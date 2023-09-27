Экономика России показала уникальный рост под санкциями

Tекст: Ольга Самофалова

Президент России Владимир Путин еще на прошлой неделе поставил точку: «стадия восстановления российской экономики завершена» после того, как «мы преодолели беспрецедентное внешнее давление».



Россия выдержала западные санкции из-за конфликта на Украине, заявил FT также миллиардер Олег Дерипаска, выразив «удивление» устойчивостью экономики страны.

В итоге даже Международный валютный фонд резко повысил свои прогнозы по России. МВФ ждет, что ВВП России после падения в 2022 году вырастет в этом году на 1,5% и на 1,3% в 2024 году. При этом Путин ждет роста в этом году на 2,8%. И это вдвое больше, чем ожидали еще в апреле этого года в кабинете министров.

Как это удалось России?

«Санкционная повестка не смогла добиться основной цели, а именно – нанести экономике России непоправимый урон.

Думаю, что со временем исследователи будут тщательно изучать опыт России, который стал во многом уникальным.

Конечно, существуют примеры КНДР или Ирана, которые также достаточно успешно развивались в условиях санкционного давления извне. Однако ни одна из этих стран не была вовлечена в столь масштабные боевые действия против фактически всей мощи блока НАТО и при этом смогла бы обеспечить существенный рост экономики», – заявил Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

Сначала России удалось сформировать собственный «серый» флот, который готов работать с российской нефтью и зарабатывать на этом. Теперь решена проблема и со страхованием. По данным французской аналитической компании Kpler, которая специализируется на сборе данных о сырьевых рынках и морской аналитике, в августе около 75% морских поставок энергоресурсов проходили без главного инструмента для соблюдения эмбарго – страхования судов западными компаниями.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России не остановился, а получил новую логистику и направления. ЕС, который ввел санкции, продолжает получать сырье из России в огромном объеме, просто теперь поставки идут через третьи страны, и это позволяет скрывать реальную зависимость Европы от России, сообщает Financial Times.

Швейцарский международный трейдер Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, Индия поставляет в ЕС тысячи тонн нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. В итоге зависимость Европы от России осталась, но Турция, Китай, Индия и ОАЭ стали перевалочными узлами между ЕС и РФ. Так снижается эффективность западных санкций, отмечает FT.

Дерипаска считает, что Москва пережила попытку изолировать ее экономику благодаря развитию новых торговых связей со странами Глобального Юга и наращиванию инвестиций правительства во внутреннее промышленное производство.

Частный сектор России его особенно удивил.

«Я был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким. Я был более-менее уверен, что до 30 процентов экономики рухнет, но по факту оказалось гораздо меньше»,

– сказал Дерипаска. «Да, есть военные расходы и все эти виды субсидий и государственной поддержки, но это, тем не менее, на удивление низкий спад. Частная экономика нашла способ работать и делать это успешно», – говорит бизнесмен. По его словам, санкции – это инструмент XIX века, поэтому хорошо видно, как в XXI веке они не эффективны.

О восстановлении российской экономики говорят темпы экономического роста РФ. В 2022 году ВВП РФ упал на 2,1%, а в этом году ожидается его рост на 1,8–2,8% (МВФ прогнозирует рост на 1,8%, а президент России – на 2,8%).

«Если российская экономика по итогам этого года вырастет хотя бы на 2,1%, то можно будет говорить о ее полном восстановлении.

Во втором квартале 2023 года ВВП России вырос на 4,9%, тогда как во втором квартале прошлого года экономика упала на 4,5%», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Промышленность – это еще один важный показатель, который указывает на восстановление российской экономики. «Объемы промышленного производства падали на протяжении 11 месяцев подряд, начиная с апреля прошлого года. Однако уже с марта 2023 года промышленность снова стала расти в годовом выражении», – отмечает Чернов.

Наконец, восстановление нефтегазовых доходов России – это еще один важный показатель, который доказывает полную трансформацию российской экономики.

«Доля российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке слишком высока, чтобы ее можно было изолировать без шока для остального мира», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Если бы Запад убрал всю российскую нефть с мирового рынка, то возник был катастрофический дефицит топлива. Мир окунулся бы в топливный кризис, который легко перекинулся бы на всю мировую экономику. Западные страны первыми бы пострадали от этого через рост инфляции. Собственно, Европа и США уже сейчас страдают от роста цен на энергоресурсы и возникающий дефицит дизеля. А ведь Россия вместе с Саудовской Аравией сократили производство и экспорт относительно на небольшие объемы. Россия до конца года сокращает экспорт нефти всего лишь на 300 тыс. баррелей в сутки. Не трудно представить катастрофические последствия, если бы Западу удалось закупорить всю российскую нефть внутри России.

