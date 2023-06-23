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Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры – Песков
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Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.
«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.
По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян
ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян
О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ.
Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.
Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%.
Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
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Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.
Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
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Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.
При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.
В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости».
Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся.
Путин высоко оценил работу военных летчиков
Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации и указал на мастерство и профессионализм летного состава.
«Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, пехота «всегда ждет» авиацию, и эти ожидания, «как правило», оправданы.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области Украины принято решение о временном запрете плановых госпитализаций мужчин призывного возраста, необходимо согласование данного вопроса с военкоматами, сообщил руководитель Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.
Глушков на брифинге заявил, что с учетом объявленного военного положения пациентов-военнообязанных не будут планово госпитализировать без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК), передает ТАСС.
Кроме того, ежедневно больницы должны будут оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которые поступили за неотложной помощью.
Также Глушков сообщил, что на блокпосте будут забирать в полицию всех, у кого нет с собой документов.
Напомним, в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию.
Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что такое решение приняли, поскольку ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. По мнению эксперта, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт.
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка»
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» нюансировкой программы
Саммит «Россия – Африка», запланированный на июль, сократили из-за нюансировки программы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это связано с программой, просто нюансировка программы саммита», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, даты проведения форума «Россия – Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. До этого сроки саммита обозначали с 26 по 29 июля.
Между тем Песков не уточнил, обсуждал ли президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой возможность своего участия в саммите БРИКС в этой африканской стране, передает ТАСС.
«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», – сказал он.
Напомним, отдельная встреча Путина с Рамафосой прошла после окончания переговоров с главами делегаций африканских стран на прошлой неделе.
Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков в зоне СВО
Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Так, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных. Кроме того, ликвидированы 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, из них 59 западных.
«(Также уничтожены) боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – 10 единиц, вертолеты – четыре единицы, БПЛА – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы», – сказал Патрушев.
В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, передает ТАСС.
В то же время Путин предложил обсудить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. «Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава государства, открывая встречу.