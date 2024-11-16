Минобороны: Подразделения ВС России освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой Народной Республике

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. В ходе операции было поражено множество украинских бригад в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка. Противник потерял более 370 военнослужащих и значительное количество военной техники, следует из Telegram-канала Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» также добились успеха, освободив Макаровку в ДНР. Было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка ДНР и Новодаровка Запорожской области. В результате операции противник потерял до 140 военнослужащих и несколько единиц техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки.

В других районах Донецкой и Запорожской областей также были проведены успешные операции российскими войсками. Отражены контратаки и нанесены потери формированиям ВСУ, в том числе на Харьковском направлении, где были уничтожены склады боеприпасов и поражены формирования иностранных наемников.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики.

В результате операций были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Ранее российские войска продвинулись на запорожском фронте, отбросив ВСУ в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.