Украина опасно рассердила Иран

Противостояние Ирана и Израиля вновь обострилось после атаки на военные объекты в Исфахане. Но в этот раз не обошлось без Украины – одиозное заявление советника Зеленского Михаила Подоляка в Тегеране восприняли как косвенное подтверждение причастности Киева к случившемуся. И если в Израиле недоумевают от заявлений Подоляка, то Тегеран раздражен. А эта страна вполне способна нанести ракетный удар по Украине.

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил сообщение в Twitter (заблокирован в России), в котором в очередной раз обвинил Иран в якобы поставках беспилотников в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. В связи с этим в МИД Ирана был вызван посол Украины в Тегеране.

Кроме того, власти Ирана призвали офис президента Украины скорректировать высказывания Подоляка по поводу нападения на объект минобороны республики в Исфахане. В противном случае Тегеран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине. Об этом порталу Nur News сообщил неназванный иранский чиновник.

По его мнению, высказывания Подоляка можно расценить как скрытое признание причастности Украины к атаке. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. Однако теперь официальное отношение Ирана к украинскому кризису может измениться.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в Иране произошла серия взрывов. Одной из целей стал оборонный завод в городе Исфахан, который был атакован тремя дронами. Затем был взорван конвой Корпуса стражей Исламской революции, проезжавший в районе сирийско-иракской границы. Также сообщалось о терактах в иранском городе Мехабаде и даже в штаб-квартире Корпуса стражей Исламской революции. Однако затем эти данные не подтвердились.

Эксперты полагают, что достоверно узнать, кто стоит за атакой не получится, поскольку главный «подозреваемый» – Израиль – традиционно отмалчивается. Но так или иначе, Иран не оставит инцидент без внимания, и позиция Тегерана станет ясна после официального заявления главы Исламской Республики Эбрахима Раиси.

«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.

«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.

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«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.

«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом ракеты пролетят над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.

«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык отстаивать свои интересы. И для него важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море и пусков оттуда Тегеран обращаться также не станет», – рассуждает эксперт. Резюмируя, Лямин отметил, что

«у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.

«Недавние удары по Ирану не имеют никакой связи с Украиной. Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка представляют собой лишь непонятную попытку каким-либо образом сыграть на произошедшем», – также считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Эксперт назвал две возможных версии, которые объясняют случившееся. Первая заключается в том, что США и Израиль сочли невозможным для России «защитить Иран» из-за спецоперации на Украине. В связи с чем появился «повод для легитимного удара» по объектам в Исфахане.

Однако более реальной версией Ципис считает внутриполитические изменения в Израиле и возвращение на пост премьера Беньямина Нетаньяху. «В правительство вернулись правые силы, поэтому Израиль вновь идет на обострение с Палестиной, с сектором Газа, а теперь еще и с Ираном», – отмечает собеседник.

Ципис счел атаку на иранские объекты «беспрецедентной операцией» на территории суверенной страны. «Раньше Израиль и США ограничивались точечными ударами, но сегодня мы видим полномасштабное поражение объектов Ирана», – акцентирует эксперт.

Он убежден, что Украина не могла осуществить подобную атаку или быть причастной к ней. По его мнению, заявления киевских властей – это «попытка добиться расположения Израиля» путем отвлечения внимания в информационном поле». Поэтому «заявления Подоляка не выдерживают никакой критики».

«На Украине понимают, что добиться чего-либо от Израиля у них не выйдет, поэтому Киев надеется создать некоторую интригу: мол, Израиль – наш союзник, и его действия продиктованы именно этим, – подчеркивает эксперт. –

Но Израилю такая «помощь» от Украины ни к чему».

Схожего мнения придерживается сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. «Тегерану, вероятно, не стоило столь серьезно воспринимать слова Подоляка. Иранцы, конечно, в силу своей восточной психологии, могли оскорбиться его заявлениями. Но можно сказать точно, что все удары по иранским объектам никак не связаны с Украиной», – пояснил он.

«Если исходить из того, что главной целью атаки был завод в Исфахане, то это предприятие производит в том числе беспилотники. Мы неоднократно слышали обвинения в том, что эти аппараты передаются России. И Украину интересовал именно этот аспект, поэтому Подоляк и сделал такое необдуманное заявление», – предполагает Сажин.

«При этом очевидно, что ситуация с Исфаханом далеко не первая – в Иране неоднократно звучали взрывы, фиксировались убийства физиков-ядерщиков, гибель Касема Сулеймани тоже не забыта. После подобных инцидентов Тегеран всегда делает громогласные заявления. Но дальше пропагандистских лозунгов это обычно не заходит, если не считать отдельных случаев атак по сопредельным территориям», – рассказал он.

Тем не менее, если же причастность Украины к инциденту в Исфахане все же будет доказана, Иран получит как минимум моральное право для нанесения ударов по территории, подконтрольной ВСУ. Но воспользуется ли Тегеран этим правом – зависит от суммы факторов, включая позицию России, считают эксперты.