Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению

Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев

Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».

В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».

Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.

Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.

Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.

«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.

Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.