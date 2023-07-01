Когда падение рубля остановится

Взгляд
1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...

Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
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Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Когда падение рубля остановится

    Аналитик Чернов: Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может привести рубль к укреплению
    Рубль упал до минимума марта 2022 года
    		  
    1 июля 2023, 12:01
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская валюта продолжает падение - теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк - и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета?

    В ходе пятничных торгов доллар и евро обновили максимумы с конца марта прошлого года и максимально торговались по 89,77 и 97,95 рубля соответственно. Юань обновил апрельские максимумы прошлого года и максимально в ходе торгов пятницы торговался по 12,35 рубля. Почему?

    Во-первых, фундаментальные факторы ослабления российской валюты никуда не ушли. И главный фактор – это сокращение профицита платежного счета торгового баланса РФ из-за сокращения экспортных объемов валютной выручки и увеличения объемов импорта. По информации ЦБ, в период с января по май 2023 года профицит сократился до 22,8 млрд долларов, тогда как в 2022 году составлял 123,8 млрд долларов. Свой негативный эффект внес неудачный мятеж и конец месяца, когда экспортеры традиционно продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях.

    «Обострение внутриполитической ситуации в России привело к пробитию отметки в 85 рублей за доллар, которая сдерживала рост на протяжении двух предыдущих торговых недель, после этого диапазон торгов сместился в коридор 85-90. Прорыв 85 рублей за доллар совпал с окончанием налогового периода, во время которого экспортеры продавали валютную выручку на бирже, что повышало спрос на рубли и сдерживало их от дальнейшего обесценивания», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Налоговый период обычно поддерживает курс рубля. Но в этот раз этот фактор не сработал из-за низких объемов предложения валюты.

    «Россия сейчас продает значительные объемы своей нефти в Индию. Однако рупии, которыми индийцы расплачиваются за российскую нефть, повисают «мертвым грузом» на российских компаниях, которые просто не смогут их использовать. То есть на внутренний валютный рынок твердая валюта просто не доходит, либо потому, что страны-покупатели российского сырье платят в местной валюте, которая не является свободно конвертируемой, либо валюта просто остается на внешних счетах компаний вне России», – рассуждает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    С другой стороны, на рубль давит отток капитала. «Валюта на внутреннем рынке активно скупается и выводится из страны частными лицами и компаниями. В конце июня к этим факторам добавились и внутриполитические риски, связанные с попыткой военного мятежа – обычно это подразумевает более активное, чем обычно, позиционирование в безопасные валютные инструменты. Поэтому, несмотря на относительно неплохой торговый баланс на внутреннем российском рынке, объемы продажи валюты достаточно скромные», – говорит Потавин.

    Не обошлось, конечно, и без спекулятивного давления на рубль.

    «Спекуляции на бирже присутствуют всегда, а во времена появления каких-то дополнительных психологических или ситуативных данных они только усиливаются. В данном случае свою роль сыграл еще и технический анализ, потому что котировки ускорили рост, как только пробили прежний торговой диапазон и его верхнюю границу в 85 рублей за доллар»,

    – полагает Чернов.

    Стали появляться предположения, что дополнительный спрос на валюту мог спровоцировать «Магнит», который решил расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов. Однако в самой компании ответили, что у них достаточный мультивалютный запас для выкупа бумаг у иностранных акционеров, и в последнее время они покупали преимущественно юани, причем в небольших объемах по меркам торговых объемов на бирже.

    Обычно при слишком быстрой девальвации рубля ожидают, что в процесс вмешаются власти. Однако в пятницу Банк России заявил, что нынешнее падение курса рубля, во-первых, является следствием изменения платежного баланса, а во-вторых, рисков для финансовой стабильности это не представляет. Хотя динамика курса рубля будет учтена на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке.

    В середине июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что диапазон в 80-90 рублей за доллар – это теперь комфортная зона для рубля. Хотя до этого комфортным назывался диапазон в 70-80 рублей за долларов.

    Это значит, что власти пока не видят серьезной необходимости вмешиваться в курс рубля. «При желании Центробанк мог бы вмешаться и остановить ослабление национальной валюты. Но он этого не делает, поскольку госбюджет сейчас в глубоком дефиците, и ослабление российской валюты наполняет его рублями», – говорит Потавин.

