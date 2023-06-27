Чем опасен мятеж для экономики

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27 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Китай начинает показывать зубы Западу

Китай все более активно начинает влиять на крайне удаленные от него территории Stephen Kelly/Reuters
Китайская внешняя политика стремительно меняется. Еще недавно риторика КНР была осторожной, но теперь китайским дипломатам «разрешено выступать забористо, иногда провокационно», говорят эксперты. Внезапным примером этому стало заявление Китая по поводу далеких островов, когда-то отнятых Великобританией у Аргентины. И это признак глобальных изменений роли Китая на мировой арене. В чем они заключатся? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...

Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...

Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Рядовые бойцы и офицеры ЧВК «Вагнер», бесспорно, настоящие патриоты и герои, не раз доказавшие свою преданность Отечеству. Эти славные воины нужны нашей стране, но вовсе не под началом политических авантюристов, даже не состоящих на государственной службе. Подробности...
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Пригожинский бунт. Что это было?

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Чем опасен мятеж для экономики

    Россиян предостерегли от способного привести к экономическому кризису панического поведения
    Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки
    		  
    27 июня 2023, 08:30
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал панику среди некоторых россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Такая паника крайне опасна, так как легко может окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением.

    В субботу панически настроенные россияне кинулись в банки снимать наличные, причем по всей России, а также в продуктовые магазины скупать продукты – это было характерно в основном для юга страны. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, в субботу банки столкнулись с повышением спроса на наличные.

    Спрос граждан на наличные деньги 24 июня подскочил на 30% в 15 субъектах, а на юге страны (в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах) – на 70–80%, рассказал Белоусов. По его словам, внештатной ситуации удалось избежать, поскольку банки были в достаточной степени обеспечены наличностью. «Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась», – говорит вице-премьер.

    Еще один фактор паники – это очереди в обменниках в субботу. Часть россиян решила переждать политические проблемы в валюте или, наоборот, заработать на возросшем курсе. По данным Банки.ру, 24 июня стоимость доллара в обменниках варьировалась от 84,5 до 200 рублей. Продать американскую валюту можно было по курсу от 79,5 до 85,25 рубля.

    Официально на выходных торги не проходили, в пятницу после закрытия торгов на Мосбирже доллар стоил 84,7 рубля. Когда торги начались в понедельник, ситуацию с ЧВК «Вагнер» уже удалось нейтрализовать. Однако, несмотря на решение проблемы, рубль в понедельник все равно штормило. В первые же минуты торгов курс доллара поднялся выше 87 рублей, что произошло впервые с 29 марта 2022 года. Курс евро достигал 95,28 рубля – впервые с 25 апреля 2023 года.

    Однако вскоре после такого падения курс рубля полностью отыграл потери и вернулся к пятничным уровням. «Реакция рубля в понедельник на уже прошедшие события была хоть и негативной, но умеренной из-за некоторой потери актуальности событий. По отношению к юаню рубль не упал, а даже вырос. Мы в связи с произошедшими событиями не меняли по курсу рубля наши прогнозы. По нему до конца июня рубль может колебаться в рамках 83–86 рублей за доллар», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Еще одно последствие от ситуации с ЧВК «Вагнер» – бешеный рост цен на авиабилеты за границу в субботу в сотни раз. В частности, резко подорожали авиабилеты в Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и в более дальние страны. В соцсетях появились сообщения о том, как в панике россиянка улетела в субботу в Тбилиси за 200 тыс. рублей и теперь у нее нет денег, чтобы снять жилье. Уже в понедельник билет в Тбилиси стоил в 100 раз дешевле – от 20 тыс. рублей.

    Между тем некоторые россияне вынужденно опоздали на свои рейсы во время введения режима контртеррористической операции (КТО). И вот эти пассажиры смогут надеяться на справедливость. «По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и работает в штатном режиме. Люди, конечно, из-за всех этих заторов опаздывали. Мы начали работать с компаниями, авиационными компаниями, чтобы перебронирование билетов шло в автоматическом режиме», – рассказал Белоусов.

