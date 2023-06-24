Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

ФСБ и генералы Минобороны обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?

В пятницу вечером ряд Telegram-каналов со ссылкой на бизнесмена Евгения Пригожина сообщили о том, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» якобы были нанесены ракетные удары и погибло много бойцов.

Спустя время Минобороны России опровергло заявления о ракетном ударе по тылам ЧВК «Вагнер». Как отметили в военном ведомстве, все распространяемые в социальных сетях сообщения и видеокадры не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Первый канал в своем ночном спецвыпуске назвал видео с обстрелом «вагнеровцев» постановкой.

Кроме того, ближе к полуночи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются». Вслед за этим в Национальном антитеррористическом комитете России уточнили, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.



Как добавили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», – сказано в заявлении ведомства.

На этом фоне в ЦОС ФСБ отметили, что «заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия – «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». ФСБ также призвала бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

К попытке урегулировать ситуацию подключились высокопоставленные военные. В частности, генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем.

«Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении.

«Пока не поздно, нужно, необходимо это сделать – подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации.

Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем,

под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», – добавил Суровикин.

Соответствующее заявление сделал и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев. «Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту.

Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать.

Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно», – сказал Алексеев.

«Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!», – призвал генерал.

Схожая реакция на ситуацию была и среди военных экспертов.

«Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две – Россия и противник. И прямо сейчас солдаты России на Ореховском направлении отбивают очередной накат противника», –

напомнил военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц.

По его словам, российские солдаты бьют врага не из-за симпатий к военным руководителям, а «за свой дом, за погибшего Ваньку, за Шебекино и за Донецк». «Им могут не нравиться одни, они могут ненавидеть других, но они сейчас там, один на один с врагом. И сейчас только это важно – бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу. Как в Мариуполе, как на Кременной и Сватово, как в Артемовске», – добавил Коц.

В свою очередь военкор ВГТРК Евгений Поддубный, комментируя лавину фейков в соцсетях, указал, что

«сейчас военнослужащие центров информационно-психологических операций киевского режима и стран НАТО сотрут пальцы о клавиши».

«Сохраняйте информационную гигиену. Такой момент. Противник, конечно, будет им пользоваться», – отметил он.

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы страны в конфликте с Западом.

Он напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.

Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.

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К слову, противник уже предпринял попытки воспользоваться ситуацией. Как сообщило Минобороны России, «киевский режим, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении». В частности, к наступлению готовятся подразделения двух бригад морской пехоты ВСУ, но бойцы Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

В то же время политолог Павел Данилин порекомендовал «всем не причастным лечь спать», потому что «утро вечера мудренее». Во-вторых, «поход на Ростов даже для дроздовцев в 1918 году не имел большого смысла, что уж там говорить о сегодняшнем ЧВК». В-третьих, «не разгоняйте панику на радость хохлам, не делайте работу за ЦИПСО». И в-четвертых – «все будет хорошо», резюмировал Данилин.