    Однако ослабление курса рубля разгоняет инфляцию. А это то, чего боится ЦБ. «Полагаю, что теперь вероятность повышения ключевой ставки рефинансирования 21 июля возрастает, потому что для ЦБ борьба с инфляцией остается в приоритете, а падение рубля только разгоняет ее темпы, так как все импортные товары становятся дороже», – говорит Владимир Чернов.

    Что может заставить рубль уйти за 90 к доллару, а что, наоборот, способно помочь рублю укрепиться? Против рубля будет играть любое геополитическое или внутриполитическое обострение, а также увеличение внешнего давления на российскую экономику и продолжение снижения российского экспорта и увеличения импорта. «Даже отклонение ЦБ РФ от консенсус-прогнозов по денежно-кредитной политике может спровоцировать дальнейшее ослабление рубля, если его действия окажутся более «мягкими», чем ожидается», – указывает Чернов. Сейчас эксперты ждут в основном повышение ставки 21 июля на 0,25 б.п. Если ЦБ решит оставить ставку на текущем уровне, то это сыграет против рубля.

    И, наоборот, если российский ЦБ повысит ставку выше консенсус-прогнозов, это сильно поддержит курс рубля.

    «Повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50–100 б.п. может привести рубль к укреплению к 80 за доллар, так как это будет выше консенсус-прогнозов аналитиков»,

    – говорит Чернов. К укреплению рубля могут также привести различные ограничительные или принудительные меры ЦБ, как это было в прошлом году, когда экспортеров обязали продавать на бирже 80% своей валютной выручки.

    Какие еще факторы могут помочь рублю укрепиться?  «Повышение экспортных доходов бюджета и снижение объемов импорта могут вновь начать увеличивать профицит платежного счета торгового баланса РФ и привести к укреплению рубля, как это было в прошлом году. Произойти это может по разным причинам, например, объемы импорта в Россию могут упасть из-за ужесточения внешнего давления, более жесткого контроля за соблюдением санкций и т.п. А объемы экспорта могут вырасти не только от увеличения стоимости нефти, но и с появлением новых покупателей российского природного газа», – рассуждает Чернов. Впрочем, повторение прошлогоднего сценария в этом он считает маловероятным. А вот резкое повышение ставки ЦБ и возврат к обязательной продаже валютной выручке – более вероятными.

    «Слабый рубль благоприятен для экспортеров, но текущие значения курса уже чреваты разгоном инфляции, а этого явно не хотели бы в ЦБ. Поэтому, если российская валюта в ближайшее время продолжит оставаться слабой или тем более будет терять новые позиции, то финансовые власти могут пойти на меры поддержки рубля,

    к примеру, могут вернуть обязательство для экспортеров продавать определенную долю валютной выручки», – не исключает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    По его мнению, избыточная геополитическая «премия» в текущем курсе рубля вскоре должна сойти на нет. Рубль могут поддержать цены на нефть, которые имеют возможность подрасти благодаря пиковому спросу на топливо в США, где в самом разгаре автомобильный сезон. «По мере того, как геополитическая тревожность будет убывать, курс может к концу июля постепенно вернуться к 82-84 рублям за доллар, 90-92 – за евро и 11,4-11,8 за юань. Фундаментально доллар видится нам ближе к 80, а евро – к 90», – говорит Бахтин.


    Однако Потавин считает, что не стоит ждать крепкого курса рубля в июле, а постепенное ослабление рубля в середине лета сохранится. «Для реального усиления курса рубля нужно, чтобы цены на нефть устойчиво выросли хотя бы на 15%. Видимо, подъем курса доллара в июле остановится возле отметки 90 рублей. Однако с июля Саудовская Аравия планирует сократить объемы добычи своей нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это идет как дополнение к более широкой сделке альянса ОПЕК+ по ограничению поставок до 2024 года.

    Похоже, что саудиты нацелены на то, чтобы вернуть котировки к 80 долларам за баррель в ближайший месяц. Этот фактор во второй половине лета может стабилизировать курс доллара в диапазоне 85-90 рублей», – заключает Потавин.
     
     
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