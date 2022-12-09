Саудиты ушли от США к Китаю и России

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
Михаил Терещенко/ТАСС
«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
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Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

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Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Саудиты ушли от США к Китаю и России

    К королю приехал император. Эта мысль сейчас проходит через многие западные СМИ
    		   9 декабря 2022, 23:00
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Председатель КНР Си Цзиньпин совершает трехдневный госвизит в Саудовскую Аравию, где его принимают как дорогого гостя. Президента США Байдена те же саудиты недавно принимали как бедного родственника. Дело, однако, не в личностях, а в том, что Эр-Рияд отказался от политического союза с США в пользу партнерства с Россией и Китаем.

    К королю приехал император. Именно эта мысль сейчас проходит через многие западные и некоторые арабские СМИ, которые пишут о визите лидера КНР Си Цзиньпина в Королевство Двух Святынь.

    Причем императором товарищ Си является не только из-за упрочения своего лидерства в КНР (коммунистических лидеров иногда называют династией Красных императоров). Речь тут идет, скорее, о самом настоящем императорском приеме, который ему оказали. Приеме, который не получал даже вроде как главный саудовский союзник – Соединенные Штаты.

    «Этим летом Саудовскую Аравию посещал президент Байден, и его встречали совсем не так, как ныне встречают Си Цзиньпина. Тогда были какие-то ужимки, а сейчас – самое настоящее торжество. Если уж сравнивать антураж нынешнего саммита, то по уровню он соответствует тому, который был в ходе визита в Саудовскую Аравию Владимира Путина. И тогда, и сейчас руководство Саудовской Аравии подчеркнуто демонстрирует свое уважение к высокому гостю», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Почему такая разница (и разница именно демонстративная) в оформлении визитов? Прежде всего, из-за их целей.

    Байден приезжал в Саудовскую Аравию извиняться перед кронпринцем Мохаммедом бин Салманом, которого американский президент попытался «закенселлить» в мире за причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. А Си Цзиньпин привез в Саудовскую Аравию будущее. Технологии (столь нужные королевству в рамках его программы по модернизации), а также деньги.

    «Товарооборот между арабскими странами и Китаем растет семимильными шагами – он уже превысил 300 млрд долларов в год. Если брать саудовско-китайскую торговлю, то там уже более 80 млрд долларов в год. И это при том, что начинали они лет тридцать назад с цифры примерно в полмиллиона», – говорит Елена Супонина.

    Вот и сейчас, во время визита товарища Си были подписаны более 30 соглашений на сумму в 30 млрд долларов, что превышает годовой торговый оборот между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами.

    При этом китайские деньги не имеют политической нагрузки. Китай не ставит свои инвестиции в зависимость от соблюдения Эр-Риядом прав человека или выполнения каких-то других условий, идущих вразрез с принципом суверенитета.

    И это ключевое отличие китайского и американского подходов. Из-за этой принципиальной разницы нынешний визит Си Цзиньпина является частью дрифта Саудовской Аравии – некогда ключевого союзника Соединенных Штатов в регионе – в сторону многополярности.

    Раньше саудитов полностью устраивали эксклюзивные отношения с Соединенными Штатами, их моногамный или, как говорят некоторые эксперты, «католический брак».

    Он был браком по расчету, когда США получали саудовскую нефть, а Саудовская Аравия – американскую военно-политическую крышу, благодаря которой могли защищать свои нефтяные месторождения как от социалистов, так и от местных диктаторов наподобие Саддама Хусейна.

    Однако те времена давно прошли. Саудовскую нефть с американских рынков выкинули американские же компании. Военно-политическая крыша от Соединенных Штатов стала крайне некачественной. Американцы начали вести себя с арабами слишком высокомерно. А арабы стали слишком развитыми и успешными для того, чтобы эту высокомерность терпеть. Особенно при Байдене.

    «Определенная часть американской элиты обеспокоена происходящим. Она считает, что администрация Байдена совершает слишком много ошибок по отношению к Ближнему Востоку», – говорит Елена Супонина.

    Начала эта администрация, как отмечалось выше, с попытки устроить дипломатический бойкот принцу Мохаммеду – человеку огромных амбиций и претензий, а потому очень ценящему демонстративное уважение к своей персоне. А закончила вчерашним заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что арабские монархии не были посредниками в деле обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

    «Единственными странами, которые вели переговоры по этой сделке, были США и Россия, и никакого посредничества не было. Мы благодарны ОАЭ, как заявил президент, за содействие в деле использования их территории для проведения обмена. Мы также благодарны другим странам, включая Саудовскую Аравию, которая урегулировала вопрос о наших несправедливо задержанных американцах с российским правительством», – заявила пресс-секретарь.

    И дело тут даже не в том, что арабские страны такими посредниками были. А в том, что даже если бы они таковыми не были, то нужно было сказать, что были. В случае с Мохаммедом бин Салманом лесть, повышающая его статус и значимость, – это не ложь, а инвестиция в двусторонние отношения, которая чревата многочисленными экономическими и политическими дивидендами.

    Это понимают в Москве (отчасти благодаря чему Саудовская Аравия приняла решение о сокращении добычи нефти, обнуляющее все попытки США ввести нефтяное эмбарго в отношении РФ). И это понимает Пекин.

    Китайский лидер в ходе своего визита заявил, что «Китай ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке», а также дал понять, что подставит плечо саудитам (и лично кронпринцу Мохаммеду) в реализации их глобальных амбиций.

    Именно поэтому Саудовская Аравия, по сути, отказывается от католического брака с Соединенными Штатами в пользу мусульманского, где можно иметь несколько жен. То есть, проще говоря, уходит от эксклюзивных отношений в сторону диверсификации внешних связей.

    И чем больше в США отказываются признавать этот переход, тем больше саудовцы упорствуют в своем намерении. Чем больше в американских СМИ появляется статей о том, что Эр-Рияд ведет «предательскую» политику, тем больше саудовские издания заходят за грань дипломатического этикета.

    «В саудовских СМИ в последнее время идет беспрецедентная критика Соединенных Штатов. В отношении Байдена постоянно появляются какие-то издевки, делаются юмористические передачи на тему того, как он что-то забывает или путает», – говорит Елена Супонина.

    Естественно, про китайского лидера в них нет ни грамма критики. И не будет. 
     
     
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