ООН позавидовала успехам российской экономики

Tекст: Ольга Самофалова

ООН признала, что Россия является одной из немногих стран G20, экономический рост которых, как ожидается, ускорится в 2023 году. Среди стран G20 экономический рост ожидается еще только в Бразилии, Китае, Японии и Мексике. В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) российскому ВВП пророчат рост на 2,2% и 2% на 2023 и 2024 годы соответственно.

При этом общий объем российского экспорта газа и нефти, основного источника иностранной валюты страны, не сильно изменился, несмотря на введенные с начала СВО санкции Запада против России, удивляются в ООН. Так, экспорт газа сократился на 32% в 2022 году, но экспорт нефти оставался в основном на стабильном уровне в 3 млн баррелей в день. А на нефть приходится 75% от экспорта всех энергоносителей. Россия, по сути, перенаправила потоки с ЕС и США на Индию и Китай.

Однако добиться падения российских доходов от экспорта Западу удалось: по крайней мере в первой половине 2023 года они упали на 47%, посчитали в ОНН. Однако Россия отреагировала на это сокращением добычи и экспорта вместе с саудитами в рамках ОПЕК+, и цены пошли вверх. «Приведет ли это к желаемому результату, еще предстоит выяснить», – говорится в докладе ООН.

«Доля российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке слишком высока, чтобы ее можно было изолировать без шока для остального мира. Влияние санкций – потолка цен на нефть и ограничения экспорта технологической продукции в Россию – пока было некритично, так как российская экономика в основном адаптировалась к этим ограничениям, перенаправив внешнеторговые и финансовые потоки через третьи страны», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Экономист отмечает, что рост внутреннего спроса оказался значительно сильнее прогнозов – быстро растет потребление домохозяйств и инвестиции. «Внутренний спрос восстановился к уровню четвертого квартала 2021 года. Во многом это было обеспечено за счет масштабных госрасходов, бюджетных выплат населению, льготных программ кредитования, быстрого восстановления импорта», – отмечает Беленькая.

«Ни одна из стран ОПЕК+ не показывала отрицательную динамику экономики. И то, что цены на нефть пошли вверх, лишь укрепляет позиции России.

Разворот оказался «правильным» как для России, так и для Китая с Индией, которые получили большие объемы дешевой нефти. Вместе с рекордами импорта нефти и газа китайский и индийский рынки обновили рекорды производства машин. В России происходит небывалая оптимизация ресурсов. Помимо нефтегазовых доходов выросли доходы от экспорта зерна. Перевод расчетов в нацвалюты с растущими экономиками стран БРИКС тоже укрепил Россию», – говорит Александр Тимофеев, к.э.н., доцент кафедра информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Данные Минфина говорят о том, что вслед за удорожанием российской нефти начали расти и нефтегазовые доходы России. Даже объемы экспорта в последний месяц выросли в среднем до 3,3 млн баррелей нефти в сутки. Стоимость российского сорта Urals стала выше 80 долларов за баррель, то есть ценовой потолок стран G7 в 60 долларов за баррель уже давно преодолен.

В сентябре нефтегазовые доходы РФ составили 739,9 млрд рублей, что на 15,12% больше, чем в августе. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета за сентябрь составили почти 280 млрд рублей.

В октябре Минфин ожидает, что бюджет получит почти вдвое больше дополнительных нефтегазовых доходов – 513,48 млрд рублей.

Из них почти 400 млрд рублей планируют потратить на покупку золота и иностранной валюты.

Однако расслабляться и почивать на лаврах России еще рано, так как проблемы и риски для экономики остаются.

«Рост экономики во многом связан с бюджетными стимулами и ростом госрасходов, поэтому попытки их сокращения начиная со второй половины 2023 года будут ограничивать рост. Кроме того, отложенный эффект бюджетного стимулирования – рост инфляции и отчасти ее влияние на девальвацию, что также ограничит реальный рост. Хотя бы за счет необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Более длительный, чем ожидалось ранее, период монетарной политики ЦБ станет основной причиной снижения прогноза экономического роста в 2024 году с 0,5–2,5% до 0,5–1,5%, и в 2025 году с 1,5–2,5% до 1–2%», – предупреждает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

ЦБ приходится бороться с ослаблением рубля и ростом инфляции повышением ставок. «Россия вынужденно перешла в торговле от твердых валют (доллара и евро) к валютам дружественных стран и рублям. Доля рубля в экспорте выросла с 13% в феврале 2022 года до 42% к середине этого года, но при этом доля рубля в импорте остается почти без изменений – около 30%. В итоге получаемой в России твердой валюты с трудом хватает на оплату импорта и спроса со стороны населения, бизнеса и уходящих нерезидентов, что оказывает давление на курс рубля и негативно отражается на инфляции и покупательной способности рублевых доходов и сбережений населения», – говорит Миронюк.

Доходы от экспорта тоже находятся в зоне риска, так как стоимость нефти в этом году может преподнести сюрпризы. Спрос на нефть в четвертом квартале может ослабнуть, что приведет к снижению цены. Оксана Лукичева, аналитик ФГ «Финам», отмечает несколько причин снижения потребления нефти. Во-первых, четвертый квартал традиционно является слабым с точки зрения спроса на нефть, и этот год не станет исключением. Во-вторых, негативное влияние на спрос на топливо оказывают высокие цены, что уже видно. В-третьих, завершился высокий автомобильный сезон в Северном полушарии и начался сезон осенней профилактики на НПЗ.

Наконец, Китай может снизить потребление энергоресурсов, а это крупнейший потребитель в мире. «Китай реализовал отложенный спрос, накопленный во время пандемии. Более того, есть подозрение, что Китай приостановил формирование стратегического резерва после роста цен в июле-августе, а китайские переработчики снизили импорт, покрывая потребности из запасов. В сентябре Китай снизил импорт нефти на 7,7% (данные Китайской таможни)», – отмечает Лукичева.

По ее словам,

все эти факторы могут привести к тому, что в четвертом квартале 2023 года потребление нефти в мире снизится на 600 тыс. баррелей в сутки. И это негативный момент для цен.

Этим и объясняется решение ОПЕК+ на заседании 4 октября сохранить ограничения по добыче – там опасаются снижения спроса на нефть. Россия и Саудовская Аравия подтвердили свои ограничения, и при необходимости в ноябре могут еще увеличить размер сокращения добычи и экспорта.

«Ситуация в мире развивается стремительно, риски рецессии становятся все очевиднее, и баланс рынка нефти может потребовать корректировки», – предупреждает Лукичева. Стоимость нефти уже снизилась с 91 до 89 долларов за баррель и может дальше продолжить снижение до 85-86 долларов за баррель, если спрос упадет еще сильнее, заключает эксперт.