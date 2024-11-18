Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны около Дзержинска, Вознесенки и Украинки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Были отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

В итоге ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую 155-мм гаубицу М-777, польскую 155-мм самоходную артустановку Krab, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира», отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го погранотряда и 57-й мотопехотной бригады ВСУ и рядом с Волчанском, Басово и Казачьей Лопанью в Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады тероборны возле Загрызово, Купянска, Глушковки в Харьковской области, Красного Лимана и Торского в ДНР, перечислили в Минобороны.

Были отражены три контратаки 1-й бригады нацгвардии и 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм самоходную артустановку «Богдана», 155-мм гаубицу М198 и два американских 105-мм орудия М119, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Также были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевые склады с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 124-й бригады теробороны у Северска, Дроновки, Андреевки, Анновки, Дачного и Курахово в ДНР.

Отражены две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два американских 105-мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

В минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. В целом за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.