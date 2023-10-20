Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

Несырьевой экспорт России достиг триллиона благодаря санкциям

Tекст: Ольга Самофалова

Западные санкции, введенные против традиционного экспортного товара России – нефти и газа, привели к еще большему расцвету несырьевого неэнергетического экспорта. Он набирал обороты каждый год, но в 2023 году показывает особенно высокий рост: на целых 85% – до 990 млрд рублей, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России». По сути, в этом году в деньгах этот сегмент экспорта преодолеет отметку в триллион рублей.

Несырьевой неэнергетический экспорт или ННЭ – это поставки первичной продукции растениеводства (зерна, овощей, фруктов), химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов.

Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь.

«Роль ненефтегазового экспорта для России стала важна на фоне введения ограничений и потолка цен на нефть и нефтепродукты. В итоге уже в первом полугодии 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 19,8%, и они в 2,5 раза превысили нефтегазовые доходы России. То есть соотношение стало примерно 30% на 70% в пользу ненефтегазовых доходов РФ, хотя еще в прошлом году доля доходов бюджета от нефти и газа превышала 41%», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт и связанные с ним отрасли принесли в российский бюджет более 3,3 млрд рублей,

сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. При их производстве занято более 5 млн рабочих мест, это 7% от общей занятости активного населения, добавила она.

Таким образом, Запад своими санкциями в некотором роде даже помогает России избавляться от так называемого сырьевого проклятья. Впрочем, наличие энергоресурсов называют проклятьем, как правило, те страны, кто такими ресурсами не обладает и кто вынужден их покупать у «проклятых» стран. США относительно недавно удалось выбраться из нетто-импортеров и стать экспортерами энергоресурсов благодаря неожиданной сланцевой революции. Европе в этом плане повезло меньше.

Структура российского экспорта после февраля 2022 года Россией не публикуется. По словам Мишустина, в условиях санкций российские экспортеры находят новые точки опоры: к примеру, уверенно себя чувствуют поставщики агропромышленной продукции и энергетического машиностроения для проектов мирного атома за рубежом.

Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, выделяет основные крупные статьи ННЭ: это металлопродукция (порядка 25%), химическая продукция и продукция машиностроения (по 19% соответственно), а также набирающий обороты агропромышленный комплекс, который уже сейчас претендует на второе место или долю в 20%.

«Для российского экспорта важной отправной точкой стало переориентирование торгового взаимодействия с запада на восток, тем самым

произошло не просто замещение утраченных западных рынков, а расширение экспортной активности по большому числу дружественных стран Азии и Ближнего Востока.

В первую очередь, Китай стал импортировать из России рекордное количество агропромышленной продукции: население Китая довольно большое, поэтому продовольственный рынок России определенно нашел для себя одну из точек опоры дальнейшего своего расширения», - считает Новикова.

Основной объем экспорта из России в Китай – это, конечно, энергоресурсы (на них приходится 70% от всего импорта в Китай). Однако экспорт нашей агропродукции в Китай показывает феноменальный рост. За восемь месяцев этого года Россия экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в центре «Агроэкспорта» при Минсельхозе. В деньгах поставки выросли почти в два раза. Это привело к тому, что Китай стал лидером среди покупателей российского продовольствия. К 2030 году экспорт российской агропродукции в Китай может превысить 10 млрд долларов, ожидают эксперты «Агроэкспорта». Учитывая, что в 2022 году КНР приобрела у России агропродукции на 5,1 млрд долларов, то речь идет об удвоении поставок.

Россия также наращивает торговлю в Иран, ОАЭ и другие страны Азии. Например, Вьетнам импортирует большое количество свинины, и Россия является ключевым экспортером мяса для Вьетнама, отмечает Новикова.

Рост несырьевого экспорта России связан также с поддержкой экспортеров различной техники, машин и оборудования, и с увеличением производства в стране технически сложной продукции в рамках программы импортозамещения и подтверждения статуса России как технологически развитого государства, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Определенно, рекорд 2023 года будет побит и в следующем году, потому что российские компании только начали свою экспансию на новые для них рынки: продукция будет совершенствоваться, расширяться, все новые и новые российские регионы будут принимать участие в расширении связей с регионами других стран. В связи с этим, можно говорить только о начале долгого пути по расширению торговых взаимосвязей России с дружественными странами, изучению их рынков и предоставлению необходимой отечественной продукции несырьевого неэнергетического сектора», - оптимистична Новикова.

Только рост в процентах в 2024 году может быть уже меньше. «Рост на 85% в текущем году был на фоне эффекта низкой базы. Поэтому в следующем году повторить такие темпы роста будет крайне сложно, и скорее всего они замедляться», - полагает Чернов. Однако в целом ННЭ продолжит увеличиваться и в объемах, и в деньгах.

По мнению эксперта, перспективы для дальнейшего роста экспорта имеют удобрения, так как их поставки сейчас ограничивают, пока полностью не будет удовлетворен внутренний рынок. «Высокий потенциал для увеличения объемов экспорта у свинины, так как в конце сентября Китай снял ограничения на ее экспорт из России, введенные еще в 2018 году после вспышки африканской чумы свиней. Китай является крупнейшим потребителем свинины, а Россия - ее крупнейшим экспортером», - отмечает Чернов. Ожидается, что после решения всех формальных вопросов, реальные поставки свинины в Китай из России начнутся во втором или третьем квартале 2024 года.

«Также есть перспективы дальнейшего увеличения экспорта зерновых, так как в этом году снова ожидаются близкие к рекордным цифры по урожаю, а предложение на мировом рынке сокращается», - говорит Чернов.

Урожай зерновых в 2023 году в России составит около 137-138 млн тонн, а экспортный потенциал сохранится на уровне прошлого года в 50-60 млн тонн, заявил недавно президент РФ Владимир Путин.

«Перспективы для дальнейшего роста ННЭ имеют различные виды машиностроения: транспортное, энергетическое, сельскохозяйственное и станкостроение.

Россия обладает значительным опытом производства этой техники и оборудования, уровнем квалификации сотрудников, опытом развития данных технологий. Эта продукция может быть весьма востребована в странах ЕАЭС, ШОС, ряде стран Африки и Латинской Америки», - указывает Дмитрий Баранов.

Российская продукция имеет большой потенциал сбыта на крупнейших рынках дружественных стран. Однако для успешного продвижения ее на эти рынки нужно развивать также инфраструктуру внешней торговли, считает Вероника Никишина.