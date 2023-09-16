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    16 сентября 2023, 09:20

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки?

    Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Это уже третье повышение за полтора месяца. Регулятор называет это ответом на продолжающийся рост цен. При этом ЦБ по-прежнему надеется достичь поставленной цели по инфляции в 4% к концу 2024 года.

    На 11 сентября годовая инфляция увеличилась до 5,5%. Значимый вклад в нее вносит ослабление рубля. Товары, цена которых зависит от курса, дорожали по мере ослабления рубля. Это автомобили, одежда, обувь, техника и электроника и т.д. На этот год ЦБ повысил прогноз по инфляции до 6-7%, но на следующий сохранил прогноз в 4%.

    С конца июля до середины августа 2023 года стоимость рубля упала примерно на 10%. «Падение курса на 10% прибавляет к годовым темпам инфляции примерно 0,5–0,6%, потому что все импортные товары автоматически становятся дороже на 10% в рублевом эквиваленте. Такова доля влияния курса рубля на инфляцию», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Именно поэтому, когда 14 августа доллар перевалил отметку в 100 рублей, уже на следующий день ЦБ экстренно собрал заседание и повысил ставку. Это помогло рублю укрепиться до 93 за доллар. «Однако после повышения ставки рубль укреплялся только шесть дней, а потом снова начал падать в сторону 100 рублей за доллар, поэтому к середине сентября инфляция не успела замедлить темпы роста, а инфляционные ожидания вновь оказались под давлением», – объясняет Чернов.

    Почему же ЦБ в пятницу был так мягок и повысил ставку всего на 1%, учитывая, что даже более резкое повышение ставки в августе не замедлило темпы инфляции?

    Регулятор, скорее всего, боится переборщить, чтобы слишком высокая ставка не убила реальную экономику и не окунула Россию в кризис. Бизнес уже и так недоволен дорожающими кредитами.

    Кроме того, регулятор не ждет быстрого эффекта от повышения ключевой ставки.

    Эта мера замедляет темпы роста цен с большим лагом по времени. Требуется несколько месяцев, а иногда даже год, если ставку повысили не очень сильно, как сегодня,

    отмечает Чернов. Он объясняет, что сначала рост ставок должен привести к падению объемов потребительского кредитования. На это уйдет, как минимум, пара месяцев: многие кредиты в сентябре уже одобрены под прежнюю ставку. Только потом начнет снижаться потребительский спрос, и замедляться инфляция.

    Глава ЦБ тоже указала: нужно время, чтобы высокая ставка оказала влияние на цены. Через три-шесть месяцев регулятор оценит влияние двух последних повышений, и тогда решит, что делать: повышать дальше ставку или нет.

    «Сразу очень резко повышать ставки рискованно, так как это сильно замедляет экономический рост в стране и может привести к глубокой рецессии.

    Видимо, регулятор пытался найти баланс, чтобы не довести до этого, но при этом все же замедлить темпы роста потребительских цен в будущем», – говорит Чернов.

    Эксперты полагают, что высокая двузначная ключевая ставка в России установилась надолго. Рассчитывать на ее снижение в этом году бессмысленно. Задумываться об этом регулятор станет не раньше второго полугодия следующего года.

    В то же время пока нет оснований ожидать, что ЦБ продолжит каждый месяц повышать ставку.

    ЦБ в своем прогнозе допускает как сохранение ставки на уровне 13%, так и повышение до 14%.

    «Дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от траектории инфляции и в целом скорости работы трансмиссионного механизма: насколько быстро экономика отреагирует на прошедшие повышения ключевой ставки. На 2024 год прогноз по средней ставке предполагает ее снижение лишь во втором полугодии», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. 

    «Принять решение о снижении ключевой ставки рефинансирования российский ЦБ сможет только в том случае, если увидит, что инфляция выходит на запланированную траекторию роста в 4% годовых по итогам 2024 года. Однако сам ЦБ прогнозирует выход на эту траекторию только к концу 2024-го, поэтому очень высока вероятность того, что двузначная ставка продержится весь следующий год», – считает Чернов.

    Что касается рубля, то его реакция на решение ЦБ поднять ставку на 1% в пятницу было сдержанным. Только к концу торговой сессии пятницы рубль начал немного крепнуть.

    Прошлое решение о повышении ставки в августе было принято на экстренном заседании ЦБ, этого никто не ожидал, поэтому рубль практически мгновенно укрепился до 93 рублей. Но нынешнее решение ЦБ было ожидаемо, поэтому бурной реакции рынка и не последовало, решение уже было учтено в котировках рубля, говорит Чернов.

    «Поскольку ослабление рубля в большей степени является следствием реального дефицита валюты внутри РФ, а не спекулятивных стратегий, то повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ не может иметь быстрой реакции для обменных курсов рубля.

    Данный эффект будет растянут во времени на два-три квартала и поддерживать рубль в основном через два канала. Это увеличение доходности рублевых вложений и замедление активности импортеров из-за снижения темпов кредитования и конечного спроса», – объясняет Владимир Евстифеев.

    Чтобы оперативно укрепить рубль, нужно увеличить объем продажи валюты и жестче ограничить отток капитала, считает он. Однако власти ужесточать валютные ограничения как раз не очень хотят.

    «В отличии от марта 2022 года позиция ЦБ к мерам по ограничению оттока капитала изменилась радикально. Теперь регулятор рассматривает меры по повышению привлекательности рублевых сбережений в качестве приоритетных по сравнению с ужесточением ограничений контроля за движением капитала», – отмечает Евстифеев.

    Поэтому ждать возврата даже к 80-85 рублям за доллар вряд ли стоит. Согласно прогнозу Freedom Finance Global, курс доллара в четвертом квартале 2023 года будет колебаться в диапазоне 92,50 –99,50 рублей.  А если доллар снова преодолеет отметку в 100 рублей, то власти, скорее всего, примут экстренные меры валютного контроля, не исключает Евстифеев.

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