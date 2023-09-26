Назван необычный способ поддержать рубль

Китайский опыт может помочь России укрепить рубль

Tекст: Ольга Самофалова

Ситуация с курсом рубля более сложная, «чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки», как это было в прошлом году. Этого будет недостаточно, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Дело в том, что Россия активно переводит торговлю на национальную валюту, поэтому экспортеры и торговые дома занимают рубли в России и переводят их за рубеж, где происходят обменные операции, тем самым формируется офшорный или зарубежный рынок рубля, поясняет министр.

Сейчас в России нет ограничений на перевод рублей за рубеж для физлиц и юрлиц, поэтому все больше рублей за рубежом «будут вовлекаться в валютные игры против рубля».

«Обстановка сложная. Ждем предложений от ЦБ, поскольку если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь регулирование ключевой ставкой, то заложником станет реальный сектор экономики, та самая экономика предложения. Потому что мы постоянно будем процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию», – подчеркнул Решетников и добавил, что «нельзя сложную проблему решать только одним инструментом».

Министр предлагает ЦБ новую меру – стабилизировать курс рубля по китайской модели, где существует мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. По его словам, эта мера поможет отслеживать количество циркулирующих за рубежом рублей, как они туда попадают и как идут перетоки. «Поскольку чем больше рублей за рубежом, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь. На это все накладывается дисбаланс валют, поскольку импорт во многом идет еще в долларах и евро, а поступления сюда уже все больше идут в юанях, в валютах третьих стран», – объясняет Решетников.

Что же это за китайская модель и как она может помочь российскому рублю?

В Китае установлены два курса юаня, офшорный (внешний) и оншорный (внутренний). Внешний рынок доступен для нерезидентов, курс на нем свободный, определяется рынком на торгах в Гонконге и странах Азии. Внутренний рынок доступен лишь резидентам, его курс ежедневно устанавливается ЦБ Китая, и его колебание в течение дня ограничено 2%. Однако в министерстве экономического развития подчеркивают, что два курса рубля вредно для экономики, с чем согласен и ЦБ, поэтому об этом речи не идет.





«По факту в Китае есть два разных курса: «для своих» и «для всех остальных». Однако юань входит в пул мировых резервных валют, поэтому Пекин может себе позволить подобные экстравагантные меры. Рубль не может похвастаться такой же свободной конвертируемостью, поэтому возникновение двух курсов может стать губительным для всей экономики.

Именно поэтому господин Решетников и уточняет, что нужно лишь «некое подобие» китайской мембраны, а ни в коем случае не два курса», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Так как рубль не является резервной валютой, то спрос на рубли на внешних рынках будет формироваться только от объемов российского экспорта. Если экспорт растет, то и спрос на российские рубли будет увеличиваться, и наоборот, объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Какой именно механизм в итоге будет работать, пока неизвестно, но судя по сравнению с китайским юанем, скорее всего, обсуждается ограничение ежедневных колебаний курса рубля. Возможно, при каком-то значительном отклонении его курса от рекомендованного ЦБ торги валютными парами с рублем на Московской бирже будут останавливаться. Таким образом рубль не сможет резко обесцениться в течение одного дня, но и к его укреплению это тоже не приведет, а лишь сдержит темпы его падения», – предполагает Чернов.

«Скорее всего, речь идет об отделении внутренних операций с валютой и внешнеторговых расчетов. Это может относиться к режиму биржевых торгов, когда экспортеры и импортеры будут осуществлять торговые операции в рамках отдельной секции», – рассуждает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Деев считает, что новая мера может быть выражена в мониторинге, чтобы понимать, куда и в каких объемах уходит наша нацвалюта. «Поскольку экономика у нас сейчас опирается на множество серых схем импорта и экспорта, это действительно является проблемой.

Можно обязать экспортеров продавать хоть 100% валютной выручки, но это не даст эффекта, если рубли тут же будут «утекать» с внутреннего рынка на внешний. И вот как раз мембрана или некий механизм, регулирующий переход рубля с внутреннего рынка на внешний и обратно, была бы полезна.

Но, конечно, нужно продолжать работу с экспортерами, совершенствовать монетарную политику и применять другие меры валютного контроля», – считает Деев.

Однако аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов не исключает, что введение мембраны МЭР – это может означать ограничения на переводы из России в рублях, что может привести к укреплению рубля. То есть мембрана будет мешать капиталу утекать в рублях в банки дружественных стран, где рубли обмениваются на другие валюты. «Идея противоречивая. С одной стороны, не хотелось бы, чтоб капитал из России утекал, с другой – не хотелось бы ограничивать проникновение рублей в торговлю и вообще в мировую финансовую систему. Введение пошлин на экспорт отдельных товаров, привязанные к уровню курса, выглядят более простой мерой», – считает Раманинов.

В любом случае главная цель финансовых властей – это найти меры, чтобы стабилизировать курс рубля, а в лучшем случае даже укрепить его. Но уже само отсутствие резких колебаний – это хороший для всех вариант, в том числе для простых россиян. «Это прямым образом отразится на гражданах РФ, поскольку курс валюты напрямую влияет на инфляцию в стране. Если рубль начнет укрепляться, то все иностранные товары автоматически станут дешевле в рублевом эквиваленте», – указывает Чернов.

Власти пока не вводят кажущиеся очевидными меры валютного контроля, которые были так эффективны в прошлом году. Вместо этого они стараются придумать какие-то новые меры. И это происходит не просто так. Ввести прошлогодние меры – это было бы самое простое, проблема в том, что теперь эти меры так не сработают.

«Эффективной мерой поддержки курса рубля в прошлом году была обязательная продажа валютной выручки экспортерами на бирже и оплата экспорта российского газа рублями. В этом году объемы экспорта газа рухнули, а остальные экспортеры и так продают большую часть своей валютной выручки на бирже. Однако этих мер для укрепления рубля в этом году уже недостаточно, ведь объемы валютной выручки у экспортеров тоже упали. Кроме того, у экспортеров есть серьезные проблемы с доставкой валютной выручки в Россию из-за внешних ограничений.

Полагаю, что именно проблема с возвратом валюты в РФ заставляет власти разрабатывать новые меры для укрепления рубля, потому что на этом фоне в стране формируется дефицит нацвалюты и, как следствие, рост ее стоимости»,

– объясняет аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, Центробанк, как главный игрок, готов ограничивать свободное движение капитала только если есть угроза финансовой стабильности, а сейчас такой угрозы регулятор не видит. И в целом курс в 90 рублей за доллар и выше вполне устраивает финансовые власти, поэтому укреплять его нет большого желания, заключает Раманинов.

Согласно новому прогнозу МЭР на ближайшие три года, будут высокими не только цены на нефть, но и курс рубля будет не ниже 90 рублей. К концу этого года он укрепится до 94 рублей, а в 2024–2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90–92 рублей за доллар.