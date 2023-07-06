Рубль подстроился под новые задачи экономики

Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта.

Рубль пробил психологически важную отметку в 90 за доллар и продолжает торговать уже в районе 93. Евро уже поднялся до 101 рубля. Это пики с конца марта прошлого года. Китайская валюта взлетела к 12,8 руб., что произошло впервые с 19 апреля 2022 года.

«Курс доллара к рублю вырос на 6,1% только за прошедшую неделю, а в июне курс доллара к рублю подскочил на 10,4%. Это является самым сильным ростом с декабря прошлого года. С начала года рубль обесценился на 31,3%», – отмечает Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам».

Фундаментальные причины сохраняются плюс добавились новые. Основная причина – это рост импорта при снижении экспорта. К лету 2023 года объемы импорта товаров и услуг в Россию полностью восстановились и достигли уровней до военного конфликта, указывает Маслов.

Во-вторых, валюта от экспортных продаж часто не доходит до российского рынка. Половину сырой нефти на экспорт Россия продает Индии за рупии без возможности конвертации в рубли или другую валюту, поэтому эти деньги остаются мертвым грузом на счетах российских компаний. Этот вопрос начал решаться: несколько индийских НПЗ готовы покупать российскую нефть за юани.

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«Валюта, которая приходит на внутренний валютный рынок, часто не доходит до него, так как она остается на внешних счетах экспортных компаний за пределами России. Плюс высокий спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется со стороны частных лиц и компаний, которые затем переводят ее на свои зарубежные счета», – отмечает Маслов. Все это создает дефицит валюты и рост ее стоимости.

Усиление оттока капитала также связано с возобновлением расчетов по бумагам в Euroclear. «Некоторые брокеры предлагают покупать бумаги за рубежом за валюту, чтобы затем продавать их на российском рынке. Это создает дополнительный спрос на валюту», – отмечает эксперт. Наконец, попытка военного мятежа привела к уходу инвесторов в безопасные валютные инструменты.

На рубль оказало давление также решение Минфина почти вдвое сократить валютные интервенции в юанях. При этом спрос на юани увеличивается. «Доля внешнеторговых расчетов России в китайской валюте растет, при этом объемы импорта превышают объемы экспорта в юанях, что и обуславливает дефицит. Кроме того, к значительным рыночным движениям присоединяются спекулятивные стратегии, усиливающие ощущение нехватки юаней», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Несмотря на ослабление рубля, финансовые власти не видят причин для паники. Центробанк в очередной раз выступил с заявлением, что это не угрожает финансовой стабильности.

«ЦБ не видит рисков финансовой стабильности, поскольку ослабление рубля – это и есть подстройка экономики к изменившейся валютной структуре платежного баланса. Минфин также сохраняет нейтралитет, поскольку при текущем уровне нефтяных цен бюджету скорее выгоден слабый рубль»,

– считает Евстифеев.

В бюджете на этот год заложены базовые нефтегазовые доходы на уровне 8 трлн рублей. Для обеспечения таких доходов баррель нефти должен стоить в рублях 4,8 тыс. «Однако теперь необходимо учитывать добровольное сокращение добычи и экспорта, на которое идет Россия. С учетом этого факта комфортная рублевая цена нефти для бюджета может составить 5,2–5,3 тыс. рублей за баррель. При текущих долларовых ценах на российскую нефть курс доллара должен быть на уровне 91–96 рублей. Сюда же стоит добавить 3–5% на спекулятивную составляющую в динамике курса и учесть, что часть российского экспорта продается в рублях», – анализирует Евстифеев.

Это значит, что для того, чтобы бюджет получил запланированные нефтегазовые доходы, курс доллара должен быть даже выше, чем он есть сейчас. При сохранении низких цен на нефть, как сейчас.

Но есть надежда, что цены на нефть все же подрастут на фоне решения Саудовской Аравии добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей нефти. И на фоне решения России снизить экспорт нефти с августа на полмиллиона баррелей в дополнение к тому, что она уже снизила добычи на полмиллиона.

Еще один момент – слабый рубль может поддерживать обрабатывающую промышленность. А именно она, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в этом году является ключевым фактором роста российской экономики.

В ночь с 4 на 5 июля он провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Мишустин ждет, что в этом году ВВП России может превысить 2%, что выше прогноза Минэкономразвития, который ждет рост на 1,2%.

«Слабый рубль делает менее доступными импортные товары, провоцируя более активное импортозамещение. Это может поддерживать обрабатывающую промышленность. С другой стороны, ослабление рубля обычно сопровождается ростом инфляции, которая в свою очередь оказывает давление на потребительскую активность, что негативно отражается на спросе и ведет к ухудшению ситуации для внутренних производителей», – говорит Евстифеев. Однако ЦБ уже дал несколько четких сигналов, что намерен не дать инфляции разогнаться, поэтому на заседании в июле может поднять ставку.

Что же ждет рубль? Если раньше еще оставалась надежда на обратное укрепление российской валюты, то теперь эксперты стали терять надежды и переписывать свои прогнозы курса. Так, Росбанк повысил прогноз на конец третьего квартала 2023 года с 75 до 87 рублей за доллар.

«Очевидно, что без поддержки со стороны платежного баланса и увеличения притока валюты в страну рубль вряд ли вернется к отметкам 70–80 рублей за доллар. Без оперативной статистики по внешнему сектору сложно с уверенностью говорить, где находится равновесный курс. Однако условные расчеты указывают, что удовлетворить всем целям экономики и финансов может курс доллара на уровне 87–101 рубля», – говорит Евстифеев.

Впрочем, Маслов считает, что снижение с июля объемов добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в день может привести к повышению цен на нефть до 80 долларов за баррель, что в свою очередь должно способствовать стабилизации курса доллара в диапазоне 85–90 рублей. Однако для более значительного укрепления рубля необходимы еще более высокие цены на нефть, заключает эксперт.