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ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте
Российские войска продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино
Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По словам Рогова, российские войска продвинулись вперед на времевском направлении в сторону Великой Новоселки, отбросив противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы передает РИА «Новости».
Кроме того, на ореховском направлении севернее Работино российские войска прошли с боями широкий участок фронта. Продвижение в этом районе составило до двух километров в сторону Новоданиловки, что улучшает позиции российской армии на передовой.
Работино находится на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. В середине мая российская группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к Новоданиловке и Орехову, оккупированным ВСУ.
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Эти населенные пункты были захвачены украинскими силами в ходе контрнаступления летом прошлого года, но Старомайорское было освобождено 10 июня, а Урожайное – 14 июля.
Рогов ранее сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на времевском направлении в Запорожской области.
Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.