Страна получает прививку от мятежа

Взгляд
24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...

Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты

Константин Малофеев
Константин Малофеев, предприниматель
Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Юрий Васильев

    Страна получает прививку от мятежа

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    24 июня 2023, 15:37

    Только что вернулся в Москву из Херсонской области. Есть особенность, лично моя: после новых регионов, «ленточки», зоны боевых действий – называйте, как хотите, – несколько с трудом вхожу в «материковые» расклады. Оптика перестраивается какое-то время, так что дальнейшее – субъективно и абсолютно от себя. Даже не учитывая, что и сама заметка из Херсонщины – вышедшая вчера днём, до всего – получилась не столько про потоп, сколько про гражданскую войну.

    Там, на левом берегу Днепра, третью неделю борются с последствиями огромной беды. В первую очередь – эпидемиологическими: трупы животных, вода, антисанитария.

    Видимо, поэтому вижу так: мятеж – это болезнь. Причем смертельная для страны и ее граждан. Очень надеюсь на то, что итогом нынешних событий станет своего рода прививка от мятежа. Исключающая болезнь в дальнейшем.

    Как организм государства перенесет прививку мятежом – реально зависит от многого. Знаю, что передний край – и Херсонщина, и тех, кого там видел из новых регионов – с Путиным и с центром. Регионы, пашущие на СВО – с Путиным и с центром. В том числе Крым, где было налажено взаимодействие с «Вагнерами» (честно говоря, тут волновался, но все ок).

    Важно: купирование болезни с мест началось ещё до того, как выступил Путин. Что весьма обнадеживающе для нашего общего организма.

    Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Однокоренном к мятежу.

    Все многочисленные вопросы к властям, военным и общим – даже сколько угодно верно поставленные – решаются не в Ростове и вокруг него, а за ленточкой. Очень надеюсь, что это поймут все участники процесса. За исключением уже неизлечимых, но то такое.

    И, наверное, одно общее: читать историю – интересно, жить в истории – невыносимо, но надо. Любая критическая ситуация требует выбора сторон. Если угодно, подтверждения присяги. Я нахожусь здесь. Надеюсь, что вы тоже. Будьте здоровы, пожалуйста.

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