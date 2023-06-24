Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

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24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 03:17  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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…Но есть и другая Америка

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
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    Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

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    Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» остановиться и подчиниться воле президента
    		  
    24 июня 2023, 03:17
    Фото: Минобороны России

    «Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?

    В пятницу вечером ряд Telegram-каналов со ссылкой на бизнесмена Евгения Пригожина сообщили о том, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» якобы были нанесены ракетные удары и погибло много бойцов.

    Спустя время Минобороны России опровергло заявления о ракетном ударе по тылам ЧВК «Вагнер». Как отметили в военном ведомстве, все распространяемые в социальных сетях сообщения и видеокадры не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Первый канал в своем ночном спецвыпуске назвал видео с обстрелом «вагнеровцев» постановкой.

    Кроме того, ближе к полуночи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются». Вслед за этим в Национальном антитеррористическом комитете России уточнили, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

    Как добавили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», – сказано в заявлении ведомства.

    На этом фоне в ЦОС ФСБ отметили, что «заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия – «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». ФСБ также призвала бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

    К попытке урегулировать ситуацию подключились высокопоставленные военные. В частности, генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем.

    «Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении.

    «Пока не поздно, нужно, необходимо это сделать – подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации.

    Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем,

    под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», – добавил Суровикин.

    Соответствующее заявление сделал и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев. «Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту.

    Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать.

    Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно», – сказал Алексеев.

    «Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!», – призвал генерал.

    Схожая реакция на ситуацию была и среди военных экспертов.

    «Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две – Россия и противник. И прямо сейчас солдаты России на Ореховском направлении отбивают очередной накат противника», –

    напомнил военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц.

    По его словам, российские солдаты бьют врага не из-за симпатий к военным руководителям, а «за свой дом, за погибшего Ваньку, за Шебекино и за Донецк». «Им могут не нравиться одни, они могут ненавидеть других, но они сейчас там, один на один с врагом. И сейчас только это важно – бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу. Как в Мариуполе, как на Кременной и Сватово, как в Артемовске», – добавил Коц.

    В свою очередь военкор ВГТРК Евгений Поддубный, комментируя лавину фейков в соцсетях, указал, что

    «сейчас военнослужащие центров информационно-психологических операций киевского режима и стран НАТО сотрут пальцы о клавиши».

    «Сохраняйте информационную гигиену. Такой момент. Противник, конечно, будет им пользоваться», – отметил он.

    Военкор Юрий Котенок обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы страны в конфликте с Западом.

    Он напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.

    Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.


    К слову, противник уже предпринял попытки воспользоваться ситуацией. Как сообщило Минобороны России, «киевский режим, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении». В частности, к наступлению готовятся подразделения двух бригад морской пехоты ВСУ, но бойцы Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

    В то же время политолог Павел Данилин порекомендовал «всем не причастным лечь спать», потому что «утро вечера мудренее». Во-вторых, «поход на Ростов даже для дроздовцев в 1918 году не имел большого смысла, что уж там говорить о сегодняшнем ЧВК». В-третьих, «не разгоняйте панику на радость хохлам, не делайте работу за ЦИПСО». И в-четвертых – «все будет хорошо», резюмировал Данилин.
     
     
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