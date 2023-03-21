|
|
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования ситуации на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин на расширенных переговорах с китайской делегацией в Москве.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
|
|
Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
|
|
Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
|
|
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
|
|
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
|
|
Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
|
|
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
В Совфеде назвали заявления США о встрече Путина и Си Цзиньпина «криком нахлынувшей боли»
Сенатор Долгов: Американцам не понять дружбу России и Китая
|
|
Штаты привыкли считать себя центром мира. Разрушение американской гегемонии вызывает у Вашингтона приступы злобы и боли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США сближение России и Китая назвали «браком по расчету», а поездку Си Цзиньпина в Москву – «дипломатическим прикрытием» для Владимира Путина.
«Отношения США и союзников нельзя назвать даже браком по расчету. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не способна хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть «под нами». Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор.
«Для Штатов партнерство может быть только «против кого-то». Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник.
«Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно, а гегемонизма многие государства опасаются на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор.
«Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, видит в лидере РФ «потенциального союзника в борьбе против Вашингтона».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений Владимира Путина», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ, делает легальными дальнейшие «зверства Москвы».
Реакцию Штатов прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на Западе «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений.
Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных стран, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». Переговоры продолжатся во вторник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обсуждение состоялось тет-а-тет, передает ТАСС.
Песков пояснил, что пока давать оценки он не будет, так как следует дождаться заявлений лидеров для СМИ по итогам переговоров во вторник.
Представитель Кремля также призвал дождаться заявлений по поводу ответа Путина на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.
Вопрос о том, состоится ли в ходе визита председателя КНР в Москву отдельная встреча между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу, Песков переадресовал Миноборны, так как он отвечает только за президентскую программу.
Си Цзиньпин ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России посетить в этом году с визитом Китай.
СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
|
|
Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.