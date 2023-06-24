Страна получает прививку от мятежа

Только что вернулся в Москву из Херсонской области. Есть особенность, лично моя: после новых регионов, «ленточки», зоны боевых действий – называйте, как хотите, – несколько с трудом вхожу в «материковые» расклады. Оптика перестраивается какое-то время, так что дальнейшее – субъективно и абсолютно от себя. Даже не учитывая, что и сама заметка из Херсонщины – вышедшая вчера днём, до всего – получилась не столько про потоп, сколько про гражданскую войну.

Там, на левом берегу Днепра, третью неделю борются с последствиями огромной беды. В первую очередь – эпидемиологическими: трупы животных, вода, антисанитария.

Видимо, поэтому вижу так: мятеж – это болезнь. Причем смертельная для страны и ее граждан. Очень надеюсь на то, что итогом нынешних событий станет своего рода прививка от мятежа. Исключающая болезнь в дальнейшем.

Как организм государства перенесет прививку мятежом – реально зависит от многого. Знаю, что передний край – и Херсонщина, и тех, кого там видел из новых регионов – с Путиным и с центром. Регионы, пашущие на СВО – с Путиным и с центром. В том числе Крым, где было налажено взаимодействие с «Вагнерами» (честно говоря, тут волновался, но все ок).

Важно: купирование болезни с мест началось ещё до того, как выступил Путин. Что весьма обнадеживающе для нашего общего организма.

Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Однокоренном к мятежу.

Все многочисленные вопросы к властям, военным и общим – даже сколько угодно верно поставленные – решаются не в Ростове и вокруг него, а за ленточкой. Очень надеюсь, что это поймут все участники процесса. За исключением уже неизлечимых, но то такое.

И, наверное, одно общее: читать историю – интересно, жить в истории – невыносимо, но надо. Любая критическая ситуация требует выбора сторон. Если угодно, подтверждения присяги. Я нахожусь здесь. Надеюсь, что вы тоже. Будьте здоровы, пожалуйста.