рост доли перерабатывающей промышленности до 43% говорит о том, что в правительстве есть четкое понимание необходимости технологического перевооружения большинства отраслей, не связанных с прямой добычей полезных ископаемых.

Акцент делается на обеспечение национальной экономики промежуточными и конечными продуктами для удовлетворения внутреннего спроса как производств, так и населения. Инвестиции в перерабатывающие производства сегодня – это реальная возможность эффективно решить задачи импортозамещения и обеспечения технологического и товарного суверенитета России», – говорит Максим Максимов.

Президент России ранее поставил задачу обеспечить максимальную независимость и самодостаточность отечественной промышленности.

В рамках принятой Концепции технологического развития власти готовятся к запуску крупнейших проектов, реализация которых, по словам Мишустина, позволит совершить мощный рывок по ключевым, наиболее наукоемким направлениям. Речь прежде всего о станкостроении, микроэлектронике и радиоэлектронике, а также малотоннажной химии.

Также в приоритете страны строительство морских и речных судов, развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов и в целом гражданского авиастроения. «На качественно новый уровень выводим дизельное машиностроение и выпуск оборудования для производства сжиженного природного газа, а также те секторы, которые связаны с изготовлением медицинских изделий и лекарственных препаратов», – говорит российский премьер.