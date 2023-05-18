Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином

Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.

«Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.

«Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.

«При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.

Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».

Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.