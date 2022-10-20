Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

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20 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Почему Россия отказывается от золота

России оказалось некому продавать золотые слитки Владимир Астапкович/РИА Новости
Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло? Подробности...
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Обама хочет загнать Украину в рамки

Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Россия тратит на мир больше, чем США на войну

Президент США ошибочно трактовал введение военного положения в новых регионах России Global Look Press
Президент США заявил, что военное положение в новых регионах России введено, чтобы «запугать» местное население. Госдеп и вовсе утверждает, что Россию на этих территориях не ждали. Какие цели преследуют в Вашингтоне, делая подобные заявления? И в чем заключается принципиальная разница в подходах России и США к решению задач на украинском направлении?  Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Как превратить военную неудачу в большую победу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки. Подробности...

Поляки готовы превратить свою страну в ядерный полигон

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

Совбез с военным положением: главное

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

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    Три сценария нападения ВСУ на Херсон

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    Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

    Саудовская Аравия продолжает ссориться с США
    		   20 октября 2022, 20:05
    Фото: Balkis Press/
    ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян

    Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России?

    БРИКС – форум суверенных стран в лице Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – в ближайшее время может пополниться новым участником. Королевством Саудовская Аравия (КСА), которая будет представлять в БРИКС исламский мир и ближневосточный регион.

    О потенциальном новом члене заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса после своего визита в Эр-Рияд. Более того, по словам президента, желание уже в краткосрочной перспективе может быть документально оформлено. «В следующем году пройдет саммит БРИКС под председательством Южно-Африканской Республики. И там мы обсудим этот вопрос», – заявил господин Рамафоса.

    И поскольку никакого опровержения этим словам со стороны наследного принца (и де-факто правителя Саудовской Аравии) Мохаммеда бин Салмана не было, то можно считать желание вполне реальным. Королевство хочет вступить в БРИКС – и скорее всего вступит, учитывая очевидную (без всяких саммитов) заинтересованность действующих стран-участниц в таком партнере.

    Кому-то оно, конечно, покажется нелогичным. Саудовская Аравия в глазах простых людей считается ближайшим другом и союзником Соединенных Штатов. Ее безопасность во многом зависит от воли и расположения Вашингтона.

    Сейчас же отношения между КСА и США напряженные – американцы очень обижены на решение Эр-Рияда сократить добычу нефти, что ведет к повышению цен на топливо и обесценивает введение Западом санкций на российское черное золото. «Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти многие расценили как унижение президента Байдена, намеренное ослабление позиций Демократической партии перед промежуточными выборами – и усиление зависимой от экспорта углеводородов военной машины российского президента Владимира Путина», – пишет Washington Post.

    Американцы даже готовы вводить санкции. «Попытки обдирать американский народ во имя поддержки бессовестной войны Путина должны иметь последствия», – заявил конгрессмен Ро Ханна, один из авторов инициативы по запрету продажи Саудовской Аравии вооружений. Некоторые же члены Конгресса предлагают идти еще дальше. «Пора нашей внешней политике представить себе мир без союза с этими королевскими предателями», – говорит сенатор Ричард Дарбин.

    Казалось бы, в этой ситуации КСА должна сидеть тихо, не отсвечивать – и уж точно не демонстрировать готовность входить в глобальную организацию, которая претендует на подрыв американского однополярного мира. Должна дождаться исхода выборов в США и нормализовывать отношения с Соединенными Штатами, восстанавливая саудовско-американский «брак по расчету».

    Однако Мохаммед бин Салман так не делает. И у него на это несколько причин.

    Во-первых, «брак по расчету», ограничивавший внешнеполитические возможности КСА, не треснул (как считают многие), а банально находится на грани развода. Просто потому, что исчезли его основания.

    Саудовско-американское партнерство базировалось на поставках в США дешевой саудовской нефти в обмен на предоставление Саудовской Аравии американского военно-политического зонтика. Сейчас же эта нефть идет в массе своей отнюдь не в Америку – и не потому, что саудовцы отказались от взятых на себя обязательств. «Еще несколько десятилетий назад США начали вытеснять арабов со своих нефтяных рынков. И они начали уходить куда-то с экспортом своей легкой нефти, которая почти аналогична техасской», – пишет российский журналист Дмитрий Лекух.

    И «куда-то» – это прежде всего в Китай. На сегодняшний день Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти в Поднебесную (с января по август отгрузив туда более 58,31 млн тонн нефти).

    Что же касается «зонтика», то на Ближнем Востоке давно считают его дырявым. И дело тут не только в какой-то военно-политической слабости Соединенных Штатов – дело в том, что Вашингтон ставит и убирает эти «зонтики» по своему пожеланию, игнорируя неформальные и даже формальные договоренности. Оружейный шантаж Саудовской Аравии из-за нарушения последней прав человека, игнорирование интересов Эр-Рияда при заключении ядерной сделки с Ираном в период Обамы – всё это нивелировало важность американского «зонтика».

    Саудовская Аравия ищет альтернативных поставщиков безопасности – и кандидатами на эту роль являются Россия, а также (если он продемонстрирует внешнеполитическую волю) Китай. Поэтому неудивительно, что политика идет вслед за экономикой и безопасностью (КСА, по слухам, хочет входить не только в БРИКС, но и в ШОС).

    Что же касается ценности и важности БРИКС, то да, недавно эта ценность была невысока. Однако сейчас ситуация стала кардинально меняться.

    «БРИКС придумали как маркетинговый ход инвесторы из самых что ни на есть глобалистов – чтобы, простите, впаривать акции растущих рынков. Потом он превратился в сообщество бодро настроенных и независимо смотрящих на мир крупных стран. Затем этот самый мир как-то стал мутнеть и запутываться, БРИКС попытался институционализироваться, но без явного успеха, трудно обнаруживалось что-то реально объединяющее. А нарастающее желание Москвы сдвинуть БРИКС в более антиамериканском направлении находило довольно вялый отклик у остальных. И вот поди ж ты! Выстрелило внезапно именно последнее», – пишет журнал «Россия в глобальной политике».

    И действительно, несмотря на попытки как-то институционализировать организацию через создание общих экономических структур (наподобие банка БРИКС), ее членов недавно объединял лишь один общий интерес: стремление к полному суверенитету и готовность его защищать. Разговоры про «половину населения и 25% ВВП» оставались лишь разговорами, поскольку страны – члены организации особо не координировали свою внешнюю политику.

    В том числе и потому, что не все из них хотели превращения этой организации в альтернативный американским орган глобального управления.

    Многим (Индии, Бразилии, Южной Африке и даже немного Китаю) было не с руки бросать институциональный вызов Вашингтону. По сути, БРИКС оставался форумом, своего рода джентльменским клубом развивающихся стран.

    Но сейчас, на фоне крушения американских правил игры и выстроенного Штатами миропорядка, великие державы мира нуждаются хоть в каком-то органе, в рамках которого они будут пытаться выработать правила нового порядка. Нуждаются в своего рода «альтернативной G7» для развивающихся незападных государств – и единственным кандидатом на эту роль является пресловутый БРИКС.

    И в Эр-Рияде понимают, что тот, кто в эту организацию войдет, будет участвовать в этой выработке. Поэтому лучше с вхождением поторопиться.

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