Китай открыл колоссальные возможности для российских аграриев

Tекст: Ольга Самофалова

Россия продолжает наращивать торговлю с Китаем. В прошлом году он уже вырос на треть и в 2023 году растет такими же темпами. В конце этого года Россия достигнет планки в 200 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин. Еще два года назад никто не ожидал, что этой планки удастся достичь так быстро.

Основной объем экспорта из России в Китай – это, конечно, энергоресурсы (на них приходится 70% от всего импорта в Китай). Однако интересно, что набирает силу экспорт нашей агропродукции, которая в этом году показывает феноменальный рост.

За восемь месяцев этого года Россия экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в центре «Агроэкспорта» при Минсельхозе. В деньгах поставки выросли почти в два раза. Это привело к тому, что Китай стал лидером среди покупателей российского продовольствия. К 2030 году экспорт российской агропродукции в Китай может превысить 10 млрд долларов, ожидают эксперты «Агроэкспорта». В 2022 году КНР приобрела у России продукции АН на 5,1 млрд долларов. Таким образом, речь идет об удвоении экспорта продовольствия в Китай за следующие семь лет.

Какие продукты Китай покупает у России? В первую очередь китайцы много закупают растительного масла, на котором часто готовят. Причем, если в Индонезии и Малайзии китайцы покупают в основном дешевое пальмовое масло, то в России более качественные и дорогие – это рапсовое, подсолнечное и соевое масла. Причем, если раньше наше масло шло в сыром виде, то теперь в основном в бутылках.

Так, экспорт рапсового масла из России в Китай вырос более чем в три раза до 1 млн тонн и в более чем в два раза в деньгах. Основным поставщиком этого масла в Китай является Краснодарский край, Калининградская, Московская, Белгородская, Курская области и Приморский край.

Необычно резко вырос экспорт подсолнечного масла – в девять раз до 615 тыс. тонн и почти в шесть раз по стоимости. Это может объясняться неурожаем подсолнечника в Аргентине – основного поставщика.

Но главный продукт в линейке растительных масел у Китая – это, конечно же, соя. Поднебесная только за неделю может потребить 2 млн тонн соевого масла. Россия, конечно, здесь не главный поставщик, однако и в этом сегменте отмечаются успехи. Экспорт соевого масла из РФ в КНР вырос в два раза – до 82 тыс. тонн. Также почти вдвое вырос экспорт шпрота и жмыха – до 266 тыс. тонн.

Еще один важный российский продукт, который у китайцев нарасхват, – это рыба и морепродукты. Китай стал покупателем номер один. Экспорт мороженой рыбы из России в Китай вырос почти в два раза – до 629 тыс. тонн и на треть в деньгах. Поставки ракообразных – почти в 1,7 раза до 20 тыс. тонн.

Разрешение на экспорт морепродуктов в Китай получили 900 российских рыболовных компаний. В некотором роде нашим экспортерам помогает Япония, которая в августе начала спускать воду с разрушенной АЭС «Фукусима». Китай назвал такое поведение «эгоистичным» и запретил импорт небезопасной рыбы из Японии. Россия на днях последовала этому примеру. Впрочем, заместить японские поставки рыбы в Китай будет непросто, потому что Россия поставляет китайцам совсем другую рыбу. В основном это мороженый минтай, треска и сельдь.

В 2023 году Россия впервые начала экспортировать в Китай сушеный горох – за восемь месяцев отправили почти 300 тыс. тонн. И здесь у России тоже открываются огромные перспективы для дальнейшего роста.

Потенциал для наращивания поставок агропродукции в Китай у России имеется. В числе наиболее перспективных категорий – экспорт рыбы и морепродуктов, зерновых культур, мясной продукции и растительные масла,

считают в «Агроэкспорте».

Особое внимание стоит уделить экспорту свинины. До сентября 2023 года Китай в течение 15 лет запрещал поставки свинины из России из-за распространения АЧС. Однако России удалось доказать, что ситуация под контролем, и если в одном регионе вспыхивает АЧС, то можно закрыть этот регион, но необязательно закрывать поставки из всей России.

