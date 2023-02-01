Почему России стоит доверять Ирану

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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма

Еще в 1992 году Ельцин указывал Бушу на опасность украинского национализма Соколов Дмитрий/Фотохроника ТАСС
Украина стала «главным дестабилизирующим фактором» для России. На Украине живет 11 млн русских, готовых присоединиться к России. Эти тезисы из нынешней официальной риторики Москвы на самом деле первым произнес Борис Ельцин. Об этом стало известно из рассекреченных американских архивов. Потому что говорил так Ельцин не публично, а на переговорах за океаном. Можно ли первого президента считать провозвестником СВО? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
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Творческую среду нужно перемешать и взболтать

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Секретные данные об Украине и Ельцине

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Почему России стоит доверять Ирану

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		1 февраля 2023, 12:04

    По мере того, как военно-политический конфликт России и Запада, в котором основные жертвы несет народ Украины, становится частью международной политики, начинают тлеть другие конфликтные регионы планеты. Среди них на первом месте стоит, конечно, Ближний Восток, где история и колониальное влияние заложили основу для сразу нескольких тлеющих костров межгосударственных противоречий, каждый из которых может полыхнуть настоящим вооруженным конфликтом.

    Все региональные противоречия имеют собственную сложную судьбу и обусловлены уникальными обстоятельствами – искать в них признаки одного «тайного плана» бессмысленно. Однако сейчас ни одно из обострений на непосредственной периферии Европы не может рассматриваться вне контекста того, что происходит между Россией и Западом во главе с США. Тем более когда одной из вовлеченных сторон является Иран – держава, которая, по мнению многих наблюдателей, активно сотрудничает с Россией в военно-промышленной сфере и вообще представляет собой серьезную проблему для Вашингтона уже на протяжении более чем 40 лет.

    Ошибочным было бы представлять Иран в качестве державы, которая «страдает» за российские интересы и подвергается атакам именно потому, что дружит с Москвой. Все, что мы знаем сейчас о состоянии двусторонних отношений, правда: Тегеран активно сближается с китайско-российским неформальным союзом и начинает играть здесь свою особую партию. Иранские руководители делают то, что считают должным, в условиях, когда глобальные возможности Запада ослабевают, а Москва и Пекин начинают теснить США, чем вызывают их неприкрытую агрессию.

    Не так давно Иран присоединился к важнейшему международному объединению Евразии – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тем самым он впервые в новейшей истории связал себя отношениями постоянного сотрудничества с большой группой государств. Иранские военные ведут энергичный диалог с российскими и китайскими коллегами, а ВМФ Исламской Республики начинает осваиваться в далеких от своих территориальных вод морских просторах.

    Однако Иран – это одна из тех немногих держав, которые проходят свою тысячелетнюю историю совершенно самостоятельно, ориентируясь исключительно на внутренние сигналы и никогда – на предложения внешней среды либо интересы других народов и цивилизаций. Исторический период в прошлом веке, когда Иран находился в зависимости от великих держав и даже был ими частично оккупирован, считается в национальной историографии и политической дискуссии временем унижений и фактического порабощения.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Исламская революция 1979 года покончила с таким положением, и, подобно Китаю в конце 1950-х годов, страна должна была встать в оппозицию всем «сильным мира сего». Иран стал первой крупной страной третьего мира, которая бросила вызов хозяевам тогдашней международной системы – США и Советскому Союзу, двинулась путем, который только сейчас начинают для себя осваивать многие государства.

    Суверенитет представляет для Ирана абсолютную ценность. Но не в том смысле, как его понимают отдельные соседи России в Закавказье или Центральной Азии – в виде товара, который нужно выгодно продавать разным партнерам. Иранцы именно абсолютизируют свою способность принимать решения только на основе своих внутренних соображений. Поэтому давить на Иран бессмысленно, в чем давно убедились американцы. Современное правительство в Тегеране, даже наиболее либеральное по местным меркам, не пойдет на примирение с США или Израилем. Это им просто не нужно в виде сделки с Вашингтоном и Тель-Авивом, на которую в середине 1970-х годов пошли египтяне. Единственный шанс избавиться от иранской проблемы для врагов ИРИ – уничтожить эту страну в принципе, погрузить ее в состояние внутреннего хаоса. Для достижения этой цели противники Ирана постоянно работают над созданием на его территории разветвленной сети подрывной и террористической деятельности, жертвами которой периодически становятся иранские ученые-атомщики и военные. Отчасти успеху выпадов противников Ирана способствует некоторая хаотичность жизни, свойственная иранскому обществу, а также множественность внутренних интересов в элите.

