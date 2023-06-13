Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны

Военные добровольческих соединений должны подписывать контракт с Минобороны России, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства, нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», – так глава государства ответил на вопрос о бойцах частных военных компаний, передает ТАСС.

Также во вторник президент сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.