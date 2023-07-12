Во что превращается Украина без России

Взгляд
12 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

На рынке Эрдогана можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом imago images/Global Look Press
После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Что думать об этом в России?  Подробности...
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Запад спасает контрнаступление ВСУ дальнобойными ракетами

Украина получила обещанные Макроном дальнобойные ракеты REUTERS/Benoit Tessier
Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG – аналог британских Storm Shadow. Решение о начале поставок принято на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ. Как связаны эти события и почему саммит альянса в Вильнюсе призван решить главную проблему противника – дефицита снарядов?  Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...

Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

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    Юрий Васильев

    Во что превращается Украина без России

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    12 июля 2023, 09:40

    80 лет Волынской резни – это, на самом деле, еще один повод вспомнить, во что превращается Украина без России. Хоть ненадолго, как в начале сороковых. Хоть на более протяженное время – как с девяностых.

    Такой Украине нравится убивать поляков. Убивать евреев. Убивать русских. С такой же звериной жестокостью – убивать украинцев, которым все это активно не нравится. Всех, до кого дотянется.

    Такой Украине нравится сбивать пассажирские самолеты, полные евреев и русских. «Не надо делать из этого трагедию», – сказано президентом Украины. И это не Зеленский, не Порошенко, не Ющенко. Это Кучма. Большой был друг России, кто помнит. Автор книги «Украина – не Россия».

    Такой Украине нравится оставлять регионы, которые она при этом продолжает считать своими, без воды. Геноцид по всем международным правилам.

    Такой Украине нравится карать своих граждан только по факту проживания не с теми, кто понад усе. Тоже – при первой возможности дотянуться до них.

    Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России.

    Сегодня – один из дней, чтобы напомнить об этом себе. Особенно если об этом не хочет помнить Польша.

    Мы – помним. 

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