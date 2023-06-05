Варшава может предъявить волынский счет Киеву

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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Украина подставила своих польских союзников

Польских крестьян разоряют украинские конкуренты Beata Zawrzel/Reuters
В понедельник, 5 июня, истекает срок введенных Еврокомиссией ограничений на ввоз украинского зерна в страны Восточной Европы. Украина боится, что эмбарго будет продлено, а украинские крестьяне понесут «миллиарды долларов» убытков. Однако в реальности гигантские убытки несут соседи Украины – и это уже названо «убийством польского сельского хозяйства». Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Варшава может предъявить волынский счет Киеву

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры. Подробности...

«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Культурно-историческая роль иконы «Троица» Рублева в воплощении идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими. Подробности...
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Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

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Выгоды США от конфликта на Украине

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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    Варшава может предъявить волынский счет Киеву

    Олег Хавич
    политический аналитик
    5 июня 2023, 09:20

    В польско-украинских отношениях вспыхнул очередной конфликт. На этот раз он носит не экономический, как в случае с зерном, а историко-политический характер. Популярный польский портал Onet.pl опубликовал пространное интервью с официальным представителем МИД Польши Лукашем Ясиной – то есть человеком, занимающем ту же должность, что и Мария Захарова в МИД РФ.

    Дипломат обсуждал с журналисткой издания много разных вопросов, но резонанс вызвал один, который был вынесен в заголовок интервью – «Президент Зеленский должен попросить прощения за Волынь».

    Напомню, одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков. В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тысяч человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом «Смерть ляхам!».

    В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны). Президент Украины Петр Порошенко заявил в тот день, что сожалеет о таком решении польских депутатов.

    Хотя Порошенко призвал «вернуться к заповеди папы Римского Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения», однако просьба о прощении с его стороны так и не прозвучала. Кроме того, неоднократные обещания президентов Украины (и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского) разрешить польским специалистам эксгумацию жертв Волынской резни так и не были выполнены.

    Фото: Art Service 2/EPA/ТАСС

    После начала российской СВО и в Киеве, и в Варшаве решили на время отложить вопросы исторической памяти, при этом уступки Польши были куда более серьезными. Витольд Юраш, в прошлом дипломат, работавший в Москве и Минске, а ныне аналитик и эксперт портала Onet.pl, еще в июне минувшего года заявил, что польские власти готовы смириться с культом и героизацией главаря украинских националистов Степана Бандеры на Украине. По его словам, это мина, заложенная под польско-украинские отношения.

    Юраш также напомнил, что УПА* совершила геноцид поляков, проживавших на Волыни и в других регионах нынешней Западной Украины. Преступления украинских националистов не получится ограничить, как пытаются это сделать польские власти, деятельностью других украинских коллаборационистов – Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича.

    «Бандера несет политическую ответственность за геноцид поляков. Редуцирование УПА* до роли антисоветского партизанского движения противоречит элементарным историческим фактам» – отмечал польский аналитик.

    Подобные тезисы достаточно давно не звучали из уст представителей польской власти – хотя в феврале 2017-го сам лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Потому слова спикера МИД Польши и вызвали сильную эмоциональную реакцию.

    На вопрос: должен ли Зеленский извиниться за Волынь – представитель польского внешнеполитического ведомства ответил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности». По мнению Ясины, Зеленский должен сказать: «Прошу прощения, просим о прощении». «Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях», – отметил польский дипломат.


    «Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», – добавил Ясина. При этом представитель польского МИД в извиняющемся ключе заявил, что «в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов, и для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не главная».

    Посол Украины в Польше Василий Зварич оказался менее дипломатичным. На следующий день он опубликовал в соцсетях посты, в которых жестко прокомментировал слова Лукаша Ясины.

    «Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, неприемлемы и прискорбны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности», – написал Зварич. В ответ госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявила, что вопросы Волынской трагедии не должны быть частью «твиттерной дипломатии».

    Отставные польские дипломаты считают, что инициирование Варшавой темы Волынской резни связано с надвигающимися выборами Сейма и Сената, которые состоятся осенью текущего года.

    «Большая часть электората правящей партии неодобрительно относится к нашим партнерам с Украины, а это значит, что нужно сделать какие-то жесты, которые бы привлекли этот электорат», – заявил в интервью порталу Wirtualna Polska Марек Новаковский, бывший посол Польши в Латвии и Армении.

    А упомянутый Витольд Юраш скептически оценивает шансы Варшавы добиться от Киева даже минимальных уступок по вопросу Волыни.

    «Киев играет в другую игру, чем мы. Игру, где учитывается чековая книжка, оружие, которое еще можно передать, а не то, что уже было передано в прошлом, где учитываются каналы связи (в том числе и с Москвой), и где важны реальные интересы, а не то, кто кому сказал несколько добрых слов», – считает аналитик.

    Это подтвердило заявление главы МИД Польши Збигнева Рау, который 23 мая в Брюсселе фактически извинился перед Киевом за слова своего подчиненного. «Все острые споры между нами, даже самые обоснованные, будут служить одной стороне – России, то есть государству-агрессору, которое стремится уничтожить украинскую государственность», – сказал глава польской дипломатии.

    Но главная проблема состоит в том, что в Киеве искренне не понимают, за что они должны просить прощения. Нацистский режим, который официально объявил не-людьми миллионы граждан Украины и методично их уничтожает десятый год, подсознательно считает вполне нормальным то, что совершили на Волыни бандеровцы. Просто тогда «неправильными» жителями Украины были поляки, а ныне – русские, «ватники», «предатели» и т. п.

    Потому вряд ли в Варшаве дождутся извинений от Зеленского. Тем более, что 11 июля начинается саммит НАТО в Вильнюсе, на котором персонаж в коричневом худи заявлен одним из гвоздей программы.

    Более того, к этой дате в Киеве собираются выпустить книгу, в которой отрицается этническая чистка поляков на Волыни в 1943-1944 годах, а сами трагические события в этом регионе будут представлены как вооруженный конфликт двух партизанских движений – УПА* и польской Армии крайовой. Как сообщил историк Бартломей Гайос из Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского, «украинцы собираются опубликовать монографию, в которой пойдет речь об украинских жертвах ответных действий польских партизан против Украинской повстанческой армии*, причем с поименным списком украинских жертв». То есть речь идет о мистификации типа «резни в Буче», только в историческом плане.

    Не исключено также, что извиняющаяся интонация польской дипломатии в ответ на окрик украинского посла обусловлена командами из Вашингтона, который накануне давно анонсированного наступления ВСУ не заинтересован даже в минимальных конфликтах между своими младшими партнерами.

    Однако осенью, когда до выборов в Польше останется пара месяцев, местные политические силы – причем как находящиеся у власти, так и оппозиционеры – могут опять попытаться предъявить Киеву волынский счет.

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