    Очень часто в моменты паники одни поддаются сильной тревоге, поступают из-за нее импульсивно, а другие, наоборот, пользуясь моментом, стараются заработать на столь тревожных людях и обстоятельствах.  

    Паника на фоне политических событий может в один шаг вогнать экономику в кризис. В этот раз этого не произошло только потому, что проблема была решена быстро и происходило все в выходные дни, когда экономическая активность снижена (торгов нет, банки работают не все и т. д.).

    Например, массовое снятие наличных в банках длительное время грозит не только потерей доходности от вкладов самим клиентам, но и реальным банковским кризисом из-за нехватки ликвидности. Ажиотажный спрос на продукты, товары или услуги на черный день приводят к бешеному росту цен и дефициту товаров.

    «Снятие наличных в кризисные моменты – нормальная практика в российском обществе, наученном горьким опытом 1990-х, когда вклады сгорали за один день. При этом сейчас экономическая ситуация в стране сильно изменилась. И несмотря на сложности, вызванные санкциями и в целом турбулентностью весны-лета 2022 года, эксперты отмечают, что банковская система стала устойчивее. Вероятно, это видят и граждане, поэтому в субботу очередей в банкоматы видно не было. Хотя, конечно же, у более возрастной части россиян все еще преобладает желание пойти в банк и снять все запасы», – говорит Александр Хазариди, политолог и эксперт КГ «Полилог».

    С другой стороны, смысл иметь наличные есть. «Основываясь на мировом опыте в случае внутренних конфликтов, всегда есть риск отключения интернета, а это чревато проблемами с оплатой по телефону и банковским картам. Поэтому мотивация граждан иметь запасы в наличной валюте в какой-то степени оправдана», – считает Хазариди.

    Что касается молодежи и представителей среднего возраста, то в такие моменты, по его словам, они больше обеспокоены покупкой или продажей валюты. «И тут есть две группы: первая хочет заработать на скачке котировок, который всегда случается в предкризисные моменты, вторая – запастись валютой на случай экстренного выезда за границу. Стремительное развитие и такое же стремительное завершение субботних событий не дало паническим настроениям уйти в массы, поэтому валютного коллапса не случилось. Да и биржа была закрыта», – говорит политолог.

    «Чтобы на таких ситуациях зарабатывать или хотя бы не терять деньги, прежде всего, не нужно бежать в панике в обменники и покупать валюту. Нужно сохранять спокойствие.

    Если валюта очень нужна, лучше подождать немного и покупать, когда доллар, евро или юань, на которые вы хотите обменять рубли, подешевеют. То есть нужно придерживаться проверенного столетиями правила: покупай, когда другие продают, и продавай, когда другие покупают. Тогда, по крайней мере, можно хотя бы не потерять деньги», – говорит Мильчакова. Однако сегодня ситуация другая, доллар и евро – токсичные валюты для россиян, а юань не очень стабилен.

    «На наш взгляд, лучше держать средства в валюте, если не опасаетесь санкционных и политических рисков, за границей в надежном банке дружественной страны или дома под подушкой, но тогда теряете на процентах. Еще один вариант – приобретать акции высоконадежных российских компаний и получать с них дивиденды. Кроме того, есть шанс и налоговый вычет получить, если положите акции на индивидуальный инвестиционный счет», – полагает собеседник.

    Хазариди считает, что никогда будет не лишним придерживаться правил, которые существуют для территорий, подверженных природным ЧС: пожарам, наводнениям и паводкам. Эти правила говорят о том, что нужно иметь в разумных пределах запас наличных, в том числе и в валюте; запас базовых продуктов питания и бытовых товаров, в том числе для маленьких детей; для автовладельцев – запас топлива; заряженные внешние аккумуляторы; флэшку с необходимыми документами и информацией; лекарства.
     
     
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