16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.10 комментариев
ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР
Минобороны: Подразделения ВС России освободили Ленинское и Макаровку в Донецкой Народной Республике
В результате успешных действий российских войск подразделениями группировок «Центр» и «Восток» освобождены населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР, отражены контратаки украинских сил, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. В ходе операции было поражено множество украинских бригад в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка. Противник потерял более 370 военнослужащих и значительное количество военной техники, следует из Telegram-канала Минобороны.
Подразделения группировки войск «Восток» также добились успеха, освободив Макаровку в ДНР. Было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка ДНР и Новодаровка Запорожской области. В результате операции противник потерял до 140 военнослужащих и несколько единиц техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки.
В других районах Донецкой и Запорожской областей также были проведены успешные операции российскими войсками. Отражены контратаки и нанесены потери формированиям ВСУ, в том числе на Харьковском направлении, где были уничтожены склады боеприпасов и поражены формирования иностранных наемников.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики.
В результате операций были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Ранее российские войска продвинулись на запорожском фронте, отбросив ВСУ в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.