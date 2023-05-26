Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Банды мигрантов превращают тихую Швецию в поле боя

Шведская полиция принимает срочные меры по борьбе с бандами мигрантов Zuma/ТАСС
«Мне всегда казалось, что здесь безопасно. А теперь я боюсь выходить на улицу после восьми вечера». Такими словами шведские обыватели описывают резкий всплеск преступности, который прямо сейчас переживает эта страна. Мирное население запугивают этнические преступные группировки – они состоят из мигрантов, которых с такой толерантностью приглашало к себе все последние годы шведское государство.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Глеб Простаков

    Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    26 мая 2023, 09:02

    Правящая польская коалиция пришла в движение. Входящие в нее партии – «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского и «Суверенная Польша» Збигнева Зебро – сошлись в жестком противостоянии в вопросе о будущем страны.

    На днях Зебро, занимающий должность министра юстиции и генерального прокурора, заявил о том, что политика премьер-министра Матеуша Моравецкого грозит потерей польского суверенитета. Если говорить конкретно, то обвинения Зебро касаются введения Евросоюзом так называемого механизма условности, который ставит получение средств из общих фондов ЕС в зависимость от соблюдения верховенства права и поддержки демократии в странах-членах.

    С этим механизмом ЕС живет больше двух лет. Он был введен в конце 2020 года после разрешения скандала с блокированием Польшей и Венгрией принятия бюджета ЕС. Блокировка была мерой протеста и инструментом борьбы против растущей силы бюрократии Евросоюза, который получил возможность давить на национальные правительства под предлогом недостаточности демократии и дефицита верховенства права в отдельных странах.

    То, что под раздачу попали в первую очередь консервативные Польша и Венгрия, неудивительно. Эти страны не только выступают против либеральной повестки ЕС (например, аборты в Польше проводятся только в случае медицинской необходимости), но и являются крупными реципиентами финансовой помощи. Будапешт и Варшава, впрочем, сопротивлялись недолго и, проиграв суд против Евросоюза в Люксембурге, согласились с неизбежным.

    Тем не менее финансовая зависимость от ЕС безусловно тяготит Варшаву, которая в ситуации острого военного и политико-экономического кризиса на Европейском континенте претендует на перехват лидерского статуса у Германии. Националистические настроения вкупе с наращиванием военного потенциала в этом смысле выгодно отличают Польшу от Венгрии. На этом и решил сыграть Збигнев Зебро, который регулярно провоцирует то канцлера Германии Олафа Шольца, сравнивая того с Геббельсом, то упрекает премьера страны и формального своего начальника в правительстве в слабости и излишней уступчивости требованиям Евросоюза.

    Фото: Piotr Nowak,Mateusz Marek/Global Look Press

    Зебро пошел в атаку в мае. В начале месяца возглавляемая им партия приняла решение о собственном переименовании из «Справедливой Польши» в «Суверенную Польшу», чем вызвала недоумение партнеров по коалиции. Еще большее недоумение вызвал и тот факт, что на съезд не пригласили традиционно присутствующих там представителей партнерской PiS. Обвинения в адрес Моравецкого в подрыве польского суверенитета вполне вписались в заданный ранее контекст. Теперь именно Зебро хочет играть главную скрипку в националистической польской повестке.

    Со стороны схватка Зебро и Моравецкого/Качиньского выглядит схваткой Моськи и Слона. «Суверенная Польша» едва набирает 5% на выборах и занимает в разы меньше мест в представительских органах власти Польши и в Европарламенте, чем «Право и справедливость». Но все не так просто. В начале 2000-х Збигнев Зебро был одним из соучредителей PiS, откуда его вытеснил харизматичный Ярослав Качиньский. Зебро борется за электорат PiS так же, как за электорат «Суверенной Польши».

    По сути, обе правые консервативные партии стоят на одном электоральном поле, но в текущих реалиях высокой турбулентности на Европейском континенте более радикальная позиция получила значимую подпитку. В расчет берется и плохое состояние здоровья Качиньского, наследие которого может рассчитывать забрать Збигнев Зебро.


    Интересно, что Моравецкий и Зебро играют на разных внешнеполитических повестках. Первый цепляется за любые поводы для критики России. Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Моравецкий показал готовность реагировать на любое заявление со стороны Москвы. Как, например, недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости вернуть Польшей земли, полученные ею благодаря СССР по результатам Второй мировой войны, а также деньги, вложенные Советским Союзом в развитие Польши.

    Понятно, что ни о какой компенсации в настоящий момент речи не идет – соответствующие правовые механизмы отсутствуют, а уровень дипломатического диалога двух стран не предполагает никаких договоренностей. Но польский премьер вынес тему в топ информационной повестки, в тени которой даже потерялось более ранее требование Варшавы к Берлину о репарациях за оккупацию ее территории в ходе Второй мировой войны.

    А сейчас Россия подарила Польше новый повод в виде обсуждения запрета транзита грузов по территории РФ польскими перевозчиками, что лишит их значительной части выручки. Инициатива озвучена в ответ на захват Варшавой российского имущества, включая здания посольства.

    Зебро, в отличие от Моравецкого, сосредоточен на европейском векторе противостояния. В фокусе его критики – Германия и Франция, которые, будучи крупнейшими экономиками Евросоюза, раз за разом указывают Польше на ее место в сообществе с учетом несоразмерности политических амбиций и финансового ресурса. Таким образом, политически ориентированная на Вашингтон и экономически зависимая от Брюсселя Польша оказывается в неприятной растяжке, способствующей нарастающей энтропии польского политического дискурса и экзальтации общества. Именно Польша может стать новым enfant terrible – роль, которую до сих пор примерял на себя венгерский лидер Виктор Орбан.

    Результат борьбы антиевропейского (антигерманского) и антироссийского дискурсов внутри Польши окажет влияние на всю политическую архитектуру Европейского союза. В этом смысле лучшая стратегия для Москвы – дать польскому антиевропейскому котлу закипеть, не стравливая пар в направлении противостояния с самой Россией. Иногда лучше просто наблюдать.

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