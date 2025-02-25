Выступление Путина – часть наших военных действий

Вчера было сказано много, сегодня – еще больше. Исходя из того, что война продолжается, считаю вчерашнее выступление Путина частью наших военных действий. С помещением в папку для оценок под грифом «все после войны».

Можно разве что ответить на многочисленные вопросы из серии «а что вы скажете вдовам и родным погибших, если произойдет такой договорнячок?».

Я бы – если бы пришлось говорить с ними именно сегодня (важно) – сказал примерно так:

«Дорогие наши,

ваши мужья, братья, сыновья, папы, воюя на Украине, разбили НАТО. Разбили в буквальном смысле: надвое. На США и всех остальных.

Их жизни отданы, чтобы от того альянса, который 75 лет противостоял нашей стране, осталась половина. Причем меньшая.

Ваши мужчины раскололи НАТО – то есть сделали то, чего СССР не мог даже на пике своего могущества. Вечная память и благодарность им за это.

Нам остается только не потерять достигнутое ими. Это очень сложно, очень хрупко и сопряжено со многими трудностями.

Но становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира ваши... наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

Спасибо вам огромное. Мы постараемся сделать все так, чтобы нам не было стыдно перед вами.

И простите нас, пожалуйста, за все, что вам пришлось пережить».

Сегодня я бы сказал так. Как надо будет говорить завтра и дальше – не знаю. Но говорить придется, и я уверен, что слова будут найдены.

Такие, другие – без разницы. Нужные.

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