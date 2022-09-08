Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

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8 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Как британцы опозорили славу своих авианосцев

HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент Zuma/ТАСС
Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Жесточайшая тотальная война против России имеет два варианта завершения: или конец света, или некий новый миропорядок после того, как «коллективный Запад» осознает, что более не правит остальным миром. Подробности...

Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
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У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продается гораздо лучше, чем примирение; ее гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений является идеальным средством для этого. Подробности...
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Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Евгений Примаков

    Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

    Евгений Примаков
    руководитель Россотрудничества
    		8 сентября 2022, 13:58

    Является ли нынешний конфликт глобальным? По охвату – скорее, да. В нем разными способами задействованы все регионы и большая часть стран мира, не только как театр военных действий или поставками оружия, но и в санкционной политике, в вовлеченности в ценовые войны, испытывая эффект от снижения поставок зерна или от изменения стоимости барреля нефти.

    Но когда мы говорим, что против России развязана тотальная война – идет ли она со всем миром? И готовы ли мы инициативно «зарубиться» военным образом с той частью мира, с которой это столкновение сейчас происходит опосредованно, готовы ли мы на самом деле начать сами, первыми, наносить удары по «центрам принятия решений» в Лондоне, Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне, если речь не идет об ответных, упреждающих, встречных или иным образом неизбежных ударах, начинающих Третью мировую? Наши стратегические документы, наши международные договоры, всё говорит о том, что мы не желаем первыми применять ядерное оружие, пока речь не идет о выживании страны. А значит, жесточайшая тотальная война против России имеет два варианта завершения: или конец света, или некий новый миропорядок после того, как «коллективный Запад» осознает, что более не правит остальным миром.

    Ситуацию нашего поражения в этом столкновении мы не рассматриваем: Запад ясно дал понять, что опыт конца 1990-х и 2000-х, когда Россия не упустила шанс восстать из разрухи и освободиться от подчиненного положения, был им учтен, в этот раз Запад декларирует, что второго шанса России оставлять не намерен, от «военного поражения России на поле боя на Украине» до расчленения России. Но у нас все еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса. Зима, знаете ли, цены и рабочие места.

    К тому же остальной мир тоже устал от диктата западной цивилизации – в том числе и потому Россия не изолирована, продолжает быть открытой миру. Потому этот глобальный конфликт все же не является конфликтом между Россией и всем остальным земным шаром и имеет шанс не перерасти в глобальное же самоубийство.

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