Спецпредставитель Китая встретился с Зеленским

МИД Китая: Спецпредставитель КНР по делам Евразии встретился с Зеленским

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй во время поездки на Украину провел встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ли Хуэй также провел встречи с другими украинскими официальными лицами, передает ТАСС слова спикера китайского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Ван Вэньбинь прокомментировал недавние громкие заявления бывшего госсекретаря (1973–1977) и экс-советника президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджера. Американский политик, в частности, заявил, что Украину следует принять в НАТО, чтобы контролировать, поскольку она становится страной с «наилучшим вооружением». Также он считает, что поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества.

Ван Вэньбинь в этой связи отметил, что позиция Китая является четкой и заключается в том, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами. Он заявил, что в нынешней ситуации всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность. Спикер китайского внешнеполитического ведомства призвал стороны украинского конфликта избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис.

При этом, по его словам, безопасность в Европе нельзя обеспечить за счет усиления или расширения военных блоков, поскольку безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран.