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    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    7 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    23 комментария
    16 ноября 2024, 12:47 • Новости дня

    ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР

    Минобороны: Подразделения ВС России освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой Народной Республике

    Tекст: Вера Басилая

    В результате успешных действий российских войск подразделениями группировок «Центр» и «Восток» освобождены населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР, отражены контратаки украинских сил, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. В ходе операции было поражено множество украинских бригад в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка. Противник потерял более 370 военнослужащих и значительное количество военной техники, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» также добились успеха, освободив Макаровку в ДНР. Было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка ДНР и Новодаровка Запорожской области. В результате операции противник потерял до 140 военнослужащих и несколько единиц техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки.

    В других районах Донецкой и Запорожской областей также были проведены успешные операции российскими войсками. Отражены контратаки и нанесены потери формированиям ВСУ, в том числе на Харьковском направлении, где были уничтожены склады боеприпасов и поражены формирования иностранных наемников.

    Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики.

    В результате операций были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Ранее российские войска продвинулись на запорожском фронте, отбросив ВСУ в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.

    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

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    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    16 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Российские войска продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино

    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска продвинулись вперед на времевском направлении в сторону Великой Новоселки, отбросив противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы передает РИА «Новости».

    Кроме того, на ореховском направлении севернее Работино российские войска прошли с боями широкий участок фронта. Продвижение в этом районе составило до двух километров в сторону Новоданиловки, что улучшает позиции российской армии на передовой.

    Работино находится на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. В середине мая российская группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к Новоданиловке и Орехову, оккупированным ВСУ.

    Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Эти населенные пункты были захвачены украинскими силами в ходе контрнаступления летом прошлого года, но Старомайорское было освобождено 10 июня, а Урожайное – 14 июля.

    Рогов ранее сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на времевском направлении в Запорожской области.

    Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.


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    16 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расформирован воевавший на стороне Киева белорусский отряд спецназа «АСП Террор», который находился в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» указано, что данный батальон был расформирован.

    Так, часть бойцов из состава «АСП Террор» перешла в другие отряды специального назначения военной разведки. Остальные военнослужащие отряда прекратили выполнение боевых задач и больше не участвуют в конфликтах.

    Напомним, Министерство внутренних дел Белоруссии признало ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

    Кроме того, белорусская Генпрокуратура направила в Верховный суд заявление о признании террористической организацией воюющего на стороне ВСУ экстремистского формирования «полк имени Кастуся Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике).

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    16 ноября 2024, 10:30 • Новости дня
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

    Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

    Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

    Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    15 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о продвижении российских войск под Купянском

    Российские войска стремительно теснят ВСУ на востоке и юго-востоке Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска активно продвигаются в районе Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис, отметив, что ВСУ теряют контроль над территориями к востоку от реки Оскол.

    Российские войска активно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

    В своем блоге на YouTube он отметил, что российские военные стремительно захватывают территории, и вскоре вся зона к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска может оказаться под полным контролем России. Меркурис подчеркнул, что территория, удерживаемая ВСУ, стремительно сокращается.

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску и закрепляются в промышленной зоне города. По его словам, украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями, особенно после военных преступлений против мирного населения в этом районе.

    Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что российские силы закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города. Он отметил, что крупная группировка ВСУ может оказаться в полукотле, что создаст дополнительные сложности для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли центра Курахово в ДНР, и до полного окружения города осталось пять-шесть километров. Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска. Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области, там идет бой.

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    16 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

    Минобороны: Российская армия атаковала объекты энергетики и военного аэродрома на Украине

    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного аэродрома на Украине, используя авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. В ходе операции были поражены инфраструктура военного аэродрома, производственные цеха, места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, средствами ПВО России были сбиты четыре РСЗО HIMARS и 102 самолетных беспилотных аппарата.

    С начала специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолетов, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танков и других боевых бронированных машин, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.

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    16 ноября 2024, 11:38 • Новости дня
    Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
    Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести референдум, который изменит конституцию Украины, куда будут включены защита русского языка и признание новых границ.

    По его мнению, референдум позволит изменить конституцию, в нее будут включены защита русского языка и прав нацменьшинств, а также определение новых границ без учета Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РИА «Новости».

    «Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания», – подчеркнул Константинов.

