Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Рубио назвал отказ Украины уйти из Донбасса причиной продолжения конфликта
Госсекретарь США Рубио: Конфликт на Украине продолжается из-за Донбасса
Госсекретарь США Марко Рубио назвал нежелание Украины вывести войска из занимаемой ею части Донбасса главной причиной продолжения конфликта.
«Украина заявляет: «Мы не можем отдать оставшиеся 11% Донбасса, потому что эта линия обороны для нас является последней». Таким образом, это лежит в основе этого конфликта. Сейчас существует множество других проблем, но в конечном итоге конфликт продолжается из-за этого», – передает ТАСС слова Рубио в интервью Breitbart.
По его словам, Вашингтон считает, что такая позиция осложняет переговорный процесс, так как сторонам трудно найти компромисс.
«Мы думаем, что эта война в конечном итоге закончится. Но это непросто, не потому, что прилагается мало усилий, не потому, что Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и другие вложили в это столько времени, а потому, что динамика того, что я сейчас описал, замерла на месте», – отметил госсекретарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине.
В тот же день он заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.
В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.