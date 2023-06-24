Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

У нас одна Родина. Она не состоит в каких-то административных сварах, она не лежит в пачках бумаг в кабинетах, она даже не меряется числом жертв или ошибок. Она не становится от всего этого менее Родиной, или Родиной какой-то не такой. Вагнера проливали горячую свою кровь, и воины уходили непобежденными, и мы все (и я тоже) восхищались их смелостью, мужеством, куражом, умением, удачей. Настоящим героизмом.

Но помните, быть может, старую мысль нашего философа Григория Померанца: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело».

«Ангелы» ли вагнера? Нет, конечно, они сами себя называли «лучшими в аду». И даже если вдруг согласиться, закрыв глаза, что нет, они не «против» государства, а «за»; они просто хотят «наказать» военачальников, даже если купиться на вот эти слова, то тут – посмотрите – за спиной у всех стоит главный герой нашей русской истории: война.

Во время войны штык, обращенный внутрь, против своих – страшнее во много раз, чем «контрнаступ» и нападение врага. Казалось бы – плохие бояре, плохие командиры, а давайте мы их на вилы, на штыки. Мы и правда такое проходили. И любой поход «за справедливостью» наносит стране страшную смертельную рану. Последнюю рану.

Уже не просто угрозы, а кровь своих – она уже пролилась в русскую землю. Дьявол повернул рычаг мясорубки. Снова наша кровавая история ставит нас перед выбором, видно у нас судьба такая, устраивать себе раз в сто лет испытания на ненависть к своим и к себе.

Мы спросим себя про преступные ошибки и просчёты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего Президента.

Мятеж и гражданская война – самый лёгкий, лакомый шанс для врагов уничтожить нас. Не зря твари из «добровольческого корпуса», что недавно убивали наших мирных граждан в Шебекино, так радуются «маршу справедливости», не зря поляки, британцы и американцы взвешивают шансы именно сейчас вломиться в Россию с железом в руках. Кто встанет на пути у них, украинских кровопийц и коллаборантов, пока русские люди увлечённо убивают друг друга «за справедливость».

Позволить вагнерам взять власть – равно Гражданской войне, ровно так же уничтожить вагнеров – равно гражданской войне. Но попытка мятежа уже состоялась, колесо завертелось: такое уже нельзя «развидеть обратно» и посчитать, что «ничего не было», как и убитых в этом противостоянии.

Президент, люди, безоговорочно верные присяге и помощь Божья – вот что нас спасёт. Этого уже много, поверьте.

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