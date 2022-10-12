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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
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Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Почему арабы помогают России

    Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере
    		   12 октября 2022, 13:08
    Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?

    Многие не понимали, почему Россия в ходе спецоперации в Сирии играла роль миротворца. Почему уничтожала спонсируемых странами Персидского залива террористов – но в то же время отказывалась «мстить» этим странам, и вместо «изгнания» их из Сирии (чего хотел, например, Иран) пыталась вовлекать те же ОАЭ и Саудовскую Аравию в процесс дипломатического урегулирования сирийского конфликта.

    На самом же деле Москва демонстрировала, что в Сирии лишь уничтожает террористов, но не участвует в разборках «заливных» монархий с Ираном и готова работать со всеми странами, готовыми работать с Россией. И Персидский залив эту вежливость оценил, ответив на нее сейчас такой же вежливостью.

    Дивиденды

    Несмотря на формальные союзнические отношения с США, Саудовская Аравия поддержала Москву в вопросе сокращения добычи нефти. Сауды по сути свели на нет все значение установленного Западом потолка цен на российскую нефть – ведь теперь предложение на рынке сокращается, а значит, Москве будет проще продавать нефть тем странам, которые не придерживаются «потолка». Лидер же ОАЭ Мухаммед бен Заид пошел еще дальше – приехал в Санкт-Петербург.

    «Это рабочие переговоры – но в бурное эксклюзивное время, когда для США любые связи с РФ являются раздражителем. И этот визит состоялся сразу же после решения ОПЕК+ по снижению квот добычи», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Елена Супонина.

    Американцы, конечно, были крайне недовольны этим визитом – как и в принципе поведением ОАЭ с начала украинского кризиса. «Объединенные Арабские Эмираты поддерживали тесные отношения с Россией и не собирались присоединяться к санкциям, введенным США и другими западными союзниками за действия России на Украине», – напоминает Fox News.

    Отдельные конгрессмены даже пригрозили вывести из ОАЭ (а также из Саудовской Аравии) средства ПВО, защищающие эти страны от того же Ирана, а Джозеф Байден пообещал в ближайшее время «пристально заняться вопросом» последствий для стран Персидского залива от такого сотрудничества с Москвой.

    Правда, вряд ли он при этом посмотрит в зеркало. «Американцы в последние годы не раз вызывали раздражение как в ОАЭ, так и в КСА (вообще такое ощущение, что США разучились разговаривать с богатыми арабами и упустили тот момент, когда надменный тон перестал приводить к результатам и стал лишь злить). Например, Эмираты хотели получить от США больше оружия, особенно в начале войны в Йемене. Однако со стороны США начались крики о том, что эти две арабские страны нарушали права местного населения, начались разговоры о правах человека и т. п.

    В итоге Эмираты помощи не получили, это запомнили – и какое-то время даже отказывались разговаривать с Байденом. По сути, сейчас арабы набрались опыта, который вместе с большими финансовыми возможностями позволяет им ставить американцев на место, чего никогда не было», – говорит Елена Супонина. И своего рода постановкой на место стал демонстративный визит главы ОАЭ в Санкт-Петербург.

    Судя по пресс-релизам и официальным заявлениям, одной из главных тем переговоров в Петербурге была экономика – и прежде всего нефть. «Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы», – заявил Владимир Путин.

    Помимо нефти, обсуждали и иные варианты взаимодействия. «Для ОАЭ важно экономическое и финансовое сотрудничество с РФ. Важно продемонстрировать, что Эмираты способны вести независимую от давления США политику. Оба лидера были предельно честны, когда банально ссылались на возросший товарооборот – несмотря на коронавирус и американские санкции. Кроме того, для РФ некоторые финансовые возможности Эмиратов в условиях действия санкций представляют большой интерес», – говорит Елена Супонина.

    Не стоит забывать, что у ОАЭ есть колоссальный опыт в области реализации серых схем торговли с подсанкционными странами. Много лет именно через Объединенные Арабские Эмираты осуществлялась торговля ряда стран с Ираном.

