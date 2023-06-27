Чем опасен мятеж для экономики

Россиян предостерегли от способного привести к экономическому кризису панического поведения

Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал панику среди некоторых россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Такая паника крайне опасна, так как легко может окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением.

В субботу панически настроенные россияне кинулись в банки снимать наличные, причем по всей России, а также в продуктовые магазины скупать продукты – это было характерно в основном для юга страны. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, в субботу банки столкнулись с повышением спроса на наличные.

Спрос граждан на наличные деньги 24 июня подскочил на 30% в 15 субъектах, а на юге страны (в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах) – на 70–80%, рассказал Белоусов. По его словам, внештатной ситуации удалось избежать, поскольку банки были в достаточной степени обеспечены наличностью. «Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась», – говорит вице-премьер.

Еще один фактор паники – это очереди в обменниках в субботу. Часть россиян решила переждать политические проблемы в валюте или, наоборот, заработать на возросшем курсе. По данным Банки.ру, 24 июня стоимость доллара в обменниках варьировалась от 84,5 до 200 рублей. Продать американскую валюту можно было по курсу от 79,5 до 85,25 рубля.

Официально на выходных торги не проходили, в пятницу после закрытия торгов на Мосбирже доллар стоил 84,7 рубля. Когда торги начались в понедельник, ситуацию с ЧВК «Вагнер» уже удалось нейтрализовать. Однако, несмотря на решение проблемы, рубль в понедельник все равно штормило. В первые же минуты торгов курс доллара поднялся выше 87 рублей, что произошло впервые с 29 марта 2022 года. Курс евро достигал 95,28 рубля – впервые с 25 апреля 2023 года.

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Однако вскоре после такого падения курс рубля полностью отыграл потери и вернулся к пятничным уровням. «Реакция рубля в понедельник на уже прошедшие события была хоть и негативной, но умеренной из-за некоторой потери актуальности событий. По отношению к юаню рубль не упал, а даже вырос. Мы в связи с произошедшими событиями не меняли по курсу рубля наши прогнозы. По нему до конца июня рубль может колебаться в рамках 83–86 рублей за доллар», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Еще одно последствие от ситуации с ЧВК «Вагнер» – бешеный рост цен на авиабилеты за границу в субботу в сотни раз. В частности, резко подорожали авиабилеты в Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и в более дальние страны. В соцсетях появились сообщения о том, как в панике россиянка улетела в субботу в Тбилиси за 200 тыс. рублей и теперь у нее нет денег, чтобы снять жилье. Уже в понедельник билет в Тбилиси стоил в 100 раз дешевле – от 20 тыс. рублей.

Между тем некоторые россияне вынужденно опоздали на свои рейсы во время введения режима контртеррористической операции (КТО). И вот эти пассажиры смогут надеяться на справедливость. «По железнодорожному, авиационному транспорту все работало и работает в штатном режиме. Люди, конечно, из-за всех этих заторов опаздывали. Мы начали работать с компаниями, авиационными компаниями, чтобы перебронирование билетов шло в автоматическом режиме», – рассказал Белоусов.

Очень часто в моменты паники одни поддаются сильной тревоге, поступают из-за нее импульсивно, а другие, наоборот, пользуясь моментом, стараются заработать на столь тревожных людях и обстоятельствах.

Паника на фоне политических событий может в один шаг вогнать экономику в кризис. В этот раз этого не произошло только потому, что проблема была решена быстро и происходило все в выходные дни, когда экономическая активность снижена (торгов нет, банки работают не все и т. д.).

Например, массовое снятие наличных в банках длительное время грозит не только потерей доходности от вкладов самим клиентам, но и реальным банковским кризисом из-за нехватки ликвидности. Ажиотажный спрос на продукты, товары или услуги на черный день приводят к бешеному росту цен и дефициту товаров.

«Снятие наличных в кризисные моменты – нормальная практика в российском обществе, наученном горьким опытом 1990-х, когда вклады сгорали за один день. При этом сейчас экономическая ситуация в стране сильно изменилась. И несмотря на сложности, вызванные санкциями и в целом турбулентностью весны-лета 2022 года, эксперты отмечают, что банковская система стала устойчивее. Вероятно, это видят и граждане, поэтому в субботу очередей в банкоматы видно не было. Хотя, конечно же, у более возрастной части россиян все еще преобладает желание пойти в банк и снять все запасы», – говорит Александр Хазариди, политолог и эксперт КГ «Полилог».

С другой стороны, смысл иметь наличные есть. «Основываясь на мировом опыте в случае внутренних конфликтов, всегда есть риск отключения интернета, а это чревато проблемами с оплатой по телефону и банковским картам. Поэтому мотивация граждан иметь запасы в наличной валюте в какой-то степени оправдана», – считает Хазариди.

Что касается молодежи и представителей среднего возраста, то в такие моменты, по его словам, они больше обеспокоены покупкой или продажей валюты. «И тут есть две группы: первая хочет заработать на скачке котировок, который всегда случается в предкризисные моменты, вторая – запастись валютой на случай экстренного выезда за границу. Стремительное развитие и такое же стремительное завершение субботних событий не дало паническим настроениям уйти в массы, поэтому валютного коллапса не случилось. Да и биржа была закрыта», – говорит политолог.

«Чтобы на таких ситуациях зарабатывать или хотя бы не терять деньги, прежде всего, не нужно бежать в панике в обменники и покупать валюту. Нужно сохранять спокойствие.

Если валюта очень нужна, лучше подождать немного и покупать, когда доллар, евро или юань, на которые вы хотите обменять рубли, подешевеют. То есть нужно придерживаться проверенного столетиями правила: покупай, когда другие продают, и продавай, когда другие покупают. Тогда, по крайней мере, можно хотя бы не потерять деньги», – говорит Мильчакова. Однако сегодня ситуация другая, доллар и евро – токсичные валюты для россиян, а юань не очень стабилен.

«На наш взгляд, лучше держать средства в валюте, если не опасаетесь санкционных и политических рисков, за границей в надежном банке дружественной страны или дома под подушкой, но тогда теряете на процентах. Еще один вариант – приобретать акции высоконадежных российских компаний и получать с них дивиденды. Кроме того, есть шанс и налоговый вычет получить, если положите акции на индивидуальный инвестиционный счет», – полагает собеседник.

Хазариди считает, что никогда будет не лишним придерживаться правил, которые существуют для территорий, подверженных природным ЧС: пожарам, наводнениям и паводкам. Эти правила говорят о том, что нужно иметь в разумных пределах запас наличных, в том числе и в валюте; запас базовых продуктов питания и бытовых товаров, в том числе для маленьких детей; для автовладельцев – запас топлива; заряженные внешние аккумуляторы; флэшку с необходимыми документами и информацией; лекарства.