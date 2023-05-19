Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

Разговоры про «украинское наступление» на время приутихли, пока в Киеве находился посланник из Пекина Ли Хуэй. Некоторым на миг показалось, что конфликт и впрямь можно уладить с помощью такого мощного посредника, как Китай. Но Зеленскому разговор с гостем не понравился, хотя Ли, судя по всему, привез с собой деньги, точнее – обещание щедрых инвестиций в Украину в случае, если та согласится на прекращение огня.

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй был принят президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в четверг представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ли изложил Зеленскому китайскую «формулу мира», которая не подразумевает возврат Украине утраченных территорий.

До Зеленского гость также провел встречу с главой его администрации Андреем Ермаком, на которой присутствовали начальник военной разведки Кирилл Буданов, министры энергетики и инфраструктуры Герман Галущенко и Александр Кубраков. Ермак попросил Пекин присоединиться к украинской «формуле мира». «Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской «формулы мира», – сказал он, добавив, что свою формулу Киев «считает исчерпывающей».

Посланник в ответ подчеркнул, что Пекин будет придерживаться четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта), рассказал позднее пресс-секретарь МИД Поднебесной.

Как известно, эти четыре принципа опираются на более широкий документ – «Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» (опубликована в феврале этого года и предусматривает скорейшее прекращение огня, по сути – заморозку конфликта по нынешней линии фронта). По словам пресс-секретаря МИДа, китайская дипломатия намерена по этому поводу «искать самые широкие точки соприкосновения между международным сообществом».

Стоит напомнить, что Ли Хуэй прибыл в Киев вечером в среду и сразу был принят министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Сразу после их беседы ведомство Кулебы сообщило, что «Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта». Строго говоря, на этом китайский гость мог бы сразу и закончить визит, ведь привезенная им «формула» в корне противоречила данному тезису Кулебы.

Примечательно, что в ночь на четверг по Киеву, где находился гость из Китая, продолжали наноситься воздушные удары. Как сообщал RT, в украинской столице прогремели взрывы. Позднее мэр Виталий Кличко заявил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Как уточнили в городской военной администрации, в Киеве работала ПВО.

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Хотя официально встреча Ли с Зеленским не анонсировалась, киевское издание « Страна » еще вечером в среду предсказало ее, ссылаясь на свои источники. Примечательно, что офис президента Украины, сообщая в четверг об итогах визита спецпредставителя Поднебесной, почему-то вообще не упомянул ни про его встречу с Зеленским, ни даже саму китайскую «формулу мира». То есть факт встречи Ли и Зеленского стал достоянием гласности лишь благодаря пресс-службе МИД Китая.

Такое странное поведение канцелярии Зеленского указывает на то, что разговор не получился, полагает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Видимо, Ли Хуэй не смог найти в Киеве никакого пути продвижения к конкретному соглашению. Его предложения отклонили. Собственно, их и должны были отклонить, потому что все «четыре принципа» опирались на известные 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина, обнародованные еще в феврале. В частности, там содержался призыв к немедленному соглашению о прекращении огня, что для Зеленского недопустимо. Наверно, поэтому Ли Хуэй и признал, что успеха не было, что «панацеи» найти не удалось», – поясняет Лукин.

«Тем не менее украинское руководство сочло нужным принять посланника, потому что ссориться с такой крупной страной не хочется. К тому же Китай в своих 12 пунктах мирного плана, который был опубликован еще в феврале, щедро пообещал содействовать будущему восстановлению Украины – после подписания соглашения», – напомнил эксперт.

«Наверняка Ли Хуэй говорил Зеленскому, что Китай готов приложить к своему мирному плану еще и серьезные инвестиции. Вряд ли он называл конкретные суммы, но вполне мог обещать помощь в мирном развитии экономики Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Лукин.

