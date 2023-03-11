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11 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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На примирение Ирана и саудитов Байден ответил маразмом

Китай примерил на себя роль миротворца исторических масштабов Saudi Press Agency/REUTERS
В Пекине произошло сенсационное событие: представители Ирана и Саудовской Аравии договорились двигаться от кровной вражды к добрососедству. Это ломает всю архитектуру на Ближнем Востоке, которую создали под себя американцы. И первую реакцию президента США можно было бы счесть шоком, если бы мы не знали про Джо Байдена еще кое-что. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Против войны» подразумевает – «за поражение России»

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
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«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    На примирение Ирана и саудитов Байден ответил маразмом

    Примирение Ирана и Саудовской Аравии сломало американскую архитектуру на Ближнем Востоке
    Китай примерил на себя роль миротворца исторических масштабов
    		  
    11 марта 2023, 15:00
    Фото: Saudi Press Agency/REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Пекине произошло сенсационное событие: представители Ирана и Саудовской Аравии договорились двигаться от кровной вражды к добрососедству. Это ломает всю архитектуру на Ближнем Востоке, которую создали под себя американцы. И первую реакцию президента США можно было бы счесть шоком, если бы мы не знали про Джо Байдена еще кое-что.

    Соглашение, заключенное между иранцами и саудитами, наверняка войдет в учебники, если только его не разнесет на ухабах очередного исторического поворота.

    Но определяющая роль в нем наверняка принадлежит энергичному наследному принцу и премьеру саудитов Мухаммеду – главному мотору внешне- и внутриполитических реформ в королевстве. Ему 37 лет, его отцу – королю Салману – недавно исполнилось 87. Наследник готовится прийти всерьез и надолго.    

    Формально стороны договорились только о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств. Но это первый за долгие десятилетия шаг в сторону от большого цивилизационного конфликта. Противостояние Тегерана и Эр-Рияда было определяющим фактором не только региональной политики и даже политики глобальной, но и топливом в противостоянии суннитов и шиитов, которое, к сожалению, происходит не только на богословских диспутах.

    В период горячей фазы войны в Сирии это выливалось по сути в этнические чистки, только проводили их по религиозному принципу.

    В том числе и поэтому ирано-саудовские договоренности стали чем-то сенсационным. Ничего подобного не ждали, наоборот, опасались перехода конфликта в стадию полноценной войны, которые обе стороны, наверняка, объявили бы священной.

    Еще в конце осени эту войну пророчили американские СМИ, а российские эксперты, хотя и стучали по дереву, все же признавали: причин для нее много, и она стала бы – не дай Аллах – крайне жестокой. 

    Разумеется, теологические разногласия – не главная причина для взаимной ненависти. Просто она первая – раскол произошел сразу после смерти пророка Мухаммеда. Шииты – те, кто считал его единственным законным преемником имама Али. У суннитов образовались собственные халифаты. Но на первом этапе земли, где сейчас находятся и Иран, и Саудовская Аравия, подчинялись именно Али.

    Создание саудовского государства уже в XX веке было сопряжено с разрушением шиитских святынь в священных для всех мусульман городах – Мекке и Медине, причем сделали это войска основателя правящей династии. Так религиозный конфликт закрепился в виде бесконечных прокси-войн между Тегераном и Эр-Риядом, которые перманентно рисковали сорваться в войну на уничтожение.

    При шахе Пехлеви отношения с семьей Саудов были более-менее нормальными, но это была абсолютно искусственная ситуация. Тогда они у Ирана даже с Израилем были нормальными, поскольку Тегеран ориентировался строго на США и жестко пресекал любое недовольство действиями своей немногочисленной элиты.

    Спровоцированная таким режимом исламская революция и приход к власти аятоллы Хомейни обрушили эти отношения так же, как обрушил отношения России с Европой большевистский переворот 1917 года.

    Владимир Ленин продвигал идею мировой революции и свержения прежде всего европейских королей и правительств. Хомейни – идею мировой исламской революции, которая сокрушила бы светские режимы и проамериканские монархии, а прежде всего саудитов, контролирующих Мекку и Медину.

    Ударной силой такой революции и аятоллы, и саудиты видят проживающих в королевстве шиитов. Эр-Рияд воспринимает их как опасных сепаратистов и поэтому, и потому, что проживают шииты довольно компактно – в Восточной провинции. Основные нефтяные запасы королевства тоже находятся там.

    Поэтому ряды наиболее активных шиитов, включая проповедников, саудовцы периодически проряжают. С казни нескольких знаковых лиц на фоне резни в Сирии и началась нынешняя стадия конфликта, о завершении которой, казалось, никто даже не думал: в 2016-м иранцы разнесли саудовское посольство и отношения были разорваны на государственном уровне.

    Обратить конфликт вспять удалось при посредничестве Китая, на его территории (переговоры проходили в Пекине) и в присутствии главного китайского дипломата по партийной линии Ван И. Теперь Компартия будет претендовать на роль главного миротворца и наверняка – небезосновательно.

    По большому счету, Нобелевскую премию Мира прежде именно за такие вещи присуждали, пока не начали присуждать черт знает за что.

    Но даже в том случае, если роль Китая второстепенна (как, например, роль Белоруссии в подписании Минских соглашений), в медиа-пространстве он однозначно выигрывающая сторона. Дело не только в том, что Пекин продемонстрировал умение урегулировать как будто неразрешимые конфликты. Но и в том, что этот эпизод допустимо воспринимать как часть глобального противостояния с США и разрушения Pax Americana.

    Конфликт иранцев и саудитов был мутной от крови и нефти водой, в которой американцы успешно ловили рыбу. Противостояние Ирану стало фундаментом их современной политики на Ближнем Востоке. Теперь фундамент разваливается, партнер Китая – Иран от этого усиливается, и происходит это именно тогда, когда Тегеран воспринимается американцами как опасный враг острее, чем обычно (из-за возможной войны с Израилем и из-за той поддержки, которую Тегеран оказывает России, извлекая собственную выгоду). 

    Есть гипотеза, что альянс Запада с саудитами, направленный против Ирана, изрядно навредил всему миру еще и тем, что привел к непропорциональному развитию шиизма и суннизма. Пока центр шиизма подавляли, сунниты переживали новый религиозный ренессанс при том, что их оппоненты, как считается, воспринимают мир более мистически, а потому веротерпимее и менее склоны к экстремистским формам прозелетизма.

    Впрочем, это всего лишь теория, а то, что у американских стратегов на Ближнем Востоке теперь земля из-под ног уходит, факт. Президент США Джо Байден и вовсе отреагировал на новости из Пекина так, будто из-под его ног земля уже ушла и ударила в голову.

    В ответ на вопрос журналиста о произошедшем, глава американского государства заявил, что улучшение отношений Израиля (!) и соседей «на пользу всем». Как говорится, занавес.

    А что для Байдена и США в целом занавес, то для Ближнего Востока новая надежда. Надежда на врачевание тех ран, которые гноятся десятилетиями и веками, и может быть даже тех, что родом из позапрошлого тысячелетия.

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