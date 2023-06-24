Враги России в восторге от предательства Пригожина

Глава МИД Украины обрадовался мятежу в России

«Мятеж – уникальная возможность», «любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», «будет иметь для Украины позитивное значение», так западные СМИ, украинское руководство и российские национал-предатели отреагировали на вооруженный мятеж, организованный руководством ЧВК «Вагнер». Враги России злорадствуют и потирают руки. Подтверждая тем самым то, что Пригожин стал инструментом Киева против России.

Едва вечером 23 июня стало известно о военном мятеже, который поднял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, как западные СМИ и соцсети, а также украинские медиа забурлили, пытаясь осознать происходящее и его последствия. Общую тональность статей и постов предугадать легко – любой кризис в России является подспорьем для ее врагов, и чем масштабнее такой кризис, тем лучше для внешних сил.

Как сообщает «Вашингтон пост», Путин «столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего нахождения на посту президента». Однако в то же время авторы статьи склонны не слишком верить в то, что предприятие Пригожина может увенчаться успехом.

«Нью-Йорк Пост» вывесил на первой странице сайта надпись крупными красными буквами «Русский бунт» и в своем материале приводит слова бывшего офицера ЦРУ и сотрудника Пентагона Мика Малроя, который заявил, что демарш Пригожина «может вынудить Путина вывести войска с Украины, где украинские военные проводят контрнаступление».

Как заявил пресс-атташе Национального Совета Безопасности США Адам Ходж, власти «следят за ситуацией и будут консультироваться с союзниками и партнерами по мере ее развития».

«Нью-Йорк Таймс» посвятил происходящему материал, прямо озаглавленный «Кризис в России». «Продолжительный конфликт… между российской армией и Евгением Пригожиным, главой ЧВК «Вагнер», вылился вчера в открытую конфронтацию». В статье приводятся слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что «слабость России очевидна», хотя только утром 24 июня российские военные нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ.

Любопытно, что материал ссылается на неназванных британских военных, которые заявили, что происходящее «является самым значительным вызовом российскому государству за последнее время» и добавили, что «в ближайшие часы лояльность служб безопасности и в особенности Росгвардии станет ответом на то, как именно кризис разрешится».

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Британский «Гардиан» в ряде материалов подробно обсуждает сложившуюся ситуацию, в целом не скрывая своего удовлетворения: «военачальник (т.е. Пригожин) месяцами пререкался с армейским командованием… из-за потерь на поле боя». Как отмечают авторы издания, «прогресс украинского контрнаступления оказался слишком медленным. Российская армия создала систему минных полей, противотанковых траншей и использовала свое превосходство в воздухе и в артиллерии для того, чтобы затормозить продвижение украинцев... Действия Пригожина в корне меняют дело. Было бы глупо недооценивать российскую армию, но теперь шансы на то, что Украина может добиться успеха в военных действиях этим летом, возрастают».

Французкая «Фигаро» в своем материале замечает, что «неожиданность и смятение опасны на поле боя. Мятеж Евгения Пригожина добавляет неопределенности российско-украинскому конфликту». Однако, как пишет автор статьи, ссылаясь на источник, близкий к украинской армии, можно надеяться, что сложившаяся ситуация «будет иметь для Украины позитивное значение… Ситуация на фронте очень непростая, и слишком рано называть это происшествие решающим, но верно, что оно может спутать карты».



Итальянская «Ла Стампа» приводит слова министра обороны Гвидо Кроссетто, который заявил, что поступок Пригожина стал «трещиной в российском монолите, точнее, в том, что до сих пор выглядело как монолит». Итальянцы прямо называют происходящее «гражданской войной» и считают, что это, помимо всего прочего, должно стать источником головной боли для Китая.

В личных блогах и соцсетях неприятели России выражаются куда резче, в то же время не упуская повода посостязаться в остроумии. Так, глава МИД Чехии Ян Липавский заметил в твиттере, что «приближаются его летние каникулы в Крыму». Чем его не устраивают курортные места в родной Чехии – загадка, но, возможно, человека просто обуяла охота к перемене мест.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов ожидаемо объявил, что поддерживает действия Пригожина. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и не даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой ещё долго не будет», пишет Ходорковский.

Глава МИД Украины Кулеба не скрывает своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия».

Реакция как Запада, так и Украины понятна: на украинское контрнаступление поставлено слишком многое. Если оно провалится, придется заключать мир на условиях России – чего никто на Западе не хочет.

Поступок Пригожина, какими бы мотивами он ни был вызван, создает в России напряжение, причем не только в армии, но и в обществе. И внешние силы, разумеется, уже сейчас оценивают, каким образом происходящее можно будет использовать в своих интересах.

Украина рассчитывает, что мятеж ослабит российскую армию настолько, что можно будет прорваться через линии укреплений и добиться успеха, который требуют от Зеленского и Залужного западные кураторы, вложившие в контрнаступление миллиарды. Одновременно как минимум в Италии и Франции полагают, что происходящее в России вызовет напряженность между Москвой и Пекином и, как следствие, ослабление российских международных позиций.

Ясно одно – описываемые события льют воду на мельницу врагов России. И эти враги готовятся поживиться за русский счет – в случае, если военный мятеж раскачает политическую ситуацию в стране.