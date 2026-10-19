Названы победители конкурса Всероссийского наставников «Быть, а не казаться»

Победителями конкурса наставников «Быть, а не казаться» стали 106 человек

Tекст: Вера Басилая

«В этом сезоне победителями стали 106 человек из 39 регионов – это люди, которые ежедневно работают с подрастающим поколением, передают им знания, закладывают духовно-нравственные ценности и воспитывают ответственность за будущее страны. Поздравляю победителей! Благодарю за труд и желаю успехов!» – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В финале приняли участие 400 наставников из 67 регионов страны. Больше всего финалистов – 110 человек – было в номинации «Опытный наставник». Победителями стали по 20 человек в пяти основных номинациях и шесть человек в новой номинации «Быть примером», предназначенной для специалистов, работающих с подростками в трудной жизненной ситуации. Регионом-лидером по количеству победителей стала Московская область (16 человек), на втором месте – Москва (15 человек), на третьем – Петербург (семь наставников).

Одним из итогов финала стало создание предложений к Кодексу наставника. Представители всех шести номинаций произнесли клятву наставников России.

Они пообещали беречь доверие наставляемых, «слушать прежде, чем советовать», воспитывать не страхом и давлением, а совместным делом и честным разговором, признавать собственные ошибки и передавать опыт следующим поколениям. Финальной формулой клятвы стали слова: «Моя задача – не произвести впечатление. Моя задача – заслужить доверие. Я выбираю быть, а не казаться».

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что лучшие практики победителей войдут в банк проектов по воспитанию и получат экспертную поддержку для дальнейшей реализации.

Как отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко, участники проходили практические испытания, в которых эксперты оценивали их способность принимать верные решения, работать в команде и отвечать за свой выбор.

«Не могу скрыть свои эмоции от такой важной победы! Это словно найти путеводную звезду в бескрайнем море возможностей. Каждый день работы с детьми, каждый разговор, каждая спасённая судьба – всё это привело меня сюда. Победа в конкурсе «Быть, а не казаться» – это признание не только моего или чьего-либо индивидуального труда и стараний, но и работы всей команды наставников, которые пришли на проект в этом и предыдущие годы. Мы показываем, что в каждом ребёнке есть светлое начало, что каждый может измениться к лучшему. Наставничество – это не просто профессия, это призвание, которое объединяет сердца, меняет судьбы и создаёт будущее нашей страны. И эта победа – лишь начало большого пути, полного новых достижений и свершений!» – поделилась победитель конкурса в номинации «Наставник на службе», заместитель начальника отдела – начальник ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское» Самарской области Юлия Азизова.

«Быть наставником – это значит быть маяком для тех, кто ищет свой путь. И сегодня, получив это признание, я понимаю – мы движемся в правильном направлении. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, кто верил в то, что мы делаем важное и нужное дело», – отметила победитель конкурса в номинации «Наставник лидер» Елена Янина, министр молодёжной политики Владимирской области.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил наставников конкурса «Быть, а не казаться».