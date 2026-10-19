Рубио назвал отказ Украины уйти из Донбасса причиной продолжения конфликта

Госсекретарь США Рубио: Конфликт на Украине продолжается из-за Донбасса

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Украина заявляет: «Мы не можем отдать оставшиеся 11% Донбасса, потому что эта линия обороны для нас является последней». Таким образом, это лежит в основе этого конфликта. Сейчас существует множество других проблем, но в конечном итоге конфликт продолжается из-за этого», – передает ТАСС слова Рубио в интервью Breitbart.

По его словам, Вашингтон считает, что такая позиция осложняет переговорный процесс, так как сторонам трудно найти компромисс.

«Мы думаем, что эта война в конечном итоге закончится. Но это непросто, не потому, что прилагается мало усилий, не потому, что Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и другие вложили в это столько времени, а потому, что динамика того, что я сейчас описал, замерла на месте», – отметил госсекретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине.

В тот же день он заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.