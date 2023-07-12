80 лет Волынской резни – это, на самом деле, еще один повод вспомнить, во что превращается Украина без России. Хоть ненадолго, как в начале сороковых. Хоть на более протяженное время – как с девяностых.

Такой Украине нравится убивать поляков. Убивать евреев. Убивать русских. С такой же звериной жестокостью – убивать украинцев, которым все это активно не нравится. Всех, до кого дотянется.

Такой Украине нравится сбивать пассажирские самолеты, полные евреев и русских. «Не надо делать из этого трагедию», – сказано президентом Украины. И это не Зеленский, не Порошенко, не Ющенко. Это Кучма. Большой был друг России, кто помнит. Автор книги «Украина – не Россия».

Такой Украине нравится оставлять регионы, которые она при этом продолжает считать своими, без воды. Геноцид по всем международным правилам.

Такой Украине нравится карать своих граждан только по факту проживания не с теми, кто понад усе. Тоже – при первой возможности дотянуться до них.

Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России.

Сегодня – один из дней, чтобы напомнить об этом себе. Особенно если об этом не хочет помнить Польша.

Мы – помним.