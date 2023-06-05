Варшава может предъявить волынский счет Киеву

В польско-украинских отношениях вспыхнул очередной конфликт. На этот раз он носит не экономический, как в случае с зерном, а историко-политический характер. Популярный польский портал Onet.pl опубликовал пространное интервью с официальным представителем МИД Польши Лукашем Ясиной – то есть человеком, занимающем ту же должность, что и Мария Захарова в МИД РФ.

Дипломат обсуждал с журналисткой издания много разных вопросов, но резонанс вызвал один, который был вынесен в заголовок интервью – «Президент Зеленский должен попросить прощения за Волынь».

Напомню, одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков. В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тысяч человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом «Смерть ляхам!».

В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны). Президент Украины Петр Порошенко заявил в тот день, что сожалеет о таком решении польских депутатов.

Хотя Порошенко призвал «вернуться к заповеди папы Римского Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения», однако просьба о прощении с его стороны так и не прозвучала. Кроме того, неоднократные обещания президентов Украины (и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского) разрешить польским специалистам эксгумацию жертв Волынской резни так и не были выполнены.

После начала российской СВО и в Киеве, и в Варшаве решили на время отложить вопросы исторической памяти, при этом уступки Польши были куда более серьезными. Витольд Юраш, в прошлом дипломат, работавший в Москве и Минске, а ныне аналитик и эксперт портала Onet.pl, еще в июне минувшего года заявил, что польские власти готовы смириться с культом и героизацией главаря украинских националистов Степана Бандеры на Украине. По его словам, это мина, заложенная под польско-украинские отношения.

Юраш также напомнил, что УПА* совершила геноцид поляков, проживавших на Волыни и в других регионах нынешней Западной Украины. Преступления украинских националистов не получится ограничить, как пытаются это сделать польские власти, деятельностью других украинских коллаборационистов – Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича.

«Бандера несет политическую ответственность за геноцид поляков. Редуцирование УПА* до роли антисоветского партизанского движения противоречит элементарным историческим фактам» – отмечал польский аналитик.

Подобные тезисы достаточно давно не звучали из уст представителей польской власти – хотя в феврале 2017-го сам лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Потому слова спикера МИД Польши и вызвали сильную эмоциональную реакцию.

На вопрос: должен ли Зеленский извиниться за Волынь – представитель польского внешнеполитического ведомства ответил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности». По мнению Ясины, Зеленский должен сказать: «Прошу прощения, просим о прощении». «Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях», – отметил польский дипломат.

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«Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», – добавил Ясина. При этом представитель польского МИД в извиняющемся ключе заявил, что «в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов, и для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не главная».

Посол Украины в Польше Василий Зварич оказался менее дипломатичным. На следующий день он опубликовал в соцсетях посты, в которых жестко прокомментировал слова Лукаша Ясины.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, неприемлемы и прискорбны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности», – написал Зварич. В ответ госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявила, что вопросы Волынской трагедии не должны быть частью «твиттерной дипломатии».

Отставные польские дипломаты считают, что инициирование Варшавой темы Волынской резни связано с надвигающимися выборами Сейма и Сената, которые состоятся осенью текущего года.

«Большая часть электората правящей партии неодобрительно относится к нашим партнерам с Украины, а это значит, что нужно сделать какие-то жесты, которые бы привлекли этот электорат», – заявил в интервью порталу Wirtualna Polska Марек Новаковский, бывший посол Польши в Латвии и Армении.

А упомянутый Витольд Юраш скептически оценивает шансы Варшавы добиться от Киева даже минимальных уступок по вопросу Волыни.

«Киев играет в другую игру, чем мы. Игру, где учитывается чековая книжка, оружие, которое еще можно передать, а не то, что уже было передано в прошлом, где учитываются каналы связи (в том числе и с Москвой), и где важны реальные интересы, а не то, кто кому сказал несколько добрых слов», – считает аналитик.

Это подтвердило заявление главы МИД Польши Збигнева Рау, который 23 мая в Брюсселе фактически извинился перед Киевом за слова своего подчиненного. «Все острые споры между нами, даже самые обоснованные, будут служить одной стороне – России, то есть государству-агрессору, которое стремится уничтожить украинскую государственность», – сказал глава польской дипломатии.

Но главная проблема состоит в том, что в Киеве искренне не понимают, за что они должны просить прощения. Нацистский режим, который официально объявил не-людьми миллионы граждан Украины и методично их уничтожает десятый год, подсознательно считает вполне нормальным то, что совершили на Волыни бандеровцы. Просто тогда «неправильными» жителями Украины были поляки, а ныне – русские, «ватники», «предатели» и т. п.

Потому вряд ли в Варшаве дождутся извинений от Зеленского. Тем более, что 11 июля начинается саммит НАТО в Вильнюсе, на котором персонаж в коричневом худи заявлен одним из гвоздей программы.

Более того, к этой дате в Киеве собираются выпустить книгу, в которой отрицается этническая чистка поляков на Волыни в 1943-1944 годах, а сами трагические события в этом регионе будут представлены как вооруженный конфликт двух партизанских движений – УПА* и польской Армии крайовой. Как сообщил историк Бартломей Гайос из Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского, «украинцы собираются опубликовать монографию, в которой пойдет речь об украинских жертвах ответных действий польских партизан против Украинской повстанческой армии*, причем с поименным списком украинских жертв». То есть речь идет о мистификации типа «резни в Буче», только в историческом плане.

Не исключено также, что извиняющаяся интонация польской дипломатии в ответ на окрик украинского посла обусловлена командами из Вашингтона, который накануне давно анонсированного наступления ВСУ не заинтересован даже в минимальных конфликтах между своими младшими партнерами.

Однако осенью, когда до выборов в Польше останется пара месяцев, местные политические силы – причем как находящиеся у власти, так и оппозиционеры – могут опять попытаться предъявить Киеву волынский счет.