    Репутация

    Второй же темой была Украина. «Эмираты выступают за деэскалацию конфликта. Они видят, что он начинает рикошетить по тем странам, которые не присоединились к сторонам конфликта – в частности, на их продовольственную и энергетическую безопасность. Они видят, что ситуация на Украине привела к торможению урегулирования ближневосточных конфликтов и гуманитарных кризисов в регионе. Сейчас также выросло беспокойство из-за возможности перерастания конфликта на Украине в ядерную фазу», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

    «Эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ», – заявил советник президента Эмиратов Анвар Гаргаш.

    Причем в рамках своей твердой позиции ОАЭ не просто выражают обеспокоенность – Мухаммед бен Заид рассчитывает сыграть свою роль в деле деэскалации. «По моим данным, Эмираты готовы (учитывая их амбиции) к посреднической роли между РФ и Западом для нахождения политического выхода из украинского кризиса. Последние годы они уже не раз выступали посредниками в различных кризисах, но впервые выходят с этим за пределы Азии и Африки», – говорит Елена Супонина.

    Казалось бы, где Эмираты – небольшая, по сути, ближневосточная страна, и где украинский кризис? К тому же кандидатов в посредники хватает – в списке и Саудовская Аравия, и Турция.

    Однако у ОАЭ тут свой интерес – и связан он прежде всего с личностным фактором. «Мухаммед бен Заид долгие годы фактически управлял государством при болеющем эмире, а весной этого года сам стал эмиром после кончины брата. Он очень амбициозен, а вместе с его амбициями растут амбиции ОАЭ. Американские политологи даже прозвали эмираты «Маленькой Спартой арабского мира» – этакое маленькое, да удаленькое государство», – говорит Елена Супонина.

    По сути, под властью Мухаммеда бен Заида все последние годы ОАЭ (которых почти всегда рассматривали в связке с Саудовской Аравией) пытаются стать этаким вторым центром силы в Персидском заливе, демонстрируя по ряду вопросов «особое мнение». По Ирану (см. «контрабанда»), по Йемену (где они вроде как ведут военную кампанию вместе с Саудовской Аравией, однако при этом ОАЭ пестуют свою собственную местную оппозицию, отличающуюся от той, которая поддерживается КСА). Ходили слухи, что на фоне всех имиджевых проблем де-факто главы КСА Мохаммеда бин Салмана Эмираты пытались позиционировать себя как куда более привлекательного и предсказуемого партнера Запада на Ближнем Востоке.  

    Однако при этом ОАЭ вели себя вежливо. «Для Саудовской Аравии стало удивительным то, что Эмираты, довольствовавшиеся в прежние времена второстепенными ролями, по целому ряду вопросов стали претендовать на более независимую и активную роль. Но в то же время это наметившееся соперничество не переходит грань тесного партнерства. В Эр-Рияде понимают, что Эмираты осознают предел своих возможностей и хотят сохранить нынешний статус партнерских отношений», – говорит Елена Супонина.

    В том числе партнерских отношений и по украинскому вопросу. Мухаммед бен Заид, конечно, желает использовать фактор посредничества для усиления своих международных позиций – но не хочет перебегать уважаемым людям дорогу.

    «Эмираты хотят воспользоваться своим уникальным положением – у бен Заида хорошие отношения и с Путиным, и с Кадыровым, и с Вашингтоном. Поэтому они предлагают свои услуги, и я бы ожидал некоего посреднического тандема ОАЭ и Саудовской Аравии», – говорит Леонид Исаев.

    Что же касается Москвы, то российские власти совсем не против уважить чувства и амбиции Мухаммеда бен Заида. «Мы благодарны вам за ваши посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов», – заявил Владимир Путин. Ожидая, по всей видимости, в будущем получить новые дивиденды в ответ на свою вежливость.

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