    По его словам, отказ от проведения таких изменений приведет к катастрофическим последствиям для Украины, превращая ее в «жуткое, безнадежное, неопределенное место на планете Земля».

    В заключение глава крымского парламента заметил, что без этих шагов восстановление украинской государственности маловероятно.

    Ранее президент Украины Владимир     ёЗеленский объявил о подготовке «плана стойкости», который будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Российский политолог Александр Михайлов заметил, что анонсированный Зеленским план действий направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США.

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    16 ноября 2024, 04:47 • Новости дня
    Авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ

    Удар по станции в Раздельной нарушил логистическую цепь из Румынии на трое суток

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по железнодорожному узлу в Раздельной уничтожен военный груз, что привело к нарушению одной из крупнейших логистических цепочек из Румынии на трое суток, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он также отметил, что степень повреждений железнодорожного узла будет выясняться, но уже известно, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии.

    Разрушение этой логистической цепи может оказать значительное влияние на поставки и перемещение военных грузов, добавил координатор.

    Напомним, ранее подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области.

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    16 ноября 2024, 12:04 • Новости дня
    Депутат Рады: Зеленского обвинят в обвале фронта
    Депутат Рады: Зеленского обвинят в обвале фронта
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит обвинение в обвале фронта из-за решений, принятых «ставкой», а также коррупции и политических посадок, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его мнению, Зеленского «сделают крайним» за обвал фронта, передает РИА «Новости».

    Дубинский отмечает, что на Зеленского укажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу, коррупцию, невозможную без его назначений, и политические преследования, указания на которые давал лично он.

    Он также добавил, что те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, и всю вину свалят на «незадачливого комика».

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте. Кроме того, Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    16 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали звонок Шольца Путину сигналом осознания обреченности целей

    Путин провел первый с 2022 года разговор с Шольцем по инициативе Германии

    Tекст: Максим Попов

    Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о пересмотре целей Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что впервые с начала специальной военной операции лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, это свидетельствует о постепенном понимании западными политиками необходимости пересмотра позиций и поиска путей к сотрудничеству и диалогу с Россией. 

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    16 ноября 2024, 02:41 • Новости дня
    Сальдо сообщил о напряженной обстановке в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил о постоянных обстрелах гражданских объектов в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    На линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, наибольшие разрушения наблюдаются в Алешкинском муниципальном округе, а также в Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, артиллерия и операторы дронов регулярно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. Он подчеркнул, что в ответ киевские силы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, что приводит к значительным разрушениям и риску для населения региона.

    Напомним, 9 ноября Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на херсонском направлении.

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    15 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Москалькова обратилась в Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации

    Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных обратилась к Минобороны с просьбой прояснить процесс демобилизации военнослужащих, столкнувшихся с ошибочной мобилизацией.

    На всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила о необходимости разъяснения механизмов демобилизации для военнослужащих, которые были ошибочно мобилизованы.

    Она подчеркнула, что решение об ошибке в мобилизации принимает призывная комиссия и доводит его до командира воинской части, однако тем не менее отсутствует четкий механизм для последующей демобилизации, передает «Интерфакс».

    Обратившись к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, Москалькова задала вопрос о том, какой документ необходим командиру для выполнения демобилизации. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» – спросила она. Омбудсмен отметила, что этот вопрос связан с кадровой службой Минобороны, а не непосредственно с медицинским управлением.

    В ответ Серговенцев признал отсутствие четких инструкций и пообещал передать вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны для дальнейшего рассмотрения и внесения ясности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

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    15 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    Песков: Путин в разговоре с Шольцем подтвердил готовность к диалогу по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь подтвердил свою готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков пояснил, что готовность российского лидера к диалогу неоднократно выражалась ранее. «Эта готовность неоднократно повторялась. Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта», – сказал он, добавив, что эти вопросы обсуждались и в сегодняшнем разговоре, сообщает ТАСС.

    На вопрос о перспективах переговоров между Россией и Украиной Песков ответил, что детали обговариваются, но четкие условия для начала прямого диалога пока не обозначены.

    Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе немецкой стороны. Они обсуждали ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке, а также темы энергетического взаимодействия.

    Отмечается, что политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской тематике. В Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву.

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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

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    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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