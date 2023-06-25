Что теперь будет с российскими ЧВК

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25 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впечатлила государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Подробности...
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Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Наш собственный страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Подробности...
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Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Что теперь будет с российскими ЧВК

    Военный эксперт Борис Рожин: Мы увидим изменения внутри ЧВК и добровольческих подразделений
    Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений
    		  
    25 июня 2023, 16:30
    Фото: Anatoly Karbinov/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются?

    Попытка вооруженного мятежа в России завершилась неудачей. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.

    Однако в целом роль и репутация любых ЧВК после мятежа так или иначе поставлена под вопрос. Заслуги добровольцев во время спецоперации несомненны, но мятеж подняли не части регулярной армии, а представители частной военной компании. Что делать теперь с этими вооруженными формированиями?

    Государство уже начало решать этот вопрос, причем еще до мятежа. Совсем недавно, в середине июня, на встрече с военкорами президент Путин заявлял о необходимости заключения ЧВК контрактов с Министерством обороны. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», – отметил он.

    Как сообщал ТАСС, президент обозначил и свою позицию в отношении правового статуса ЧВК. «Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон», – отметил Путин.


    Позднее РИА «Новости» сообщило, что контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований. «Подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, специальная военная операция поспособствовала активному развитию добровольческих подразделений и частных военных компаний. За прошедшие полтора года они стали важным элементом государственной военной политики. Поэтому теперь задачей руководства страны должно стать юридическое закрепление их статуса, создание механизмов поддержки и контроля.

    «С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки.

    Можно говорить, что сейчас перед государством стоят две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой – дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем уже есть информация о том, что Государственная дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.

    «Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.

    «Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.

    «Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства – а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.

    «Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – отметил он.

    «Любая смута в России на руку врагу. У Киева был больше военный интерес: украинские власти надеялись, что внутренние волнения в России ослабят нашу армию, и ВСУ получат возможность для успешного масштабного наступления.

    Но те части «Вагнера», которые участвовали в попытке мятежа, вообще-то пришли не с передовой, они должны были отправиться туда только 5 августа. А все российские силы, находящиеся на фронте, продолжают выполнять задачи. Так что Киеву особо было не на что рассчитывать», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «При этом надо понимать, что отчасти проблемы, о которых заявлял Пригожин, действительно существуют. Нам нужно корректировать систему управления войсками в условиях боевых действий, механизмы принятия решений, снабжения, логистики, принятия техники на баланс и прочее. Все, кто связан с поставками гуманитарной помощи в новые регионы, знают о проблемах в работе волонтеров с Минобороны. Все эти проблемы надо решать, и тогда мы купируем возможности таких мятежей в будущем», – подчеркнул эксперт.

    «Что же касается добровольческих подразделений и ЧВК, то, конечно, этот институт очень важен для России. Нам нужно уравнять в правах и выплатах добровольцев, контрактников, бойцов ЧВК, мобилизованных. Армия должна быть единой. Собственно, практика подписания контрактов бойцов ЧВК с Минобороны уже запущена. Так что Россия уже начинает идти по этому пути», – указал аналитик.
     
     
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