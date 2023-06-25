Что теперь будет с российскими ЧВК

Военный эксперт Борис Рожин: Мы увидим изменения внутри ЧВК и добровольческих подразделений

Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются?

Попытка вооруженного мятежа в России завершилась неудачей. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.

Однако в целом роль и репутация любых ЧВК после мятежа так или иначе поставлена под вопрос. Заслуги добровольцев во время спецоперации несомненны, но мятеж подняли не части регулярной армии, а представители частной военной компании. Что делать теперь с этими вооруженными формированиями?

Государство уже начало решать этот вопрос, причем еще до мятежа. Совсем недавно, в середине июня, на встрече с военкорами президент Путин заявлял о необходимости заключения ЧВК контрактов с Министерством обороны. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», – отметил он.

Как сообщал ТАСС, президент обозначил и свою позицию в отношении правового статуса ЧВК. «Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон», – отметил Путин.

На эту тему

Позднее РИА «Новости» сообщило, что контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований. «Подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, специальная военная операция поспособствовала активному развитию добровольческих подразделений и частных военных компаний. За прошедшие полтора года они стали важным элементом государственной военной политики. Поэтому теперь задачей руководства страны должно стать юридическое закрепление их статуса, создание механизмов поддержки и контроля.



«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки.

Можно говорить, что сейчас перед государством стоят две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой – дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем уже есть информация о том, что Государственная дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.

«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.



«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.

«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства – а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.

«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – отметил он.

«Любая смута в России на руку врагу. У Киева был больше военный интерес: украинские власти надеялись, что внутренние волнения в России ослабят нашу армию, и ВСУ получат возможность для успешного масштабного наступления.

Но те части «Вагнера», которые участвовали в попытке мятежа, вообще-то пришли не с передовой, они должны были отправиться туда только 5 августа. А все российские силы, находящиеся на фронте, продолжают выполнять задачи. Так что Киеву особо было не на что рассчитывать», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.



«При этом надо понимать, что отчасти проблемы, о которых заявлял Пригожин, действительно существуют. Нам нужно корректировать систему управления войсками в условиях боевых действий, механизмы принятия решений, снабжения, логистики, принятия техники на баланс и прочее. Все, кто связан с поставками гуманитарной помощи в новые регионы, знают о проблемах в работе волонтеров с Минобороны. Все эти проблемы надо решать, и тогда мы купируем возможности таких мятежей в будущем», – подчеркнул эксперт.

«Что же касается добровольческих подразделений и ЧВК, то, конечно, этот институт очень важен для России. Нам нужно уравнять в правах и выплатах добровольцев, контрактников, бойцов ЧВК, мобилизованных. Армия должна быть единой. Собственно, практика подписания контрактов бойцов ЧВК с Минобороны уже запущена. Так что Россия уже начинает идти по этому пути», – указал аналитик.