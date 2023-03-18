Си приедет в Россию решать судьбу Украины

В Россию едет глава Китая Си Цзиньпин. Точная дата визита неизвестна (китайская сторона ее до сих пор не подтверждает), однако источники говорят о 20-х числах марта. При этом главным вопросом является не определение конкретного дня визита (в общем-то, какая разница – это все равно будет первый зарубежный вояж товарища Си с момента его переизбрания на третий срок), сколько его повестка.

Ряд СМИ пишут о том, что повестка будет украинская. «Пекин хочет играть более активную роль в процессе завершения конфликта и источники, знакомые с планом поездки, уверяют, что встреча с Путиным станет частью усилий Си по продвижению многосторонних переговоров и позволит Китаю еще раз высказать свой призыв не использовать ядерное оружие», – пишет авторитетная американская The Wall Street Journal. После встречи китайский лидер якобы проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Не лично (товарищ Си в Киев вряд ли поедет), а через видеосвязь.

Определенная логика, конечно, в этих предположениях есть. Китай действительно заинтересован в скорейшем завершении украинского конфликта, хочет примерить тогу посредника (которую он так успешно применил в ходе недавнего замирения Саудовской Аравии и Ирана в Пекине) и презентовал свой так называемый «мирный план», состоящий аж из 12 мирных пунктов. И, скорее всего, об Украине товарищ Си с Владимиром Путиным говорить действительно будут. Однако, скорее всего, не в том контексте, о котором пишут коллеги из The Wall Street Journal.

Дело в том, что какое-то китайское посредничество сейчас серьезно обсуждать если не бесполезно, то, по крайней мере, слишком рано. По трем причинам.

Во-первых, никакого настоящего мирного плана – не говоря уже о дорожной карте по разрешению конфликта – у Китая нет. Пресловутые 12 пунктов представляют собой лишь общие тезисы о том, как нужно взаимодействовать между собой государствам в многополярную эру. Они не про Украину, и более того – если их проецировать на украинский конфликт, то они выглядят весьма противоречиво. Например, общий тезис про уважение суверенитета будет трактоваться Украиной (претендующей на приазовские земли) и Россией (частью которой эти земли стали после референдума осенью 2022 года) по-разному.

Во-вторых, к каким-то серьезным компромиссам украинская сторона и стоящий за ней Запад сейчас не готовы. Да, среди американцев увеличивается число тех, кто считает Украину «чужой войной» и выступает против увеличения поддержки Киева, однако пока эти люди не в большинстве. Вашингтон будет готов искать какие-то реальные (то есть не в формате требований капитуляции) компромиссы с Москвой либо в случае серьезных военных поражений Украины, либо в случае повторения Карибского кризиса. Да, ситуация на поле боя (огромные потери киевского режима под Артемовском) и в российско-американских отношениях (падение американского ударно-разведывательного дрона Reaper в Черном море) ведет в направлении этих двух сценариев, однако пока до их реализации еще далеко. Но даже в случае реализации любого из этих сценариев все равно остается позиция Украины – киевский режим наотрез отказывается от любых компромиссов, предусматривающих закрепление за Россией ее новых территорий. Более того, Владимиру Зеленскому и его окружению вообще не нужен мир как таковой – ведь в рамках этого мира украинская власть перестанет быть интересна Западу настолько, чтобы ее полностью содержать и финансировать.

Наконец, в-третьих, даже если американцам вдруг удастся принудить киевский режим к миру, то они вряд ли согласятся на посредничество со стороны Китая. Великой державы, которая конкурирует с США за глобальное лидерство и желает за счет Украины продолжить свой так успешно начатый на Ближнем Востоке миротворческий подход. Поэтому ни Китай, ни другие региональные страны, желающие заработать очки на мирном процессе (даже номинальные союзники США – Турция и Саудовская Аравия) до мирных переговоров допущены не будут.

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Именно поэтому китайский план – не более чем заявка на лидерство. А в Москве товарищ Си с Владимиром Путиным будут, скорее всего, обсуждать реальные шаги, которые приведут к завершению конфликта на Украине. И поскольку, как верно отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, цели СВО могут быть сейчас достигнуты лишь военным способом, обсуждать будут то, как Китай может в этом помочь. Такой исход СВО, который можно будет трактовать как российское поражение, для Китая абсолютно неприемлем. Ведь в этом случае США не только смогут сконцентрировать все свои и союзнические резервы для сдерживания КНР, но и лишат ее стабильного тыла на границах с Россией и со Средней Азией (порядок в которой обеспечивает сейчас сильная Россия). Да, Пекин хотел бы добиться победы Москвы дипломатическим путем – но нежелание Вашингтона и Киева идти на компромиссы, а также продолжение американского санкционного давления для сдерживания КНР просто не оставляют товарищу Си иного выбора, как вкладываться в победу России.

Конечно, на встрече будет обсуждаться не только Украина. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке (где идут совместные военные учения двух стран и где Пекин с Москвой успешно занимаются деамериканизацией региона – в частности, через спонсирование саудовско-иранского и турецко-сирийского примирения). Однако при всей важности указанных тем все-таки именно на Украине сейчас решается судьба всего. В том числе и будущего российско-китайских отношений.