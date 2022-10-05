США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией

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5 октября, среда  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы

Единственная надежда Европы – ядерная энергетика imago stock&people/Reuters
Грядущий энергетический кризис заставил Европу снова надеяться на атомные электростанции – как действующие, так и будущие. Кроме того, чтобы решить проблему, в Европе рассчитывают на совсем новые источники энергии. Какими способами, кроме АЭС, это все еще можно сделать? И получится ли это у Европы в реальности?  Подробности...
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«План Маска» не подходит для России

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого» REUTERS
Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.  Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. Подробности...
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Как Россия заставляла другие страны признавать свои новые границы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В мировой политике нет стабильных элементов. И надо быть готовыми к тому, что за обоснование своих прав или границ придется бороться. Что Россия и делала на протяжении столетий. Подробности...
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Завоюют ли глобалисты Сербию

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно, и решается это в споре между сербской общественностью и международными организациями. Подробности...
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Нефтяной удар по США и Европе

Доказательство русофобии

«План Маска» России не подходит

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией

    Арабы и Россия сговорились по нефти против США
    		   5 октября 2022, 21:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Страны ОПЕК+ договорились пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. Квоты сократятся на 2 млн баррелей в сутки. Мало кто ожидал такой резкий шаг от ОПЕК+, тем более на фоне давления США на Саудовскую Аравию. Почему арабский мир устоял и пошел против Вашингтона и к каким последствиям в США приведет нынешнее решение ОПЕК+?

    Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти. Квоты сократятся на 2 млн баррелей в сутки. Это стало неожиданно в том плане, что неделю назад эксперты прогнозировали сокращение квот на 500 тысяч, максимум на 1 млн баррелей, а на 1,5 млн и вовсе выглядело фантастичным.

    Однако ОПЕК+ удивила всех. Особенно недовольны ей США. Белый дом назвал такое сильное сокращение квот «враждебным шагом» и «тотальной катастрофой».

    Однако стоит сразу сказать, что Вашингтон переживает в данной ситуации только о собственной шкуре. Потому что сокращение предложения нефти на рынке приведет к росту ее стоимости. А мировые цены на нефть прямо коррелируют с внутренними ценами на бензин и моторные топлива на американском рынке. И США боятся, что позиции демократов пошатнутся на ближайших выборах в Конгресс, которые состоятся через пять недель.

    «США уже пережили период резкого роста цен, когда стоимость галлона бензина выросла с 1,7 доллара до 5 долларов за галлон, а в некоторых штатах страны еще выше. Новый рост стоимости топлива будет причиной недовольства граждан действующей администрацией Джо Байдена», – говорит Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».

    Еще один фактор для нервозности США состоит в том, что Вашингтон уже очень много нефти продал из своих стратегических резервов. Они опустели до минимальных значений с 1985 года, и в ноябре планируется высвободить еще 10 млн баррелей. «Но США заявили, что больше распродавать резервы не будут, а наоборот, должны будут перейти к закупке нефти в резервы. С одной стороны, Саудовская Аравия и члены ОПЕК+ снизят предложение нефти на рынке, а с другой, спрос на нефть вырастет со стороны США. Это увеличит дефицит нефти и приведет к еще большему росту цен на нее. США это прекрасно понимают», – рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    США просили Саудовскую Аравию не повышать квоты и добычу, но саудиты все равно пошли на эту конфронтацию. Хотя о разрыве отношений между этими странами говорить нельзя: Саудовская Аравия все равно останется одним из союзников США на Ближнем Востоке, считает Игорь Юшков.

    Почему Саудовская Аравия, ОАЭ и другие члены ОПЕК+ единогласно приняли такое решение? Цены на нефть упали в третьем квартале этого года почти на 27%, и ОПЕК+ планирует «защитить» уровень в 90 долларов за баррель Brent, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global PLC.

    «Они действуют на опережение. ФРС, ЕЦБ и другие центральные банки повышают ставки, чтобы бороться с инфляцией и уменьшать денежную массу. Это приводит к снижению цен на фьючерсы на нефть, по которым проводятся контракты. Члены ОПЕК+ хотят подтолкнуть цены вверх», – говорит Игорь Юшков.

    «Полагаю, что организация испугалась увеличения рисков мировой рецессии, которая приведет к падению потребления энергоресурсов и, как следствие, их стоимости, поэтому члены ОПЕК+ решили увеличить объемы сокращения. Тем более что следующее заседание пройдет только в декабре, а сокращения на 500 тыс. баррелей в сутки могло бы не хватить для поддержания рынка нефти до этого времени», – добавляет Чернов.

    На фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки он ожидает роста нефтяных котировок марки Brent до 95–100 долларов за баррель. 

    Не исключено, что Саудовская Аравия также опасается США, которые надоумили ЕС заморозить российские резервы и ввести предельные цены на российскую нефть. Она боится, что в какой-то момент Вашингтон может одним росчерком пера сделать то же самое и с Саудовской Аравией.

    «Арабская часть ОПЕК+ недовольна тем, что Америка слишком жестко использует свои финансовые и прочие возможности для того, чтобы давить на поставщиков нефти. Они понимают, что сначала американцы установят предельную цену на российскую нефть, а потом и на арабскую.

    США подсадят Европу на арабские энергоресурсы, а через пару лет вспомнят, что арабские страны – это теократические монархии, с которыми не стоит иметь дело по демократическим соображениям. Это же не «белые и пушистые» демократии», – полагает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Интересно, что при снижении квот на 2 млн баррелей в сутки физические объемы добычи нефти членами стран ОПЕК+ сократятся, скорее, только на 1 млн баррелей в сутки, замечает Юшков. Дело в том, что большинство участников соглашения не выполняли квоту по увеличению добычи, то есть они так и не смогли нарастить добычу, как того требовал план. «Но теперь все участники ОПЕК+ пропорционально должны сократить добычу. Для России это, например, означает, что для нее ничего не изменится. Наша квота приблизится к нашей добыче. Для нас это решение выгодно именно этим – России ничего не надо будет делать, то есть не надо будет физически снижать добычу, а цены на нефть все равно подрастут», – объясняет Юшков.

    России приходится продавать Urals с дисконтом к Brent в 20–30 долларов. В этом плане рост мировых цен на нефть позволяет российским экспортерам выгодней продавать и российскую нефть. Скачок цен позволяет частично нивелировать потери от сокращения экспортных объемов. Особенно после декабря 2022 года, когда ЕС введет нефтяное эмбарго и потолок цен на российскую нефть.  

    Но другим членам ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравии, Ираку и ряду других стран Ближнего Востока, придется снизить добычу, чтобы выполнить квоту.

    «Полагаю, что при снижении квоты на 2 млн баррелей в сутки в реальности им придется снизить физические объемы добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Но это все равно очень много»,

    – говорит Юшков.

    Почему нефтяные страны не смогли нарастить добычу нефти, ведь она стоит дорого, и это сулило бы дополнительные заработки? «Не все страны физически могут увеличить производство: сказывается сокращение инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений. Это следствие не только пандемии, но и результат планомерной политики развитых стран по сокращению использования ископаемого сырья. Инвестиции в добычу нефти сокращались с 2014 года и сейчас находятся на минимальном уровне за многие годы. В результате у ОПЕК+ просто нет резервов на случай, если придется резко наращивать производство: поиск новых месторождений и их разработка – это долгий и дорогостоящий процесс», – объясняет Федор Сидоров. Такую политику отказа от традиционных углеводородов проводили именно США и Евросоюз. Теперь они сами и расплачиваются за это.

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