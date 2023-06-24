Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

Взгляд
24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Позволить вагнерам взять власть – равно Гражданской войне, ровно так же уничтожить вагнеров – равно гражданской войне. Но попытка мятежа уже состоялась, колесо завертелось: такое уже нельзя «развидеть обратно» и посчитать, что «ничего не было», как и убитых в этом противостоянии. Подробности...

Задача русского человека беречь Россию

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Все предельно просто. Речь сейчас идёт на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж – это когда речь идёт о сохранении России как таковой. Подробности...

Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

    Евгений Примаков
    руководитель Россотрудничества
    24 июня 2023, 18:23

    У нас одна Родина. Она не состоит в каких-то административных сварах, она не лежит в пачках бумаг в кабинетах, она даже не меряется числом жертв или ошибок. Она не становится от всего этого менее Родиной, или Родиной какой-то не такой. Вагнера проливали горячую свою кровь, и воины уходили непобежденными, и мы все (и я тоже) восхищались их смелостью, мужеством, куражом, умением, удачей. Настоящим героизмом.

    Но помните, быть может, старую мысль нашего философа Григория Померанца: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело».

    «Ангелы» ли вагнера? Нет, конечно, они сами себя называли «лучшими в аду». И даже если вдруг согласиться, закрыв глаза, что нет, они не «против» государства, а «за»; они просто хотят «наказать» военачальников, даже если купиться на вот эти слова, то тут – посмотрите – за спиной у всех стоит главный герой нашей русской истории: война.

    Во время войны штык, обращенный внутрь, против своих – страшнее во много раз, чем «контрнаступ» и нападение врага. Казалось бы – плохие бояре, плохие командиры, а давайте мы их на вилы, на штыки. Мы и правда такое проходили. И любой поход «за справедливостью» наносит стране страшную смертельную рану. Последнюю рану.

    Уже не просто угрозы, а кровь своих – она уже пролилась в русскую землю. Дьявол повернул рычаг мясорубки. Снова наша кровавая история ставит нас перед выбором, видно у нас судьба такая, устраивать себе раз в сто лет испытания на ненависть к своим и к себе.

    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Мы спросим себя про преступные ошибки и просчёты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего Президента.

    Мятеж и гражданская война – самый лёгкий, лакомый шанс для врагов уничтожить нас. Не зря твари из «добровольческого корпуса», что недавно убивали наших мирных граждан в Шебекино, так радуются «маршу справедливости», не зря поляки, британцы и американцы взвешивают шансы именно сейчас вломиться в Россию с железом в руках. Кто встанет на пути у них, украинских кровопийц и коллаборантов, пока русские люди увлечённо убивают друг друга «за справедливость».

    Позволить вагнерам взять власть – равно Гражданской войне, ровно так же уничтожить вагнеров – равно гражданской войне. Но попытка мятежа уже состоялась, колесо завертелось: такое уже нельзя «развидеть обратно» и посчитать, что «ничего не было», как и убитых в этом противостоянии.

    Президент, люди, безоговорочно верные присяге и помощь Божья – вот что нас спасёт. Этого уже много, поверьте. 

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