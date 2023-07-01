Когда падение рубля остановится

Аналитик Чернов: Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может привести рубль к укреплению

Российская валюта продолжает падение - теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк - и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета?

В ходе пятничных торгов доллар и евро обновили максимумы с конца марта прошлого года и максимально торговались по 89,77 и 97,95 рубля соответственно. Юань обновил апрельские максимумы прошлого года и максимально в ходе торгов пятницы торговался по 12,35 рубля. Почему?

Во-первых, фундаментальные факторы ослабления российской валюты никуда не ушли. И главный фактор – это сокращение профицита платежного счета торгового баланса РФ из-за сокращения экспортных объемов валютной выручки и увеличения объемов импорта. По информации ЦБ, в период с января по май 2023 года профицит сократился до 22,8 млрд долларов, тогда как в 2022 году составлял 123,8 млрд долларов. Свой негативный эффект внес неудачный мятеж и конец месяца, когда экспортеры традиционно продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях.

«Обострение внутриполитической ситуации в России привело к пробитию отметки в 85 рублей за доллар, которая сдерживала рост на протяжении двух предыдущих торговых недель, после этого диапазон торгов сместился в коридор 85-90. Прорыв 85 рублей за доллар совпал с окончанием налогового периода, во время которого экспортеры продавали валютную выручку на бирже, что повышало спрос на рубли и сдерживало их от дальнейшего обесценивания», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Налоговый период обычно поддерживает курс рубля. Но в этот раз этот фактор не сработал из-за низких объемов предложения валюты.

«Россия сейчас продает значительные объемы своей нефти в Индию. Однако рупии, которыми индийцы расплачиваются за российскую нефть, повисают «мертвым грузом» на российских компаниях, которые просто не смогут их использовать. То есть на внутренний валютный рынок твердая валюта просто не доходит, либо потому, что страны-покупатели российского сырье платят в местной валюте, которая не является свободно конвертируемой, либо валюта просто остается на внешних счетах компаний вне России», – рассуждает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

С другой стороны, на рубль давит отток капитала. «Валюта на внутреннем рынке активно скупается и выводится из страны частными лицами и компаниями. В конце июня к этим факторам добавились и внутриполитические риски, связанные с попыткой военного мятежа – обычно это подразумевает более активное, чем обычно, позиционирование в безопасные валютные инструменты. Поэтому, несмотря на относительно неплохой торговый баланс на внутреннем российском рынке, объемы продажи валюты достаточно скромные», – говорит Потавин.

Не обошлось, конечно, и без спекулятивного давления на рубль.

«Спекуляции на бирже присутствуют всегда, а во времена появления каких-то дополнительных психологических или ситуативных данных они только усиливаются. В данном случае свою роль сыграл еще и технический анализ, потому что котировки ускорили рост, как только пробили прежний торговой диапазон и его верхнюю границу в 85 рублей за доллар»,

– полагает Чернов.

Стали появляться предположения, что дополнительный спрос на валюту мог спровоцировать «Магнит», который решил расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов. Однако в самой компании ответили, что у них достаточный мультивалютный запас для выкупа бумаг у иностранных акционеров, и в последнее время они покупали преимущественно юани, причем в небольших объемах по меркам торговых объемов на бирже.

Обычно при слишком быстрой девальвации рубля ожидают, что в процесс вмешаются власти. Однако в пятницу Банк России заявил, что нынешнее падение курса рубля, во-первых, является следствием изменения платежного баланса, а во-вторых, рисков для финансовой стабильности это не представляет. Хотя динамика курса рубля будет учтена на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке.

В середине июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что диапазон в 80-90 рублей за доллар – это теперь комфортная зона для рубля. Хотя до этого комфортным назывался диапазон в 70-80 рублей за долларов.

Это значит, что власти пока не видят серьезной необходимости вмешиваться в курс рубля. «При желании Центробанк мог бы вмешаться и остановить ослабление национальной валюты. Но он этого не делает, поскольку госбюджет сейчас в глубоком дефиците, и ослабление российской валюты наполняет его рублями», – говорит Потавин.

