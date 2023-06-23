Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России

Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.

Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.

Бомбера с боевого курса не свернуть,

И это не пустой звук, это правда.

А в чем же выражения такого суть?

А в том, что выполнить задачу – это главное.

Когда внизу под градом пуль сражается пехота,

На выручку всегда летят они.

Бомбить врага – бомберская работа.

Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин

Ломать фашистской сволочи хребет,

И мы слова героев наших помним.

И не свернем. Назад дороги нет.

Как в те далекие года, так и сегодня

Опять идет борьба добра со злом.

Бомберы мы, свое предназначенье помним.

И с боевого курса не свернем.

Когда огонь зениток встретил залпом,

Когда подбит, и кровь течет с лица,

Ну что ж, встречайте, суки, папу,

Бомбер работу будет делать до конца.

Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.

Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.

«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.

Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.

«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.

Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.



