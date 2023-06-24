Россия сплотилась против военного мятежа

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24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...

Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты

Константин Малофеев
Константин Малофеев, предприниматель
Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Россия сплотилась против военного мятежа

    Вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе
    Мятежники во главе с Пригожиным восстали против собственного народа
    		  
    24 июня 2023, 16:07
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий». Такими словами на мятеж, поднятый Евгением Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнер», отреагировал патриарх Кирилл. С аналогичными заявлениями выступили десятки других ведущих российских политиков и общественных деятелей, представляющие самые разные регионы и слои населения. Пригожинский военный мятеж вызвал массовое осуждение по всей России.

    В субботу Минобороны в обращении к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» заявило о том, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже. «Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана», – заявили в военном ведомстве.

    В обращении содержится призыв к бойцам «Вагнера» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. «Мы гарантируем всем безопасность», – говорится в заявлении.

    Президент России Владимир Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину. По его словам, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Президент заверил, что те, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.В поддержку президента выступили главы российских регионов и руководители ветвей власти. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента полностью поддерживает президента. По ее словам, сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бойцы «Вагнера»

    «должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего».

    Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал происходящее с ЧВК «Вагнер» самым опасным и недопустимым сценарием развития событий. «Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – считает Кабанов. Он подчеркнул, что, «разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так». «Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости», – призвал Кабанов.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с призывом сохранять народное единство и молиться за мир в условиях существующей ситуации. Как сообщает пресс-служба патриарха, Кирилл осудил любые попытки разжигания розни внутри страны, такие действия были названы им величайшим преступлением без оправданий. Патриарх поддержал усилия президента по предотвращению смуты в стране. «Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее» – сказал патриарх.

    С такой же позицией выступили и другие религиозные лидеры. «Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном. Сегодня мы должны подчиняться только одному человеку – это Верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. И больше никому. То, что исполняет министр обороны Сергей Шойгу, – это приказы Путина. Если Пригожину это не нравится, то это уже его вина. Его нужно изолировать и побыстрее», – заявил Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

    Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал действия Пригожина вооруженным мятежом. «На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное, как пособничество врагу», – считает Рогозин.

    Военкор Евгений Поддубный подчеркнул, что мятежники «бьют по нашим вертолетам, стреляют по нашим братьям». «Это не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами. Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – пишет Поддубный.

    «Задача для всех – придерживаться тезисов, которые мы услышали от Верховного главнокомандующего нашей страны. Тогда преодолеем эту ситуацию, как преодолели в свое время на Северном Кавказе.

    Тогда была серьезнейшая обстановка, но пришел Путин в качестве исполняющего обязанности председателя правительства и выровнял ситуацию, расставив приоритеты и победив международный терроризм на нашей территории», – считает Адальби Шхагошев, замруководителя фракции «Единая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

    В том, что мятеж Пригожина будет подавлен, уверен политолог Марат Баширов. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время.

    Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления.

    Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов.

    Накануне вечером основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по «тыловым частям» ЧВК. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться», а уже утром он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону. По информации очевидцев, вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков перекрыли проезды к штабу Южного военного округа (ЮВО).

    Въезды в город со стороны городов Аксай и Новочеркасск были перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей ограничено по трассе М4 «Дон». Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вооруженные силы России проводят в регионе необходимые оперативно-боевые мероприятия. Утром в Воронежской области отменили все массовые мероприятия и перекрыли часть трассы М-4 «Дон», а ближе к полудню появились сообщения о возгорании резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже. На месте работали более 100 пожарных, жертв, по предварительным данным, нет.

    В Московской области частично оказались перекрыты также трассы «Урал» и «Крым». Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья отнестись с пониманием к неудобствам в связи с контртеррористической операцией в регионе.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.

    Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по частям «вагноровцев» не соответствует действительности и является информационной провокацией.

    В субботу на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции. Отменены все массовые мероприятия (такое же решение принято в Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях). Как пояснили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), меры приняты в целях пресечения возможных терактов.

    В ночь на субботу замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента Путина и решить вопрос мирным путем.
     
     
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