Впрочем, формально запрет еще не снят. Пока Китай официально признал регионализацию России по АЧС. Это важный шаг. Но остались еще формальности, в том числе получение ветеринарного сертификата, и согласовать условия ввоза нашей свинины. На это может уйти еще несколько месяцев, что по сравнению с 15 годами переговоров – совсем недолго. После улаживания всех формальностей российские свиноводы смогут начать биться за свой кусок пирога на лакомом китайском рынке. Китай каждый год потребляет 2,5–3 млн тонн свинины и субпродуктов. Для сравнения: Россия производит 5,8 млн тонн свинины в живом весе. Но пробиться на китайский рынок свинины на самом деле не так просто, так как здесь уже хорошо обосновались свиноводы из Бразилии, США, Канады и Испании.

Россия прошла большой путь от импортера свинины до экспортера. Впервые наши поставки свинины за рубеж превысили импорт в 2019 году. Теперь Россия входит в топ-10 крупнейших мировых поставщиков, пропуская вперед лидеров ЕС, США, Бразилию, Канаду и Мексику. В прошлом году Россия экспортировала уже почти 150 тыс. тонн свинины, в этом году ожидается рост до 230 тыс. тонн. Если с Китаем удастся утрясти все детали по открытию экспорта свинины, то уже в 2024 году можно ожидать еще более высокие темпы роста общего экспорта продовольствия. В Минэкономразвития ожидают, что первая российская свинина начнет поступать Китай уже во втором или третьем кварталах 2024 года.

Рост экспорта продукции АПК в Китай связан с развитием самого АПК в рамках политики импортозамещения, а также с курсовой разницей,

отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Чем слабее рубль, тем экспортная продукция становится более привлекательной для покупателей на внешних рынках. «Также у России с Китаем общая граница, что намного упрощает доставку продукции в Китай по сложившимся логистическим коридорам между двумя странами», – добавляет Новикова.

Эксперт считает вполне реальным нарастить экспорт аграрной продукции в Китай до 10 млрд долларов к 2030 году. «Это вполне возможно, если наш агропромышленный комплекс продолжит свое развитие, в частности, в области мясной продукции и поставок свинины в Китай. Очевиден рост экспорта рыбной продукции.

Здесь стоит рассмотреть потенциал не только Дальневосточного региона, но и Мурманской области, которые совместно могут увеличить поставки рыбной продукции в Китай в разы»,

– говорит Новикова.

Препятствием на пути роста экспорта продовольствия в Китай является логистика. Рост экспорта требует расширения транспортной инфраструктуры. В частности, требуется расширение пропускной способности железных дорог. В основном грузы в КНР идут через российские погранпереходы Забайкальск в Забайкальском крае и Гродеково в Приморском крае. Плюс грузы пошли по новому погранпереходу, который недавно открылся недалеко от Хабаровска. Кроме того, грузы везут в Китай через Казахстан и Монголию, где возникают проблемы с высокими тарифами. Казахстан конкурирует с Россией за китайский рынок сбыта, поэтому удешевлять логистику для наших аграриев не в его интересах. Еще один путь – это отправка грузов по Черному морю, и здесь требуется расширять возможности судоходства.

Сложности могут вызывать также особенности завоевания китайского рынка продовольствия. У Китая много высоких требований к экспортной продукции, которые необходимо соблюсти. Начиная с жестких фитосанитарных и ветеринарных разрешений, договоренностей по цене, вложений в маркетинг и рекламу и заканчивая созданием новой торговой марки, доработкой состава продукции и упаковки под законы КНР и традиции местной культуры и вкусов, отмечает Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз».

«То, что российская продукция имеет повышенный спрос среди китайцев как экологически чистая, – это, скорее, миф, с которым экспортер столкнется после первой же поставки. Рассчитывать взять местного покупателя дешевизной тоже не получится ввиду удорожания и без того не самой близкой логистики. Завоевание рынка Поднебесной брендовыми товарами – это серьезные стратегии и инвестиции», – предупреждает Востриков.