Си приедет в Россию решать судьбу Украины

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18 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

Россия и Китай будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине» Алексей Дружинин/ТАСС
Москва и Пекин официально подтвердили: в понедельник начнется государственный визит председателя КНР в Россию, который продлится до среды. Запад сделал многое, чтобы сорвать его, но в итоге только разозлил Китай и упростил Москве некоторые задачи. Задача, которую ставит перед собой Си, еще сложнее – завершение конфликта на Украине. Но Китаю есть что предложить. Подробности...
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Крым показал пример новым регионам

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Си приедет в Россию решать судьбу Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Китай на ней должен определиться со своей ролью в украинском, а точнее российско-американском конфликте. Реальной, а не номинальной ролью. Подробности...

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Предательство Турции и будущее Эрдогана

Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Си приедет в Россию решать судьбу Украины

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    18 марта 2023, 12:00

    В Россию едет глава Китая Си Цзиньпин. Точная дата визита неизвестна (китайская сторона ее до сих пор не подтверждает), однако источники говорят о 20-х числах марта. При этом главным вопросом является не определение конкретного дня визита (в общем-то, какая разница – это все равно будет первый зарубежный вояж товарища Си с момента его переизбрания на третий срок), сколько его повестка.

    Ряд СМИ пишут о том, что повестка будет украинская. «Пекин хочет играть более активную роль в процессе завершения конфликта и источники, знакомые с планом поездки, уверяют, что встреча с Путиным станет частью усилий Си по продвижению многосторонних переговоров и позволит Китаю еще раз высказать свой призыв не использовать ядерное оружие», – пишет авторитетная американская The Wall Street Journal. После встречи китайский лидер якобы проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Не лично (товарищ Си в Киев вряд ли поедет), а через видеосвязь.

    Определенная логика, конечно, в этих предположениях есть. Китай действительно заинтересован в скорейшем завершении украинского конфликта, хочет примерить тогу посредника (которую он так успешно применил в ходе недавнего замирения Саудовской Аравии и Ирана в Пекине) и презентовал свой так называемый «мирный план», состоящий аж из 12 мирных пунктов. И, скорее всего, об Украине товарищ Си с Владимиром Путиным говорить действительно будут. Однако, скорее всего, не в том контексте, о котором пишут коллеги из The Wall Street Journal.

    Дело в том, что какое-то китайское посредничество сейчас серьезно обсуждать если не бесполезно, то, по крайней мере, слишком рано. По трем причинам.

    Во-первых, никакого настоящего мирного плана – не говоря уже о дорожной карте по разрешению конфликта – у Китая нет. Пресловутые 12 пунктов представляют собой лишь общие тезисы о том, как нужно взаимодействовать между собой государствам в многополярную эру. Они не про Украину, и более того – если их проецировать на украинский конфликт, то они выглядят весьма противоречиво. Например, общий тезис про уважение суверенитета будет трактоваться Украиной (претендующей на приазовские земли) и Россией (частью которой эти земли стали после референдума осенью 2022 года) по-разному.

    Фото: EPA/TACC

    Во-вторых, к каким-то серьезным компромиссам украинская сторона и стоящий за ней Запад сейчас не готовы. Да, среди американцев увеличивается число тех, кто считает Украину «чужой войной» и выступает против увеличения поддержки Киева, однако пока эти люди не в большинстве. Вашингтон будет готов искать какие-то реальные (то есть не в формате требований капитуляции) компромиссы с Москвой либо в случае серьезных военных поражений Украины, либо в случае повторения Карибского кризиса. Да, ситуация на поле боя (огромные потери киевского режима под Артемовском) и в российско-американских отношениях (падение американского ударно-разведывательного дрона Reaper в Черном море) ведет в направлении этих двух сценариев, однако пока до их реализации еще далеко. Но даже в случае реализации любого из этих сценариев все равно остается позиция Украины – киевский режим наотрез отказывается от любых компромиссов, предусматривающих закрепление за Россией ее новых территорий. Более того, Владимиру Зеленскому и его окружению вообще не нужен мир как таковой – ведь в рамках этого мира украинская власть перестанет быть интересна Западу настолько, чтобы ее полностью содержать и финансировать.

    Наконец, в-третьих, даже если американцам вдруг удастся принудить киевский режим к миру, то они вряд ли согласятся на посредничество со стороны Китая. Великой державы, которая конкурирует с США за глобальное лидерство и желает за счет Украины продолжить свой так успешно начатый на Ближнем Востоке миротворческий подход. Поэтому ни Китай, ни другие региональные страны, желающие заработать очки на мирном процессе (даже номинальные союзники США – Турция и Саудовская Аравия) до мирных переговоров допущены не будут.

    Именно поэтому китайский план – не более чем заявка на лидерство. А в Москве товарищ Си с Владимиром Путиным будут, скорее всего, обсуждать реальные шаги, которые приведут к завершению конфликта на Украине. И поскольку, как верно отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, цели СВО могут быть сейчас достигнуты лишь военным способом, обсуждать будут то, как Китай может в этом помочь. Такой исход СВО, который можно будет трактовать как российское поражение, для Китая абсолютно неприемлем. Ведь в этом случае США не только смогут сконцентрировать все свои и союзнические резервы для сдерживания КНР, но и лишат ее стабильного тыла на границах с Россией и со Средней Азией (порядок в которой обеспечивает сейчас сильная Россия). Да, Пекин хотел бы добиться победы Москвы дипломатическим путем – но нежелание Вашингтона и Киева идти на компромиссы, а также продолжение американского санкционного давления для сдерживания КНР просто не оставляют товарищу Си иного выбора, как вкладываться в победу России.

    Конечно, на встрече будет обсуждаться не только Украина. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке (где идут совместные военные учения двух стран и где Пекин с Москвой успешно занимаются деамериканизацией региона – в частности, через спонсирование саудовско-иранского и турецко-сирийского примирения). Однако при всей важности указанных тем все-таки именно на Украине сейчас решается судьба всего. В том числе и будущего российско-китайских отношений. 

     

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