Однако ослабление курса рубля разгоняет инфляцию. А это то, чего боится ЦБ. «Полагаю, что теперь вероятность повышения ключевой ставки рефинансирования 21 июля возрастает, потому что для ЦБ борьба с инфляцией остается в приоритете, а падение рубля только разгоняет ее темпы, так как все импортные товары становятся дороже», – говорит Владимир Чернов.



Что может заставить рубль уйти за 90 к доллару, а что, наоборот, способно помочь рублю укрепиться? Против рубля будет играть любое геополитическое или внутриполитическое обострение, а также увеличение внешнего давления на российскую экономику и продолжение снижения российского экспорта и увеличения импорта. «Даже отклонение ЦБ РФ от консенсус-прогнозов по денежно-кредитной политике может спровоцировать дальнейшее ослабление рубля, если его действия окажутся более «мягкими», чем ожидается», – указывает Чернов. Сейчас эксперты ждут в основном повышение ставки 21 июля на 0,25 б.п. Если ЦБ решит оставить ставку на текущем уровне, то это сыграет против рубля.

И, наоборот, если российский ЦБ повысит ставку выше консенсус-прогнозов, это сильно поддержит курс рубля.

«Повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50–100 б.п. может привести рубль к укреплению к 80 за доллар, так как это будет выше консенсус-прогнозов аналитиков»,

– говорит Чернов. К укреплению рубля могут также привести различные ограничительные или принудительные меры ЦБ, как это было в прошлом году, когда экспортеров обязали продавать на бирже 80% своей валютной выручки.

Какие еще факторы могут помочь рублю укрепиться? «Повышение экспортных доходов бюджета и снижение объемов импорта могут вновь начать увеличивать профицит платежного счета торгового баланса РФ и привести к укреплению рубля, как это было в прошлом году. Произойти это может по разным причинам, например, объемы импорта в Россию могут упасть из-за ужесточения внешнего давления, более жесткого контроля за соблюдением санкций и т.п. А объемы экспорта могут вырасти не только от увеличения стоимости нефти, но и с появлением новых покупателей российского природного газа», – рассуждает Чернов. Впрочем, повторение прошлогоднего сценария в этом он считает маловероятным. А вот резкое повышение ставки ЦБ и возврат к обязательной продаже валютной выручке – более вероятными.

«Слабый рубль благоприятен для экспортеров, но текущие значения курса уже чреваты разгоном инфляции, а этого явно не хотели бы в ЦБ. Поэтому, если российская валюта в ближайшее время продолжит оставаться слабой или тем более будет терять новые позиции, то финансовые власти могут пойти на меры поддержки рубля,

к примеру, могут вернуть обязательство для экспортеров продавать определенную долю валютной выручки», – не исключает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, избыточная геополитическая «премия» в текущем курсе рубля вскоре должна сойти на нет. Рубль могут поддержать цены на нефть, которые имеют возможность подрасти благодаря пиковому спросу на топливо в США, где в самом разгаре автомобильный сезон. «По мере того, как геополитическая тревожность будет убывать, курс может к концу июля постепенно вернуться к 82-84 рублям за доллар, 90-92 – за евро и 11,4-11,8 за юань. Фундаментально доллар видится нам ближе к 80, а евро – к 90», – говорит Бахтин.

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Однако Потавин считает, что не стоит ждать крепкого курса рубля в июле, а постепенное ослабление рубля в середине лета сохранится. «Для реального усиления курса рубля нужно, чтобы цены на нефть устойчиво выросли хотя бы на 15%. Видимо, подъем курса доллара в июле остановится возле отметки 90 рублей. Однако с июля Саудовская Аравия планирует сократить объемы добычи своей нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это идет как дополнение к более широкой сделке альянса ОПЕК+ по ограничению поставок до 2024 года.

Похоже, что саудиты нацелены на то, чтобы вернуть котировки к 80 долларам за баррель в ближайший месяц. Этот фактор во второй половине лета может стабилизировать курс доллара в диапазоне 85-90 рублей», – заключает Потавин.