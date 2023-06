Путин выступил с обращением к гражданам России Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий 24 июня 2023, 10:59 Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер. «То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале. «Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости». Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими. Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины. Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы». Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов. Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну». Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу. Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал». Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс. На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС. В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий. Новости СМИ2 Взрывы прогремели на Украине Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком

Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС. «Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе. В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники

В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной. Новости СМИ2 Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева

Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов. Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС. «Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности». Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту. Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению

Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС. В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу. Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил. Новости СМИ2 Взрывы прогремели на Украине В нескольких регионах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ. В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС. «Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар». Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны. Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ 22 июня 2023, 07:10 Текст: Антон Антонов

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости». Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия». Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия. На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека». Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке». Новости СМИ2 Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Ракетный удар по территории России в День памяти и скорби лишь подтверждает сущность властей Украины. Произошедшее почти никак не сказывается на логистике ВС РФ, но временно затруднит жизнь мирного населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Ранее Украина обстреляла Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область. «Нанесение удара по Чонгарскому мосту в День памяти и скорби подтверждает сущность действующей украинской власти. Фактически это осквернение памяти погибших и еще одно доказательство верности решения президента РФ начать СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. «Еще больше усугубляет ситуацию то, что удар был нанесен британскими ракетами, боеприпасами страны, которая являлась нашим союзником в ходе Второй мировой войны. И сегодня именно их снаряды обстреливают российскую территорию», – подчеркивает она. «Текущая ситуация спровоцирована Вашингтоном. Мы должны дать этим действиям адекватную военно-политическую оценку. Необходимо, чтобы отреагировали все члены бывшей антигитлеровской коалиции. Я уверена, что там еще существуют политические силы, которые выступают против войны и неонацизма», – акцентирует политик. «Что касается повреждения моста, местные власти предпринимают все возможное для устранения последствий удара. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время и займут несколько дней. Кроме того, уже сейчас организовано движение транспорта по альтернативным маршрутам», – отмечает Ковитиди. «ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма. «Логистика наших вооруженных сил в результате этого обстрела практически не пострадает, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник. «Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – резюмирует Цеков. Ранее ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. В результате было повреждено дорожное покрытие. Местные власти оперативно организовали движение транспорта по резервному маршруту. Позднее в четверг на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow. Власти Херсонской области заявили, что мостовые переходы отремонтируют за короткий срок. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо издание ТАСС. Также Владимир Сальдо назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией. Власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов. В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России

Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он. Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16. Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины. Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь. Новости СМИ2 Военный эксперт: ВСУ тщательно спланировали атаку на мосты вблизи Чонгара Военный эксперт Леонков: ВСУ планировали удары по мостам и тщательно к ним готовились

При планировании ударов высокоточными ракетами ВСУ используют данные западной разведки об уязвимостях в нашей системе ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. «Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – сказал военный эксперт Алексей Леонков. «Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он. «Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары высокоточными ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник. «ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – заключил эксперт. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что украинские власти «хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – подчеркнул врио губернатора. Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Сальдо добавил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первая попытка ВСУ разрушить российские мосты. Так, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. А уже в мае на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow. ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.

Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания. ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины. Новости СМИ2 Путин выступил с обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. «Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа», – говорится в обращении, текст которого выложен на официальном сайте Кремля. «Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – подчеркнул Путин. «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», – напомнил он. «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – предупредил президент. «Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», – пообещал российский лидер. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», – заключил Владимир Путин. Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия 23 июня 2023, 07:48 Текст: Антон Антонов

У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post. Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения». На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.

Новости СМИ2 ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва под Одессой ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва в Одесской области 22 июня 2023, 09:05 Текст: Алина Власенко

В результате взрыва в ночь на четверг в Одесской области зафиксированы повреждения, сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. «Есть в Одесской области ... попадание. Уточняем обстановку, пострадавших нет», – сказала она, передает ТАСС.

В то же время, по словам Гуменюк, «ничего критического» не произошло. В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области.