Видимо, в Пекине хотели именно с помощью этого финансового аргумента привлечь Киев, но это пока невозможно, полагает собеседник. «Зеленский все еще придерживается принципа сперва «восстановить границу начала 1990-х годов» и только тогда начинать переговоры», – напомнил Лукин.

«Когда китайская дипломатия призывает «учитывать озабоченности в сфере безопасности» всех сторон, то она подразумевает не только российские озабоченности. То есть, с одной стороны, это может означать обязательство о нейтралитете Украины, но с другой – допустим, озабоченности Киева тоже обсуждаемы. Теоретически можно договариваться о демилитаризации сопредельных регионов, о создании широкой полосы безопасности по обе стороны от линии разграничения, как это сделано вдоль 38-й параллели, разделяющей Северную и Южную Кореи. Можно условиться и о других мерах восстановления доверия – в международной дипломатии они известны», – предполагает эксперт.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что слова Ли Хуэя об отсутствии «панацеи» означают то, «что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими».

Как отмечает аналитик, Ли Хуэй объедет все пять запланированных стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого материала Китай будет вырабатывать и затем предлагать решение украинского конфликта. «Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – предупреждает Бордачев.

По мнению аналитика, Пекин все еще верит в возможность дипломатического решения конфликта, он не разделяет точку зрения о том, что все будет решаться военными на поле боя.

«Среди стран посещения Ли Хуэя нет Великобритании и США, потому что они, несмотря на всяческую помощь Украине, прямо говорят: окончательное решение по тому, как прекратить нынешний конфликт, остается за Киевом»,

– напомнил эксперт. В свою очередь российские дипломаты ждут китайского гостя с огромным любопытством. «Мы ждем его с нетерпением, хотим узнать, какие впечатления он привезет из своей поездки», – заявлял ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Кстати, в Москве Ли хорошо известен – в 2009–2019 годах он был здесь послом и с тех пор свободно говорит по-русски.

Китайские политологи не исключают, что мирный процесс затянется надолго. Как считает исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, для преодоления острых разногласий «и стремления к наибольшему общему знаменателю одного визита китайского посланника недостаточно, необходимы две или три поездки, множество поездок». По его словам, поскольку Пекин не участвует в конфликте и выступает беспристрастной третьей стороной, поэтому его представитель и может посещать разные страны в целях урегулирования.

«Совершенно логично, что специальный посланник Китая первой посетил Украину, но стоит отметить: первой остановкой была выбрана Украина, что свидетельствует об искренности Китая при посредничестве в украинском кризисе и выражает полное уважение к Украине», – сказал Сунь ТАСС.

На прошлой неделе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возобновления переговоров по Украине «невозможно ждать в течение многих лет» и следует создать условия для их начала немедленно.

В миротворческой сфере даже намечается конкуренция. В начале недели, как писала газета ВЗГЛЯД, со своей инициативой решили выступить страны Черной Африки. «Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми я поддерживаю контакт, согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве», – рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, генсек ООН и руководство Африканского союза в курсе данной инициативы. Позднее президент ЮАР заявил о желании лично приехать по этому поводу на Украину.

«Мирный процесс с китайцами и с африканцами может идти параллельно, при этом им придется взаимодействовать друг с другом», – отметил по этому поводу африканист Александр Зданевич, добавив, что это «будет тонкая игра».

В четверг со ссылкой на источники издание Jeune Afrique раскрыло некоторые детали мирного плана Африканского союза. По его данным, инициатива содержит такие пункты, как временное прекращение огня и проведение нового референдума в Донбассе.

Александр Лукин предполагает, что в плане, который привез Зеленскому Ли Хуэй, такого пункта нет. «Пекин не очень-то доверяет всяким таким плебисцитам. Он предпочитает личные договоренности между лидерами разных стран. А то так можно знаете где тоже провести плебисцит? Не думаю, что Пекину такая идея понравится», – иронизирует китаист. Как известно, многие страны не признают Тибет законной частью Китайской Народной Республики.

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