Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен

Политолог Баширов: Своими действиями Пригожин разрушает Россию

Мятеж Пригожина – это антироссийское действие, которое на руку нашим врагам, сила России – в единстве народов, разных родов войск, мятеж надо подавлять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который поднял военный мятеж.

«Президент очень четко расставил акценты – это мятеж, это удар в спину России. Вместо того чтобы воевать за Россию, они разрушают Россию. Сила России – в единстве разных народов, разных родов войск в конце концов, в том числе тех, которых мы называем ЧВК», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

Эксперт подчеркивает, что мятеж Пригожина – это антироссийское действие, «которое на руку нашим врагам, и они сейчас будут использовать это». «Слава богу, что этот мятеж случился не в первые дни того, что называют контрнаступлением вооруженных сил Украины, а сейчас, когда мы отбили уже очень многие атаки, иначе вообще был бы ужас – один фронт спереди, а другой со спины», – считает Баширов.

По его словам, мятеж надо подавлять. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления. Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.