На самом деле на Западе этого и не хотели: именно поэтому мы увидели не жесткое нефтяное эмбарго, а ограничения в виде потолка цен. Поэтому ничего удивительного, что Европа по-прежнему потребляет российские энергоресурсы, просто теперь она это делает завуалированно – через третьи страны. Например, нефтепродукты в Европу идут из Индии и Турции, которые зарабатывают свою маржу как посредники. Чтобы изменить логистику поставок и найти новых покупателей на свою нефть и нефтепродукты, России пришлось предложить довольно большой дисконт.

«В начале года ценовой дисконт российской экспортной нефти к международному бенчмарку достигал 34-35 долларов за баррель, и в первом полугодии 2023 года бюджет не добрал более 500 млрд рублей плановых нефтегазовых доходов. Но по мере адаптации цепочек поставок и за счет сокращения объемов добычи и экспорта России в координации с ОПЕК+, дисконт существенно сократился, что способствовало увеличению нефтегазовых доходов», – отмечает Беленькая.

Для Запада стало шоком, что Россия не просто приспособилась, а так быстро трансформировала торговлю и снова начала хорошо зарабатывать, несмотря на санкции, которые просто игнорируются.

По подсчетам Reuters, доходы бюджета от нефти и газа в сентябре вырастут примерно до 733 млрд рублей (7,6 млрд долларов). Это на 14% больше, чем в предыдущем месяце. И это даже больше, чем в сентябре 2022 года – когда доходы бюджета от нефти и газа составили 688 млрд рублей.

Этому способствует рост стоимости российской нефти, которая уже несколько месяцев продается выше ценового потолка Запада. Более того, дисконт к Brent сократился в три раза – вместо 35 долларов в начале года дисконт на российскую нефть в середине сентября составил чуть более 11 долларов за баррель, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77 долларов за баррель при котировке North Sea Dated в 88,61 за баррель. За месяц российская нефть подорожала почти на 10%.

«Мы ожидаем продолжения роста нефтегазовых доходов РФ, так как в правительстве намерены и дальше сокращать дисконт российской нефти к эталонному сорту», – говорит Чернов.

Единственное, что для адаптации экономики потребовался слабый рубль. Судя по прогнозам МЭР, в ближайшие годы доллар будет стоить не меньше 90 рублей.

«Балансировка бюджета и счета текущих операций потребовала существенного ослабления курса рубля. Кроме того, Россия вынужденно перешла в торговле от твердых валют (доллара и евро) к валютам дружественных стран и рублям. Доля рубля в экспорте выросла с 13% в феврале 2022 года до 42% к середине этого года, но при этом доля рубля в импорте остается почти без изменений (около 30%). В итоге получаемой в России твердой валюты с трудом хватает на оплату импорта и спрос со стороны населения, бизнеса и уходящих нерезидентов, что оказывает давление на курс рубля и негативно отражается на инфляции и покупательной способности рублевых доходов и сбережений населения», – рассказывает Беленькая.

Значительно сильнее изначальных прогнозов оказался также рост внутреннего спроса: быстро растет и потребление домохозяйств, и инвестиции, отмечает эксперт.

«Внутренний спрос восстановился к уровню четвертого квартала 2021 года. Во многом это было обеспечено за счет масштабных госрасходов, бюджетных выплат населению, льготных программ кредитования, быстрого восстановления импорта»,

– говорит Беленькая.

С другой стороны, стоит отметить риски для российской экономики. И они заключаются не только в новом санкционном давлении со стороны Запада. Есть также и внутренние проблемы, на которые стоит обратить внимание.

«Адаптация произошла при изменении структуры экономики со снижением технологического качества, и в будущем это отставание может усилиться в условиях санкций. Также усилился дефицит трудовых ресурсов, что ограничивает возможности расширения предложения. Сейчас Банк России пытается охладить спрос высокими процентными ставками, которые будут действовать прежде всего на рыночный (несубсидируемый) сектор экономики, что может привести к существенному замедлению роста экономики в будущем году», – предупреждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».