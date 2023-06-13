Путин: Более 150 тыс. человек решили служить по контракту

Путин заявил о более 150 тыс. человек, решивших служить по контракту

Контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

«Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тыс., а вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс., как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что работа по набору контрактников проходит «очень неплохо». Их подготовкой занимается один из заместителей министра обороны.

Ранее он заявлял, что планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют.