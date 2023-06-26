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26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...
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Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впечатлила государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Подробности...
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    Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России
    		  
    26 июня 2023, 11:06
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Алексей Нечаев

    «Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.

    Данные разведки

    «По мере того, как американской разведке становилось все более ясно, что Пригожин собирается мобилизовать свои войска внутри России, ожидалось, что его марш встретит гораздо больше сопротивления и будет намного более кровавым», – сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Один из чиновников также рассказал, что его «удивила стремительность достижения соглашения, которое было заключено при посредничестве Белоруссии».

    В свою очередь The Washington Post и The New York Times также сообщили, что разведка Штатов заранее получила всю информацию о готовящемся мятеже, причем еще 21 июня. «У разведки США было достаточно сигналов о возможных действиях Пригожина, чтобы иметь возможность сообщить руководству о том, что что-то происходит», – сказал WP один из американских чиновников.

    А вот немцев, судя по всему, разведка подвела. «Германское правительство было весьма удивлено драматическими событиями в России. BND, по-видимому, не сработала как система раннего предупреждения», – пишет Der Spiegel. По данным журнала, федеральная разведслужба проинформировала ведомство канцлера Олафа Шольца о ситуации лишь вечером 23 июня.

    Главе BND Бруно Калю придется в ближайшие дни объяснить, почему его ведомство не было в курсе важных событий в России – или, возможно, не знало, как правильно интерпретировать имеющуюся информацию, добавляют авторы журнала и отмечают, что 26 июня по этому вопросу в парламенте Германии состоится спецзаседание.  

    Фронт стабилен

    В другом материале NYT не без сожаления констатирует: Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя. «Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным. Но, по мнению американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было никаких брешей в обороне, которые можно было бы использовать», – отмечают авторы.

    «Марш Пригожина не привел к тому, что какие-либо российские подразделения в пятницу или субботу покинули свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы прийти на защиту Москвы, заявили американские официальные лица. Пока разворачивалась драма, в войне не было затишья: до рассвета в субботу российские войска выпустили более 50 ракет по Украине», – добавляет The New York Times.

    «ЧВК «Вагнер» была невероятно важным инструментом российской внешней политики, особенно в Мали, Центрально-Африканской Республике, Сирии и других странах. Хотя группировка, скорее всего, будет преобразована и передана под контроль Минобороны, не факт, что Кремль позволит ей угаснуть как эффективной боевой силе», – допускают аналитики.

    Ядерная безопасность

    Отдельное внимание западная пресса уделила вопросу сохранности контроля над ядерным арсеналом России. The Wall Street Journal напоминает, что Москва «имеет в своем распоряжении 4,5 тыс. боеголовок, развернутых и хранящихся на территории огромной страны»: «Даже небольшой риск потери командования и контроля над этим оружием может представлять огромную угрозу, если оружие попадет не в те руки внутри или за пределами страны».

    «Насколько общеизвестно, эти события не изменили статус безопасности российского ядерного оружия, – сказал Мэтью Банн, профессор Гарвардского университета, который консультировал Белый дом по вопросам обеспечения ядерной безопасности при администрации Билла Клинтона. – Но если бы Пригожин захватил кучу ядерного оружия, дало бы это ему рычаги давления для переговоров?».

    «Официальные лица США ясно дали понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться во внутреннюю политическую борьбу России, чтобы избежать разжигания нарративов об иностранных заговорах. В то время как официальные лица США и Запада считают Путина заклятым врагом, никто не хочет сбоя в системе, который может поставить под угрозу безопасность самого опасного оружия в мире», – добавляют авторы WSJ.

    Бросок на Киев

    В Британии же опасаются того, что мятеж был инсценировкой, а перемещение Пригожина в Белоруссию может создать проблемы для ВСУ на Киевском направлении. «Мы не можем исключать возможность того, что на самом деле это было спланировано Кремлем – возможно, для того, чтобы провести чистку среди высокопоставленных чиновников, но также и для проверки лояльности военных и других чиновников», – цитирует Sky News аналитика Майкла Бочуркива.

    «Я не могу представить, как господин Пригожин уезжает на закате на тракторе в Белоруссию или копает там картошку.

    Все закончилось слишком быстро и слишком аккуратно, на мой взгляд. Пригожин командует силами, которые превосходят вооруженные силы некоторых стран среднего размера в Европе. Граница с Белоруссией очень пористая – ее все еще можно использовать для очередного удара по Украине, а с Пригожиным и его тактикой это довольно смертоносно», – добавляет он.

    Схожей точки зрения придерживается и бывший начальник генштаба британской армии, генерал Ричард Даннат. «Тот факт, что он уедет в Белоруссию, вызывает озабоченность. Если он сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву. Вполне возможно, что Россия использует ЧВК «Вагнер» для того, чтобы захватить Киев», – допускает генерал.
     
     
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