Почему арабы помогают России

Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?

Многие не понимали, почему Россия в ходе спецоперации в Сирии играла роль миротворца. Почему уничтожала спонсируемых странами Персидского залива террористов – но в то же время отказывалась «мстить» этим странам, и вместо «изгнания» их из Сирии (чего хотел, например, Иран) пыталась вовлекать те же ОАЭ и Саудовскую Аравию в процесс дипломатического урегулирования сирийского конфликта.

На самом же деле Москва демонстрировала, что в Сирии лишь уничтожает террористов, но не участвует в разборках «заливных» монархий с Ираном и готова работать со всеми странами, готовыми работать с Россией. И Персидский залив эту вежливость оценил, ответив на нее сейчас такой же вежливостью.

Дивиденды

Несмотря на формальные союзнические отношения с США, Саудовская Аравия поддержала Москву в вопросе сокращения добычи нефти. Сауды по сути свели на нет все значение установленного Западом потолка цен на российскую нефть – ведь теперь предложение на рынке сокращается, а значит, Москве будет проще продавать нефть тем странам, которые не придерживаются «потолка». Лидер же ОАЭ Мухаммед бен Заид пошел еще дальше – приехал в Санкт-Петербург.

«Это рабочие переговоры – но в бурное эксклюзивное время, когда для США любые связи с РФ являются раздражителем. И этот визит состоялся сразу же после решения ОПЕК+ по снижению квот добычи», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Елена Супонина.

Американцы, конечно, были крайне недовольны этим визитом – как и в принципе поведением ОАЭ с начала украинского кризиса. «Объединенные Арабские Эмираты поддерживали тесные отношения с Россией и не собирались присоединяться к санкциям, введенным США и другими западными союзниками за действия России на Украине», – напоминает Fox News.

Отдельные конгрессмены даже пригрозили вывести из ОАЭ (а также из Саудовской Аравии) средства ПВО, защищающие эти страны от того же Ирана, а Джозеф Байден пообещал в ближайшее время «пристально заняться вопросом» последствий для стран Персидского залива от такого сотрудничества с Москвой.

Правда, вряд ли он при этом посмотрит в зеркало. «Американцы в последние годы не раз вызывали раздражение как в ОАЭ, так и в КСА (вообще такое ощущение, что США разучились разговаривать с богатыми арабами и упустили тот момент, когда надменный тон перестал приводить к результатам и стал лишь злить). Например, Эмираты хотели получить от США больше оружия, особенно в начале войны в Йемене. Однако со стороны США начались крики о том, что эти две арабские страны нарушали права местного населения, начались разговоры о правах человека и т. п.

В итоге Эмираты помощи не получили, это запомнили – и какое-то время даже отказывались разговаривать с Байденом. По сути, сейчас арабы набрались опыта, который вместе с большими финансовыми возможностями позволяет им ставить американцев на место, чего никогда не было», – говорит Елена Супонина. И своего рода постановкой на место стал демонстративный визит главы ОАЭ в Санкт-Петербург.

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Судя по пресс-релизам и официальным заявлениям, одной из главных тем переговоров в Петербурге была экономика – и прежде всего нефть. «Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы», – заявил Владимир Путин.

Помимо нефти, обсуждали и иные варианты взаимодействия. «Для ОАЭ важно экономическое и финансовое сотрудничество с РФ. Важно продемонстрировать, что Эмираты способны вести независимую от давления США политику. Оба лидера были предельно честны, когда банально ссылались на возросший товарооборот – несмотря на коронавирус и американские санкции. Кроме того, для РФ некоторые финансовые возможности Эмиратов в условиях действия санкций представляют большой интерес», – говорит Елена Супонина.

Не стоит забывать, что у ОАЭ есть колоссальный опыт в области реализации серых схем торговли с подсанкционными странами. Много лет именно через Объединенные Арабские Эмираты осуществлялась торговля ряда стран с Ираном.

Репутация

Второй же темой была Украина. «Эмираты выступают за деэскалацию конфликта. Они видят, что он начинает рикошетить по тем странам, которые не присоединились к сторонам конфликта – в частности, на их продовольственную и энергетическую безопасность. Они видят, что ситуация на Украине привела к торможению урегулирования ближневосточных конфликтов и гуманитарных кризисов в регионе. Сейчас также выросло беспокойство из-за возможности перерастания конфликта на Украине в ядерную фазу», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

«Эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ», – заявил советник президента Эмиратов Анвар Гаргаш.

Причем в рамках своей твердой позиции ОАЭ не просто выражают обеспокоенность – Мухаммед бен Заид рассчитывает сыграть свою роль в деле деэскалации. «По моим данным, Эмираты готовы (учитывая их амбиции) к посреднической роли между РФ и Западом для нахождения политического выхода из украинского кризиса. Последние годы они уже не раз выступали посредниками в различных кризисах, но впервые выходят с этим за пределы Азии и Африки», – говорит Елена Супонина.

Казалось бы, где Эмираты – небольшая, по сути, ближневосточная страна, и где украинский кризис? К тому же кандидатов в посредники хватает – в списке и Саудовская Аравия, и Турция.

Однако у ОАЭ тут свой интерес – и связан он прежде всего с личностным фактором. «Мухаммед бен Заид долгие годы фактически управлял государством при болеющем эмире, а весной этого года сам стал эмиром после кончины брата. Он очень амбициозен, а вместе с его амбициями растут амбиции ОАЭ. Американские политологи даже прозвали эмираты «Маленькой Спартой арабского мира» – этакое маленькое, да удаленькое государство», – говорит Елена Супонина.

По сути, под властью Мухаммеда бен Заида все последние годы ОАЭ (которых почти всегда рассматривали в связке с Саудовской Аравией) пытаются стать этаким вторым центром силы в Персидском заливе, демонстрируя по ряду вопросов «особое мнение». По Ирану (см. «контрабанда»), по Йемену (где они вроде как ведут военную кампанию вместе с Саудовской Аравией, однако при этом ОАЭ пестуют свою собственную местную оппозицию, отличающуюся от той, которая поддерживается КСА). Ходили слухи, что на фоне всех имиджевых проблем де-факто главы КСА Мохаммеда бин Салмана Эмираты пытались позиционировать себя как куда более привлекательного и предсказуемого партнера Запада на Ближнем Востоке.

Однако при этом ОАЭ вели себя вежливо. «Для Саудовской Аравии стало удивительным то, что Эмираты, довольствовавшиеся в прежние времена второстепенными ролями, по целому ряду вопросов стали претендовать на более независимую и активную роль. Но в то же время это наметившееся соперничество не переходит грань тесного партнерства. В Эр-Рияде понимают, что Эмираты осознают предел своих возможностей и хотят сохранить нынешний статус партнерских отношений», – говорит Елена Супонина.

В том числе партнерских отношений и по украинскому вопросу. Мухаммед бен Заид, конечно, желает использовать фактор посредничества для усиления своих международных позиций – но не хочет перебегать уважаемым людям дорогу.

«Эмираты хотят воспользоваться своим уникальным положением – у бен Заида хорошие отношения и с Путиным, и с Кадыровым, и с Вашингтоном. Поэтому они предлагают свои услуги, и я бы ожидал некоего посреднического тандема ОАЭ и Саудовской Аравии», – говорит Леонид Исаев.

Что же касается Москвы, то российские власти совсем не против уважить чувства и амбиции Мухаммеда бен Заида. «Мы благодарны вам за ваши посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов», – заявил Владимир Путин. Ожидая, по всей видимости, в будущем получить новые дивиденды в ответ на свою вежливость.

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