    Иран, как и все древние цивилизации, не всегда спешит с ответом на каждый брошенный ему вызов. Иногда для этого просто недостаточно сил, намного чаще возмездие следует через определенное время. При этом наиболее важной задачей остается поддержание внутреннего порядка и функционирование системы управления. Иранская политическая система является продуктом революционных событий, однако ее лидеры смотрят на мир, как наследники одной из самых продолжительных историй государственности.

    Реагировать на выпады деклассированных элементов в Киеве они будут именно в этом своем качестве – не впадая в ответную истерику. И всегда исходя из трезвой оценки собственных возможностей. Поэтому положение персидских мотивов на фоне украинской трагедии является совершенно самостоятельным, подчиненным только собственно иранским интересам и базовым ценностям.   

    В таком качестве и стоило бы воспринимать поведение Исламской Республики в современных обстоятельствах. Важнейшим региональным противником Ирана является Израиль, уничтожение которого уже несколько десятилетий занимает одно из центральных мест во всей внешнеполитической стратегии Тегерана. За спиной Израиля традиционно стоят США, подпитывающие еврейское государство экономически, обеспечивающие его вооружениями и покровительством в международных организациях. Поэтому любое ослабление американцев и распыление сил американцев объективно способствует реализации иранских интересов, а не только сокращает непосредственное давление США на Исламскую Республику. Мы не должны поэтому сомневаться в искренности иранского отношения к России – она имеет под собой серьезные национальные интересы.

    В Иране имеют все основания думать, что Вашингтон не был готов к решительным действиям в прежние времена и тем более не сможет начать против него войну в современных обстоятельствах. Что не исключает, как мы видим, террористические действия. К ним в Иране давно привыкли и воспринимают как рутину взаимодействия с враждебными державами. Сам Израиль также не способен в настоящее время на то, чтобы развязать против Тегерана полномасштабные боевые действия, а не всегда дружественные Ирану арабские государства не заинтересованы в том, чтобы регион превратился в подобие современной Украины. Страны Залива чувствуют себя комфортно в условиях столкновения России и Запада, извлекают из этого серьезные политические и экономические дивиденды. Новая война в Заливе им совершенно не нужна, а с Ираном они, несмотря на множество мелких противоречий, как-нибудь договорятся.

    То, на что способны противники Ирана, кроме террористических атак, – это содействие напряженности в его отношениях с третьими странами. С арабами это сейчас работает не очень – в силу указанных выше причин. Приемлемым для США и Израиля вариантом остается Турция, однако и она слишком самостоятельна. Анкара ведет свою игру, и в Вашингтоне могут только делать вид, что поведение турок отвечает американским интересам. Остается Азербайджан. Это государство в свою очередь стремится сохранить добрые связи с США, помогает чем может Украине и достаточно эмоционально ведет себя в отношениях с Ираном. Тем более что именно иранские интересы препятствуют, по мнению наблюдателей, полной реализации амбиций Баку в отношении части суверенной территории Армении.

    Другими словами, Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но в силу собственных объективных интересов выступает на стороне Москвы. Его противоречия с США и Израилем не могут стать причиной эскалации в масштабах, опасных для выживания всего человечества. Таких противоречий в современной международной политике вообще немного и все они связаны с непосредственным участием великих ядерных держав – Китая, России и США.

    Российская политика в свою очередь располагает на иранском направлении свойственным ей в целом преимуществом – отсутствием имперских амбиций и стремления любой ценой втянуть дружественные государства в свой конфликт с Западом. Это видят и ценят везде, не только в Иране.  

     

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