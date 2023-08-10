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    10 августа 2023, 11:30

    ЦБ остановил опасное падение рубля

    ЦБ остановил опасное падение рубля
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты.

    Банк России принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 млрд рублей в день, заявил регулятор. Делается это для снижения волатильности на финансовом рынке, пояснил регулятор.

    Зачем ЦБ идет на это и как это поможет рублю?

    «Полагаю, что ЦБ обеспокоен резким падением стоимости рубля, потому что на этом фоне становятся дороже все импортные товары, что постепенно ведет к увеличению цен и на российские товары. А главной задачей ЦБ считает именно борьбу с инфляцией. Поэтому когда регулятор увидел рост курса доллара выше 98 рублей, он решил не разгонять темпы роста потребительских цен еще сильнее и сработал на опережение», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    После решения ЦБ отказаться от покупки валюты рубль действительно остановил падение и немного окреп.

    Зачем ЦБ вообще покупает валюту? Делается это по бюджетному правилу для пополнения средств Фонда национального благосостояния, то есть для пополнения резервов. Главное условие – это наличие сверхдоходов у государства. «Когда по итогу месяца бюджет России выполнен с профицитом относительно его плановых показателей, то на избыточные заработанные средства покупается валюта для ФНБ. А ФНБ уже в свою очередь необходим для накоплений финансовых средств на случай падения доходов бюджета, чтобы покрывать его дефицит», – объясняет Чернов.

    Россия накапливает средства в ФНБ на черный день – это может быть мировой финансовый кризис, санкционная война, пандемия Covid-19 или другие форс-мажорные ситуации. Например, когда из-за локдаунов большая часть населения страны потеряла свой доход или он существенно сократился, то на средства из ФНБ тогда оказывалась социальная помощь населению, например, детские выплаты или выплаты на каждого школьника в преддверии начала учебного года и т. п., напоминает Чернов.

    В первые месяцы этого года нефтегазовые доходы сократились из-за санкционной войны, поэтому российский бюджет был дефицитным. Сверхдоходов не было, поэтому покупать валюту для пополнения резервов было не на что. Наоборот, чтобы покрыть дефицит бюджета, пришлось тратить резервы – продавать валюту из ФНБ. Однако цены на нефть пошли вверх, и уже в августе Минфин ждет появления сверхдоходов. Поэтому с 7 августа ЦБ начал снова покупать валюту для пополнения резервов (чего не делал с марта 2022 года). При этом Минфин параллельно продолжил продавать валюту из ФНБ. Все сделки покупки-продажи валюты были сопоставимы по размеру, поэтому расчет ЦБ был на то, что это не будет влиять на курс рубля.

    Однако продолжающаяся девальвация рубля заставила регулятора изменить свое решение. Теперь остается только продажа валюты, а покупка убирается. То есть пока Россия не будет накапливать резервы, а будет только их тратить.

    «Отказ от закупки валюты дал рублю поддержку, так как это сокращает спрос на иностранную валюту, помогая укрепить курс рубля», – говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс».

    Однако эксперты сомневаются, что такой положительный эффект продлится долго.

    «Отказ от закупок валюты сократит спрос на нее на бирже, что теоретически должно снизить и ее стоимость. Но так как на практике объемы этих закупок были невелики относительно средних объемов торгов на бирже, то и влияние отказа от таких закупок на практике не очень высокое. Поэтому сегодняшнее укрепление рубля носит скорее вербальный и спекулятивный характер. А в долгосрочной перспективе это не окажет сильного влияния на изменение баланса спроса и предложения на бирже, а значит, и на курс рубля тоже», – говорит Чернов.

    Таким образом, ЦБ сегодня сделал вербальные интервенции, чтобы остановить падение рубля и не дать ему перешагнуть важную психологическую отметку в 100 рублей за доллар. Возможно, регулятор таким образом специально выиграл себе немного времени, чтобы подготовиться к следующему шагу для более сильной поддержки рубля.

    Потому что последний раз власти говорили о комфортном уровне курса рубля в 80–90 за доллар и 100 им явно не нужен.

    На что может пойти ЦБ ради поддержки рубля и, соответственно, удержания тем самым инфляции в приемлемых рамках?

    По опыту прошлого года это может быть либо резкий рост ставки до двузначного уровня, либо возврат к обязательной продаже 80–100% валютной выручки, либо снижение максимального лимита для вывода денег за рубеж российскими гражданами, либо все эти меры одновременно.

    Впрочем, ЦБ может и не прибегать к этим мерам. Возможно, он надеется на то, что рублю дальше поможет дорожающая нефть, а также приток валютной выручки от экспорта нефти. Не секрет, что часть средств за поставленную российскую нефть оказалась «заперта» на банковских счетах в виде индийских рупий. Потому что импортерам столько рупий не надо – импортируем мы из Индии пока мало. А менять эту волатильную местную валюту невыгодно. Работы по изменению этой ситуации ведутся: сообщалось о переходе в торговле с Индией на китайские юани, которые торгуются на Мосбирже.

    Пока прогнозы экспертов допускают уход рубля в зону за 100 к доллару. Однако сомневаются, что этот уровень будет сохранен надолго – ЦБ все же окажет поддержку рублю.

    «До сентябрьского заседания ЦБ рубль будет двигаться в направлении к уровням 100 за доллар, 110 за евро и 15 за юань. А на заседании ЦБ, вероятно, повысит ключевую ставку до 9–9,5%»,

    – прогнозирует Спартак Соболев.

    «В третьем квартале 2023 года ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 93 –103 рубля. В четвертом квартале рубль может начать укрепляться, если доходы и расходы бюджета будут соответствовать плановым показателям», – прогнозирует Чернов.

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